Amerikaanse Aandelen sluiten Recordhoogte voor derde opeenvolgende Sessie

September 23, 2025 19:44

Alle drie de belangrijkste Amerikaanse indices sloten maandag op recordhoogtes voor de derde opeenvolgende handelssessie. De Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq stegen maandag respectievelijk 0,14%, 0,44% en 0,70%, met technologieaandelen als koplopers.

Nvidia investeert $100 miljard in OpenAI

Op maandag kondigde Nvidia aan dat het tot $100 miljard zal investeren in OpenAI, in een partnerschap dat aanzienlijke uitbreiding van datacentra voor kunstmatige intelligentie zal stimuleren.

Onder de plannen is OpenAI van plan om 10 gigawatt aan aanvullende capaciteit te implementeren met gebruikmaking van Nvidia's geavanceerde processors. Op zijn beurt zal Nvidia geleidelijk aandelen kopen in OpenAI naarmate elke gigawatt wordt geïmplementeerd.

De eerste investering van $10 miljard zal naar verluidt worden gedaan zodra de eerste gigawatt wordt geïmplementeerd, wat naar verwachting zal plaatsvinden in de tweede helft van 2026. Nvidia-aandelen stegen 3,9% op het nieuws tijdens de handelssessie van maandag.

Apple-aandelen stijgen op positief nieuws

Apple behoorde maandag tot de best presterende aandelen in de S&P 500. De aandelen van de techgigant sprongen tijdens de handelssessie 4,3% omhoog dankzij positief nieuws over de vraag naar de nieuwste iPhone.

Vrijdag bracht Apple zijn nieuwste iPhones uit samen met nieuwe Apple Watch- en AirPod-modellen, en volgens analisten wijzen de wachttijden voor producten erop dat de vraag robust is.

Analisten van Bank of America schreven maandag de volgende notitie:

Onze tracking van iPhone-verzenddatums op Apple's eigen website en verschillende provider-websites geeft aan dat per 22 september de verzendtijd (in dagen) voor de iPhone 17 (18 dagen) langer is vergeleken met vorig jaar's iPhone 16 (10 dagen).

Met andere woorden, de vraag naar de iPhone 17 lijkt aanzienlijk sterker te zijn dan op dit moment vorig jaar voor de iPhone 16. Het toestel ondervindt naar verluidt ook sterke vraag in China, een cruciale markt voor de iPhone-fabrikant.

Goud bereikt wederom recordhoogte

Goud noteerde maandag wederom een recordhoogte, waarbij futures tijdens de handelssessie 1,6% stegen. Sinds het begin van het jaar staat het edelmetaal inmiddels meer dan 43% hoger.

De recente koerswinsten volgden op gemengde signalen over toekomstig beleid van beleidsmakers bij de Federal Reserve en voorafgaand aan een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell die dinsdag gepland staat.

De nieuw benoemde Federal Reserve-gouverneur Stephen Miran sprak maandag zijn voorkeur uit voor agressieve renteverlagingen, een standpunt dat werd tegengesproken door drie van zijn collega's die vinden dat de centrale bank voorzichtig moet blijven omtrent inflatie.

Volgens De FedWatch-tool van CME prijzen de markten momenteel een kans van 90% in dat de Fed de rente met 25 basispunten zal verlagen tijdens de vergadering in oktober en een kans van 75% op nog een verlaging van 25 basispunten in december.

Beleggers zullen later op dinsdag Powell's toespraak volgen voor aanwijzingen over toekomstige beleidsbeslissingen. Vervolgens wordt vrijdag de Personal Consumption Expenditure (PCE) Index van augustus bekendgemaakt - de voorkeursmaatstaaf van de Fed voor inflatie.

Handel met een risicovrij demo-rekening Oefen met virtuele fondsen OPEN DEMO-REKENING

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

De verstrekte gegevens verschaffen aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, voorspellingen, marktanalyses, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") die zijn gepubliceerd op de websites van Admiral Markets-beleggingsmaatschappijen die opereren onder het handelsmerk Admiral Markets (hierna "Admiral Markets"). Voordat u beleggingsbeslissingen neemt, dient u goed op het volgende te letten: