Focus op het Amerikaanse CPI-rapport en het BoC-rentebesluit

Juli 12, 2023 13:33

Het Amerikaanse CPI-inflatierapport en de aankondiging van het rentebesluit van de Bank of Canada (BoC) zullen de rest van deze week de focus zijn van traders en beleggers. De Federal Reserve (Fed) zal naar verwachting het inflatierapport onder de loep nemen terwijl het probeert de hoge consumentenprijzen te bestrijden, terwijl de centrale bank van Canada naar verwachting zal onthullen hoe het van plan is verder te gaan met de uitvoering van haar monetaire beleid.

In lijn met de verwachtingen van analisten hield de Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) de rente ongewijzigd, wat de eerste pauze sinds oktober 2021 markeerde. In de notulen van de bestuursvergadering van de RBNZ stond dat de inflatie te hoog blijft en werd opgemerkt dat de rentetarieven in de nabije toekomst op een restrictief niveau moeten blijven.

De gouverneur van de Reserve Bank of Australia (RBA), Philip Lowe, zei dat enige verdere verkrapping nodig kan zijn om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling en voegde eraan toe dat het complexe beeld van de inflatie aanzienlijke onzekerheden heeft gecreëerd met betrekking tot de vooruitzichten. Lowe suggereerde dat de economische groei van Australië de komende jaren waarschijnlijk gematigd zal zijn en zei dat het volledige effect van veranderingen in het monetaire beleid nog moet worden gevoeld.

Daalt de Amerikaanse CPI-inflatie in juni?

Amerikaanse CPI-inflatiegegevens zullen woensdag de aandacht van traders en beleggers op de wereldwijde financiële markten trekken, aangezien de Amerikaanse economie fungeert als een benchmark voor veel andere grote economieën. Marktanalisten suggereren dat de consumentenprijsinflatie in juni is gedaald tot 3,1% op jaarbasis, maar ook met 0,3% op maandbasis is gestegen.

De Fed heeft een inflatiedoelstelling van 2% vastgesteld, maar werd gedwongen om door te gaan met opeenvolgende renteverhogingen toen de consumentenprijzen vorig jaar uit de hand liepen. Een Reuters-rapport citeert analisten van Commerzbank die suggereren dat "de markt verdere reden zou kunnen krijgen om USD te verkopen in de vorm van de inflatiegegevens", eraan toevoegend dat de totale en kerninflatie waarschijnlijk zullen matigen.

Rentebesluit van de Bank of Canada

Later vandaag maakt de BoC haar rentebesluit bekend. Twintig van de 24 door Reuters ondervraagde economen verwachten dat de BoC de rente met nog eens 25 basispunten zal verhogen en dan tot ver in 2024 zal aanhouden. Als de prognose zou worden bevestigd, zou het de tweede renteverhoging op rij zijn na een korte pauze door de centrale bank van Canada. De renteverhogingen staan momenteel op het hoogste punt in 22 jaar.

Inflatiecijfers die langer duren dan verwacht, een krappe arbeidsmarkt en een groeiende economie zullen de BoC waarschijnlijk dwingen om verdere verkrapping van het monetaire beleid te overwegen. Een voorspelling van JP Morgan komt overeen met de Reuters-peilingen die suggereren dat een renteverhoging van een kwart punt kan worden verwacht.

Valutastrategen van Monex Canada merken in een rapport op dat "met de Bank of Canada die de afgelopen jaren een speciale nadruk heeft gelegd op huisvesting, en het specifiek noemt als een reden voor de stijging in juni, dit een van de vele redenen is waarom ambtenaren waarschijnlijk meer bezorgdheid zullen blijven signaleren over opwaartse risico's voor de inflatie in plaats van neerwaartse risico's voor de groei, zelfs nadat ze woensdag met een stijging van 25bp hebben bereikt wat we verwachten dat hun eindtarief zal zijn."

Het Britse bbp in mei 2023

Het Office for National Statistics (ONS) publiceert vrijdag de bbp-gegevens van mei. Economen suggereren dat het Britse bbp in mei met 0,3% is gekrompen op maandbasis. De Britse economie is onderhevig geweest aan hoge inflatiecijfers en een vrij sterke arbeidsmarkt die de BoE probeert te temmen door haar monetaire beleid te verkrappen.

Terwijl de vastgoedmarkt afkoelt als gevolg van zeer hoge rentetarieven met betrekking tot hypotheken, toonde het laatste gemiddelde inkomstenrapport aan dat werknemers nog steeds in staat zijn om grotere salarissen te vinden die de inflatoire druk voeden.

