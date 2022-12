Belangrijke rentebesluiten te midden van recessievrees

December 13, 2022 12:30

De markten anticiperen deze week op rentebesluiten van de belangrijkste centrale banken te midden van de wereldwijde recessievrees. De Federal Reserve, Bank of England (BoE) en de Europese Centrale Bank (ECB) zullen woensdag en donderdag hun beslissingen en inzichten in het monetaire beleid vrijgeven.

Het Rentebesluit van de Fed komt morgen uit en het consensusadvies ziet een renteverhoging van het huidige niveau van 4 procent naar 4,5 procent. Zal het besluit de consensus weerspiegelen? De laatste tijd is de retoriek van de Fed minder hawkish, maar niet meer dovish, zoals veel marktdeelnemers hopen. De centrale bank blijft vastbesloten om de inflatie in te halen, maar het moment om de rente terug te draaien zou deze maand kunnen zijn als de laatste signalen van Fed-voorzitter Jerome Powell werkelijkheid worden.

Een waarschuwing: er is nog steeds een kans op een hogere renteverhoging, wat betekent dat beleggers en traders er verstandig aan doen om beide scenario's te overwegen.

De FOMC-vergadering van december is belangrijk vanwege het monetaire beleid en het rapport over de economische projecties. Deze publicatie omvat veranderingen in het bruto binnenlands product (bbp), inflatieprognoses en werkloosheid. De banenmarkt is een bijzonder belangrijk item, omdat het een van de lichtpuntjes van de post-pandemische Amerikaanse economie is geweest. Als het FOMC begin 2023 een kwetsbare arbeidsmarkt voorspelt, kunnen marktdeelnemers reageren omdat hogere werkloosheid een van de belangrijkste indicatoren van economische zwakte is.

In het Verenigd Koninkrijk stelde de eiser voor november de verwachtingen teleur en kwam uit op 30,5K tegen de consensus van 3,5K en het vorige niveau van min 6,4K in oktober. Het was de grootste stijging van het aantal aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen sinds februari 2021 en de ontwikkeling komt vlak voor het rentebesluit van de BoE op donderdag.

De BoE zal naar verwachting zijn belangrijkste renteverwachting verhogen van 3 procent naar 3,5 procent tegen de achtergrond van de hoge inflatie die in oktober 11,1 procent bereikte. Een meer hawkish beslissing kan recessievrees overdrijven en resulteren in hogere werkloosheid. Net als in het geval van de Verenige Staten wijst een hogere werkloosheid op een zwakkere algemene groei, een trend die de opgeblazen kosten van levensonderhoud een groter gewicht zou geven aan consumenten en de staat vanwege de toename van de fiscale steun voor werklozen.

Dan het besluit van de ECB van donderdag. De Europese centrale bank zal naar verwachting haar belangrijkste rentebeleid verhogen van 2 procent nu naar 2,5 procent in een evenwichtsoefening tussen het beheersen van de hoge inflatie en het ondersteunen van de economische groei. Eventuele verrassingen in het monetaire beleid van de ECB kunnen een reactie uitlokken, zoals volatiliteit op de valuta- en aandelenmarkten.

