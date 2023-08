Markten richten zich op Chinese huizenprijzen, Amerikaanse detailhandelsverkopen en Britse inflatie

Augustus 16, 2023 15:01

Veel Aziatische aandelen daalden woensdag en de Britse markt opende lager omdat beleggers nieuws over zwakke Chinese huizenprijzen, angst voor verdere renteverhogingen in de Verenigde Staten en de nieuwste Britse inflatiecijfers verteren. Laten we eens nader bekijken wat er aan de hand is op de financiële markten.

Amerikaanse consumenten blijven veerkrachtig

Dinsdag stegen de detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten aanzienlijk meer dan verwacht, omdat de consumptie ondanks de hoge prijzen sterk lijkt te blijven. Deze hoger dan verwachte lezing komt enkele dagen na de aankondiging dat de Amerikaanse inflatie op jaarbasis in juli is gestegen tot 3,2%, tegen 3% in juni, hoewel deze stijging minder was dan was verwacht.

De sterke detailhandelsverkopen hebben de vrees aangewakkerd dat de Federal Reserve kan besluiten dat het nog werk te doen heeft aan de inflatie. Wall Street sloot de dag dan ook af in het rood, waarbij ook bankaandelen werden geraakt door het nieuws dat Fitch Ratings een aantal Amerikaanse banken mogelijk afwaardeert. De Dow Jones, Nasdaq Composite en S&P 500 daalden met respectievelijk 1,02%, 1,14% en 1,16%.

Meer teleurstellende gegevens uit China

De vrees voor verdere renteverhogingen in 's werelds grootste economie in combinatie met zwakke huizenprijscijfers in China leidde woensdag tot een daling van veel Aziatische aandelen, waarbij ook de Chinese yuan negatief werd beïnvloed.

De huizenprijzen daalden in juli jaar op jaar, waardoor de zorgen over de Chinese vastgoedsector, die het al enige tijd moeilijk heeft, toenamen. Deze aankondiging volgde op het nieuws dat de Chinese centrale bank onverwacht de rentetarieven had verlaagd na een gemelde vertraging van de detailhandelsverkopen en de industriële productie. Bovendien werd vorige week de Chinese inflatie negatief gerapporteerd te midden van een zwakke binnenlandse vraag en een dalende export.

Dit alles wijst op een haperende Chinese economie, die sinds de heropening na Covid teleurstellend is en de verwachtingen voor zowel de Chinese als de wereldwijde economische groei in 2023 heeft vertraagd.

Bijgevolg sloten de Shanghai Composite en de Hang Seng-index in Hongkong woensdag met verliezen van respectievelijk 0,82% en 1,23%, beide een vierde opeenvolgende dag van dalingen.

Britse inflatie is een allegaartje

Woensdag daalde de Britse inflatie op jaarbasis sterk tot 6,8% in de twaalf maanden tot juli, zoals was verwacht. Hoewel dit een duidelijke daling markeert ten opzichte van het hoogtepunt van vier decennia in oktober van 11,1%, is het nog steeds ver verwijderd van het doelpercentage van de Bank of England (BoE) van 2%.

Terwijl het totale inflatiecijfer waarschijnlijk de krantenkoppen zal stelen, zullen andere inflatie-indicatoren waarschijnlijk hoofdpijn hebben veroorzaakt voor beleidsmakers bij de BoE.

De kerninflatie, die de volatiele voedsel- en energieprijzen buiten beschouwing laat, bleef in juli onveranderd op 6,9%, ondanks dat deze naar verwachting zou dalen tot 6,8%. De diensteninflatie steeg van 7,2% in juni naar 7,4%. Kleverige kerninflatie en hogere diensteninflatie suggereren dat er nog werk aan de winkel is om de stijgende prijzen in het Verenigd Koninkrijk te temmen.

Deze laatste inflatiegegevens volgen op de aankondiging op dinsdag dat de Britse lonen tussen april en juni veel meer groeiden dan verwacht en in een recordtempo op jaarbasis, wat de bezorgdheid van de BoE benadrukt dat een sterke loongroei de inflatie voedt.

Na de sessie van dinsdag te hebben afgesloten met een verlies van 1,57%, opende de Britse FTSE100 woensdag lager, omdat de markt het vooruitzicht van renteverhogingen in eigen land en aan de andere kant van de Atlantische Oceaan in het vooruitzicht stelt. Omgekeerd versterkte het GBP ten opzichte van zowel de Amerikaanse dollar als de euro.

Wat volgt er nu?

Na de inflatiecijfers van juli uit de VS, China en het VK komt de Eurozone vrijdag met de nieuwste cijfers.

Terwijl de totale inflatie naar verwachting zal dalen tot 5,3% in de twaalf maanden voorafgaand aan juli, zal de kerninflatie naar verwachting stabiel blijven op 5,5%.

Vergeet niet om bijzonder voorzichtig te zijn op de markten rond het moment van deze aankondiging, omdat onverwachte resultaten een toename van de volatiliteit kunnen veroorzaken.

