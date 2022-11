Aziatische aandelen en ruwe olie stijgen, S&P500 en Nasdaq dalen

November 30, 2022 13:38

Ondanks officiële gegevens uit China die erop wijzen dat de fabrieksactiviteit in november sneller daalde dan was verwacht, stegen de Aziatische aandelen woensdag grotendeels, terwijl de speculatie blijft bestaan dat China van plan is zijn economie te heropenen.

De Hang Seng Index in Hongkong volgde de winst van gisteren van 5,24% op met opnieuw een positieve sessie, sloot 2,16% en bracht de winst van november naar meer dan 26%. Ruwe olie blijft ook profiteren van de hoop op lossere Covid-beperkingen, met zowel Brent als WTI op woensdagochtend.

Gisteren genoten op Wall Street veel Amerikaanse beursgenoteerde Chinese aandelen van positieve dagen, waarbij Alibaba en JD.com beide met respectievelijk 5,25% en 6,69% stegen.

De S&P500 en Nasdaq composite sloten de sessie echter lager af, met een daling van respectievelijk 0,16% en 0,59%, terwijl de Dow Jones vlak eindigde, met een stijging van 0,01%.

Op de S&P 500 en Nasdaq stonden tech-zwaargewichten Alphabet, Tesla en Amazon, met verliezen van respectievelijk 0,90%, 1,14% en 1,63%. Maar het zwaarst woog 's werelds grootste bedrijf, Apple, dat de sessie met 2,11% afsloot, waardoor het totale verlies over de laatste drie sessies op 6,55% kwam.

De koers van het Apple aandeel is de laatste tijd onder druk komen te staan vanwege leveringsproblemen door strenge lockdownmaatregelen en sociale onrust in China, waar het overgrote deel van de Apple-producten wordt gemaakt. Hoewel veel activa gisteren profiteerden van speculatie over een versoepeling van het Zero-Covid-beleid van China, weerspiegelde de daling van Apple de bezorgdheid dat de schade mogelijk al was aangericht.

Gisteren schreef TFI Asset Management-analist Ming-Chi Kuo dat hij verwachtte dat de totale iPhone 14 Pro- en iPhone 14 Pro Max-zendingen in het lopende kwartaal 15-20 miljoen eenheden lager zouden zijn dan verwacht. Deze voorspelde daling van de zendingen is grotendeels te wijten aan de arbeidersprotesten die vorige maand plaatsvonden in de Xhengzou iPhone-fabriek.

Als deze tekortvoorspelling klopt, kan dit een grote klap zijn voor de omzet van Apple in wat traditioneel hun sterkste kwartaal is. Bovendien schreef Kuo dat deze gemiste verkopen helemaal verloren kunnen gaan, in plaats van eenvoudigweg uit te stellen naar een moment waarop het aanbod zich herstelt.

Dit verklaart dan ook waarom Apple in de afgelopen sessies is gedaald. Maar moeten Apple-aandeelhouders in paniek raken over de lange termijn?

Apple – Het grote plaatje

Year to date is het aandeel Apple met 20% gedaald. Hoewel dit meer uitgesproken is dan de daling van de bredere SP 500 van 17%, is het veel oppervlakkiger dan de verliezen die andere tech-zwaargewichten hebben geleden. Alphabet, Amazon, Tesla en Meta Platforms zijn bijvoorbeeld in dezelfde periode respectievelijk met 34%, 45%, 49% en 67% gedaald.

Een deel van de reden waarom Apple de recente economische storm beter heeft doorstaan dan zijn rivalen, is de opmerkelijke financiële kracht, iets dat beleggers veel meer waarderen in onzekere periodes.

De producten van de techgigant is ongelooflijk populair bij consumenten die, eenmaal verleid tot het ecosysteem van Apple, de neiging hebben om loyale klanten te worden die de nieuwste gadgets als iets van een noodzaak beschouwen. Bijgevolg heeft Apple de benijdenswaardige eigenschap dat het een betrouwbare inkomstenstroom kan genereren.

In het laatste kwartaal rapporteerde Apple een nettowinst van 20 miljard dollar, waarmee het 12-maands totaal op bijna 100 miljard dollar kwam. Eind september 2022 had het bedrijf meer dan $ 48 miljard aan contanten en kasequivalenten plus nog eens $ 121 miljard aan langlopende verhandelbare effecten.

Beleggers moeten echter op hun hoede blijven voor de huidige tegenwind, niet in de laatste plaats voor de onzekere economische vooruitzichten, die op korte termijn waarschijnlijk voor volatiliteit zullen blijven zorgen. Bovendien, terwijl de pandemie vermoedelijk op een gegeven moment zal eindigen en de productie normaal zal worden hervat, benadrukken de huidige leveringsproblemen hoe afhankelijk Apple momenteel is van China.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - Apple - Weekgrafiek - Gegevensbereik: 3 april 2016 - 29 november 2022. Datum vastgelegd: 30 november 2022. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

