Amerikaanse en Britse CPI-inflatierapporten baren traders zorgen

Februari 13, 2024 13:34

Inflatierapporten in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk staan altijd in de voorhoede van het financiële nieuws, en deze week is daarop geen uitzondering. Op dinsdag en woensdag krijgen marktanalisten de kans om te vernemen hoe de consumentenprijzen in de VS en het VK zich in januari hebben aangepast.

Aangezien de prognoses met betrekking tot monetair beleid en renteverlagingen voor beide economieën lijken te verschillen, kunnen deze datasets duidelijkheid verschaffen en de waarde van de Amerikaanse dollar en het Britse pond ten opzichte van hun concurrenten beïnvloeden.

Amerikaanse CPI-inflatie januari 2024

Krijgen we nog een dalend inflatierapport uit de Verenigde Staten? Dinsdagmiddag zal het Bureau of Labor Statistics (BLS) de CPI-inflatie-enquête van januari bekendmaken. Volgens sommige economen is de inflatie in de eerste maand van het jaar waarschijnlijk gedaald tot 3,0% op jaarbasis, tegen 3,4% in december.

De totale inflatie op maandbasis zal naar verwachting onveranderd blijven op 0,2%. Hoewel het prijsniveau een neerwaarts traject lijkt te vertonen, blijft de kerninflatie met 3,9% hoger dan de doelstelling. Leden van het Federal Open Market Committee (FOMC) hebben de wens uitgesproken om de gegevens onder de loep te nemen, omdat ze de verwachtingen over een vervroegde renteverlaging lijken te temperen.

Britse CPI-inflatie januari 2024

Het Britse CPI-inflatierapport voor de maand januari zal waarschijnlijk een bescheiden stijging laten zien tot 4,2% ten opzichte van het cijfer van 4,0% dat in december vorig jaar werd geregistreerd. In haar laatste vergadering leek de raad van bestuur van de Bank of England (BoE) klaar om in te grijpen als er aanwijzingen waren dat de consumentenprijzen weer zouden stijgen. In een reactie hierop hebben sommige economen gesuggereerd dat, hoewel de verkrapping van het monetaire beleid waarschijnlijk zijn einde heeft bereikt, renteverlagingen kunnen worden uitgesteld, afhankelijk van de status quo van de economie.

Zwitserse CPI-inflatie daalt tot 1,3% in januari

Volgens een enquête van het Federaal Bureau voor de Statistiek daalde de Zwitserse CPI-inflatie in januari tot 1,3% op jaarbasis, lager dan het cijfer van 1,7% dat analisten hadden verwacht. De kern-CPI daalde ook van 1,5% in december naar 1,2%.

Economen suggereren dat het bestuur van de Zwitserse Nationale Bank (SNB) zich op zijn gemak zou moeten voelen, aangezien de inflatie lager is dan de gestelde doelstelling van 2%. Na de publicatie van het rapport verloor de Zwitserse frank terrein ten opzichte van de euro. De markten houden rekening met een renteverlaging voor juni, terwijl sommige marktanalisten suggereren dat de SNB zou kunnen overwegen de leenkosten in maart te verlagen.

Inflatie in Nieuw-Zeeland blijft hoog, zegt RBNZ-gouverneur

De gouverneur van de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Adrian Orr, vertelde de commissie Financiën en Uitgaven dat de inflatie hoog blijft, aangezien deze in het derde kwartaal van 2023 tot 5,3% bedroeg en zei dat dit de reden was dat de centrale bank de leenkosten in de wacht hield. De plaatsvervangend gouverneur van de RBNZ, Christian Hawkesby, voegde eraan toe dat het financiële systeem dergelijke hoge renteniveaus aankan.

