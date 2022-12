Bank of America akciju tirdzniecība pēc 3.ceturkšņa peļņas rezultātu publicēšanas

Decembris 09, 2022 16:55

Pēc noguldījumu kopsummas Bank of America ir otrā lielākā banka ASV. Akcijas šobrīd veido aptuveni 10% no Vorena Bafeta Berkshire Hathaway ieguldījumu portfeļa.

Jaunākais trešā ceturkšņa peļņas ziņojums uzrādīja labākus rezultātus par analītiķu prognozētajiem. Tomēr, ņemot vērā iespējamo Federālo rezervju sistēmas (FED) procentu likmju paaugstināšanas tempa palēnināšanu, investoriem noteikti vajadzētu ņemt vērā dažus no iespējamajiem riskiem, kurus apskatīsim turpmākajās sadaļās.

Lasot šo rakstu, jums būs iespēja uzzināt vairāk par Bank of America jaunāko peļņas pārskatu, analītiķu prognozēm un riska ieguldījumu fondu pēdējām aktivitātēm akciju tirgū.

Bank of America akciju tirdzniecība - plusi un mīnusi

Bank of America jaunākajā trešā ceturkšņa peļņas ziņojumā tika publicēti šādi rezultāti:

Ieņēmumi: pretēji prognozētajiem 23,57 miljardiem USD, ieņēmumi sasniedza 25,61 miljardu USD;

Peļņa uz akciju (EPS): pretēji prognozētajiem 0,77 USD par akciju, EPS trešajā ceturksnī sasniedza 0,81 USD;

Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, kredīti pieauga par 12%;

Tīrie ienākumi no procentu maksājumiem pieauga par 24%;

Fiksēto ienākumu tirdzniecības ieņēmumi pieauga par 27%;

Akciju tirdzniecības ieņēmumi samazinājās par 4%;

Investīciju bankas ieņēmumi samazinājās par 46%;

Daudzas bankas ir guvušas labumu no FED procentu likmju celšanas šajā gadā. Bankas var gūt lielāku peļņu palielinot klientu noguldījumus un pēc tam izsniedzot aizdevumus. Bank of America no šīs situācijas ir guvusi zināmu labumu, ko varam redzēt neto ienākumu pieaugumā šajā ceturksnī.

Tomēr, ņemot vērā, ka apvienošanās un pārņemšanas (M&A) aktivitāte ir samazinājusies augstāku aizņēmumu izmaksu dēļ, investīciju bankas nodaļas ieņēmumi ceturksnī samazinājās par 46%. Bank of America tiek uzskatīta par labi diversificētu banku, kas gūst ieņēmumus gan no komerciālu, gan privātu (retail) klientu apkalpošanas.

Bank of America jau ilgāku laiku ir veikusi lielus ieguldījumus privāto klientu nodaļas attīstībā. Investīcijas jaunos digitālajos pakalpojumos un tehnoloģijās, ir palīdzējušas bankai iegūt vairāk nekā 400 000 jaunu klientu un vairāk nekā 1,3 miljonus jaunu kredītkaršu lietotāju.

Ņemot vērā, ka banku sektoram nāksies rēķināties ar FED procentu likmju celšanas tempa palēnināšanu, ko uzsvēra arī FED priekšsēdētājs Džeroms Pauels, analītiķi šobrīd pievērš uzmanību bankām, kuras spēj nodrošināt pēc iespējas daudzveidīgāku ieņēmumu plūsmu.

Bank of America riska ieguldījumu fonda holdings

Jaunākajā 13F ziņojumā, kas iesniegts Vērtspapīru un biržu komisijai par 462 riska ieguldījumu fondiem, liecina, ka riska ieguldījumu fondi pēdējā ceturksnī palielināja savu Bank of America akciju īpatsvaru, kopumā par 14,6 miljoniem akciju.

Šobrīd varam vērot, ka lielākā riska ieguldījumu fondu aktivitāte ir notikusi tieši pēdējos divos ceturkšņos.

Avots: TipRanks, 2022. gada 6. decembris

Bank of America akciju prognoze – ko saka analītiķi?

Saskaņā ar TipRanks aptaujāto analītiķu prognozi, Bank of America akcijas par pagājušajiem 3 mēnešiem ir saņēmušas 9 pirkšanas, 4 turēšanas un 0 pārdošanas reitingus. Augstākais prognozētais cenas līmenis Bank of America akcijām ir 52.00 USD, bet zemākā mērķa cena 28.00 USD.

Pēc analītiķu novērtējuma vidējā prognozētā mērķa cena Bank of America akcijām ir 40.42 USD.

Avots: TipRanks, 2022. gada 6. decembris

Idejas piemērs Bank of America akciju tirdzniecībai

Idejas piemērs Bank of America akciju tirdzniecībai, ņemot vērā analītiķu prognozi, varētu izskatīties šādi:

Atveram akciju pirkšanas darījumu pie cenas 39.00 USD, vienlaikus ļaujot cenai brīvi kustēties, īpaši ņemot vērā esošās svārstības akciju tirgos;

Par cenas mērķi izvēlamies augstāko prognozēto cenu t.i. 52.00 USD par akciju;

Samazinām risku, izvēloties tādu maksimālo darījuma apjomu, kas nepārsniedz 5% no jūsu kopējā konta apjoma;

Izvēlamies laika diapazonu investīcijām 1 - 6 mēneši;

Ja būsi iegādājies 10 Bank of America akcijas, tad:

Cenai sasniedzot mērķi, potenciālā peļņa būtu 130.00 USD (52.00 USD – 39.00 USD *10 akcijas).

Ir svarīgi atcerēties, ka akciju cena, visticamāk, nepalielināsies taisnā līnijā un tā var pat samazināties vēl vairāk pirms cenas korekcijas, īpaši ņemot vērā esošo ekonomikas stāvokli un svārstības akciju tirgos.

Tāpēc noteikti izmanto pārdomātu plānu risku pārvaldībai, kas ir viens no svarīgākajiem veiksmīgas tirdzniecības nosacījumiem. Jums vienmēr ir jāapzinās tas, cik daudz jūs varētu potenciāli zaudēt darījumā, kā arī to, kādi ir ar darījumu saistītie riski.

Šķiet, ka Bank of America akcijas varētu nesasniegt cenas mērķi?

Jāņem vērā, ka analītiķu vērtējums ir balstīts uz personīgiem novērojumiem un analītiku.

Ja jums šķiet, ka lielāka ir iespēja, ka Bank of America akciju cena tomēr varētu samazināsies vēl vairāk, jūs varat izmantot cenas starpības līgumus (CFD) kā instrumentu, lai nopelnītu no akciju cenas krituma, atverot īso pozīciju.

CFD tirdzniecībai vari izmantot Admirals piedāvātos Trade.MT4 un Trade.MT5 kontus. CFD tirdzniecība ļauj potenciāli nopelnīt gan no akciju cenas samazinājuma, gan pieauguma tirgū.

