Focus op Britse CPI-inflatie, PBoC verlaagt rentetarieven

Juni 20, 2023 14:04

Het Britse CPI-inflatierapport dat woensdag wordt vrijgegeven, zal een van de belangrijkste financiële vrijgaven zijn deze week. Met het rentebesluit van de Bank of England dat donderdag wordt verwacht, zal het rapport naar verwachting door marktanalisten onder de loep worden genomen.

De People's Bank of China (PBoC) ging verder met het versoepelen van zijn monetaire beleid, zoals de meeste economen hadden verwacht. In Europa benadrukten sommige beleidsmakers van de Europese Centrale Bank (ECB) dat de centrale bank van de eurozone niet moet nalaten om de leenkosten volgende maand opnieuw te verhogen.

Britse CPI-inflatierapport van mei

Woensdagochtend krijgen marktanalisten de gelegenheid om de Britse CPI-inflatiegegevens van het Office for National Statistics (ONS) onder de loep te nemen. Economen voorspellen dat de CPI-inflatie in mei op jaarbasis uitkomt op 8,5%. Als de prognose wordt bevestigd, zou dit betekenen dat de totale inflatie met 0,2% is gedaald in vergelijking met het cijfer van april.

Het bestuur van de Bank of England verwacht dat de inflatie tegen het einde van 2023 zal dalen tot 5%, terwijl de analisten verwachten dat de groei van de consumentenprijzen tegen het einde van 2024 de doelstelling van 2% van de bank zal bereiken. Opgemerkt moet worden dat het bestuur van de BoE donderdag zijn rentebesluit zal bekendmaken, waarbij economen suggereren dat er meer verkrapping van het monetaire beleid op komst zou kunnen zijn.

China PBoC Rentebesluit

De raad van bestuur van de PBoC verlaagde de eenjarige loan prime rate (prime beleningsrente) met 10 basispunten van 3,65% naar 3,55% en verlaagde de vijfjarige loan prime rate met 10 basispunten van 4,3% naar 4,2% - voor het eerst in de afgelopen tien maanden.

De verandering in het monetaire beleid van de Chinese centrale bank werd door economen verwacht, omdat recente reeksen financiële gegevens lieten zien dat de lokale economie moeite heeft om tempo te maken.

Canadese detailhandelsverkopen stijgen in april?

Op woensdag zal Statistics Canada informatie delen over de detailhandelsverkopen van het land in april. Economen suggereren dat de detailhandelsverkopen in het hele land in april op maandbasis met 0,2% zijn gestegen, om terug te keren naar positief terrein na een daling van 1,4% in maart.

De Conference Board of Canada (CBoC) publiceerde enkele dagen geleden een rapport waarin werd opgemerkt dat zijn index van consumentenbestedingen een daling van de aankopen liet zien in de eerste week van april, maar een gestage groei voor de rest van de maand. De CBoC-enquête vermeldde dat "de algemene toename erop zou kunnen wijzen dat mensen geloven dat de invloeden op financiële lasten zoals renteverhogingen een piek hebben bereikt, waardoor ze meer kunnen inzetten op kopen in plaats van sparen."

Opgemerkt moet worden dat hoewel de Bank of Canada (BoC) had gezworen zijn monetaire verkrappingsbeleidsplannen te pauzeren, het aan het begin van de maand gedwongen was om de rente te verhogen toen uit gegevensrapporten bleek dat de economie oververhit raakte.

Beleidsmakers van de ECB geven commentaar op de financieringskosten

Twee beleidsmakers van de ECB suggereerden dat het passend zou zijn om de financieringskosten te verhogen op basis van de meest recente financiële gegevensrapporten.

Isabel Schnabel zei dat "het feit dat we vorig jaar de inflatiepersistentie hebben onderschat, de kans vergroot dat we de inflatie vandaag onderschatten. We moeten dus de rente blijven verhogen totdat we overtuigend bewijs zien dat de ontwikkelingen in de onderliggende inflatie consistent zijn met een terugkeer van de totale inflatie naar de doelstelling van 2%."

Peter Kazimir, een ander bestuurslid van de ECB, merkte op dat het te vroeg stoppen van renteverhogingen een veel groter risico zou vormen dan te veel verkrapping. Kazimir zei ook dat "opwaartse inflatierisico's nog steeds aanzienlijk zijn, gekoppeld aan de arbeidsmarkt, voedselprijzen, winstmarges."

Goldman Sachs verlaagde zijn prognoses voor het Chinese bbp

Goldman Sachs (GS), een van de grootste investeringsbanken ter wereld, heeft aangekondigd dat het zijn prognose voor de groei van het Chinese bbp in 2023 verlaagt. Analisten van GS verlaagden de groeivooruitzichten van 6,0% naar 5,4%, wat suggereert dat verdere economische turbulentie op komst zou kunnen zijn.

De GS-notitie vermeldde: "Nu de heropeningsimpuls snel vervaagt, kunnen uitdagingen op de middellange termijn, zoals demografie, de meerjarige vastgoedcrisis, impliciete schuldproblemen van lokale overheden en geopolitieke spanningen belangrijker worden in de groeivooruitzichten van China."

