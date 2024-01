Atskats uz Super Seven akcijām

Janvāris 05, 2024 13:17

Super Seven (vai Magnificent Seven, kā daži ekonomisti tos sauc) šogad vairākas reizes nokļuva finanšu ziņu virsrakstos. Acīmredzot šis raksts nav par slaveno 1960. gadu vesternu ar Čārlzu Bronsonu, Stīvu Makvīnu, Džeimsu Kobērnu un daudzām citām Holivudas zvaigznēm galvenajās lomās.

Mūsdienās Super Seven ir termins, kas paskaidro tehnoloģiju uzņēmumu grupu, kas dala lielu daļu tehnoloģiju tirgus un, visticamāk, turpinās dominēt šajā nozarē arī 2024. gadā. Super Seven grupu veido Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla, Alphabet un Apple. Jāatzīmē, ka Super Seven 2023. gadā reģistrēja 74% kombinētās vērtības pieaugumu.

Šajā rakstā mēs apskatīsim katra Super Seven uzņēmuma sniegumu, kas varēs palīdzēt saprast, kāpēc par tiem tik daudz tiek runāts.

Amazon

Amazon.com uzrādīja stabilus finanšu rādītājus 2023. gadā. Trešajā ceturksnī, kas beidzās 2023. gada 30. septembrī, uzņēmums ziņoja par ievērojamu neto apgrozījuma pieaugumu par 13%, sasniedzot 143,1 miljardu ASV dolāru. Tas sekoja neto apgrozījuma pieaugumam otrajā ceturksnī par 11% , kas veidoja ievērojamu kopējo ieņēmumu pieaugumu.

Amazon peļņa gandrīz trīskāršojās, parādot tās finansiālo spēku un dominējošo stāvokli tirgū. Tirgus analītiķi ir optimistiski noskaņoti attiecībā uz Amazon darbību, un akciju prognozes paredz pozitīvus rezultātus uzņēmumam arī 2024. gadā. Lai gan Amazon ir galvenais spēlētājs globālajā e-komercijas un tehnoloģiju vidē, uzņēmuma pārstrukturēšana, darbinieku atlaišana, tam sekojošie streiki par algu palielināšanu parādīja, ka Amazon augstākā vadība var saskarties ar jauniem izaicinājumiem arī 2024. gadā.

Meta

Meta Platforms, kas agrāk bija pazīstamas kā Facebook, 2023. gadā uzrādīja spēcīgus finanšu rādītājus. Uzņēmums ziņoja par spēcīgu trešo ceturksni ar ieņēmumu pieaugumu par 23%, kas iezīmē straujāko pieauguma tempu kopš 2021. gada. Meta 3. ceturkšņa pārskatā, kas tika publicēts 2023. gada 25. oktobrī, tika prognozētas pozitīvas finanšu perspektīvas, kas pārsniedz prognozēto. Izmaksu samazināšanas pasākumu īstenošana veicināja Meta rekord veiksmīgo gadu, kas ir atstājis pozitīvu iespaidu uz cenām akciju tirgū.

Microsoft

Attiecībā uz Microsoft 2023. gadā redzējām gan pozitīvo, gan negatīvo. Pozitīvi ir tas, ka uzņēmums demonstrēja noturību, Microsoft akciju cena pieauga par aptuveni 40%, iezīmējot veiksmīgu izaugsmes gadu.

Tomēr pastāv bažas par iespējamo regulatīvo ietekmi uz akcijām nākotnē. Pozitīvā tirgus noskaņojuma un investoru uzticības mijiedarbība tiek uzsvērta kā galvenais faktors, kas ietekmē Microsoft akciju cenu. Gaidāmais peļņas pārskats tiek gaidīts ar cerībām, paceļot jautājumu par Microsoft spēju pārspēt tirgus prognozes.

Nvidia

Veiktspējas ziņā 2023. gadā Nvidia ir izdevies pārsniegt prognozes, pateicoties mākslīgā intelekta uzplaukumam un progresīvās aparatūras ražošanai. Neskatoties uz bažām par GeForce RTX 4060 GPU augstajām izmaksām, tomēr ir izceļami arī pozitīvie aspekti, piemēram, tā ievērojamās funkcijas un etalona veiktspēja.

Nvidia izdevās attaisnot cerības, ziņojot par ievērojamu ieņēmumu pieaugumu par vairāk nekā 200%, kas pozitīvi pārsteidza arī Volstrītu. AI sektors sola pozitīvas ziņas Nvidia, un pozitīvs noskaņojums ir labas ziņas uzņēmumam nkotnē.

Tesla

2023. gadā Tesla turpināja dominēt elektrisko transportlīdzekļu tirgū, Model Y Performance saņemot atzinību par iespaidīgo ātrumu un nulles izmešu līmeni. Pozitīvie aspekti joprojām ir saistīti ar inovācijām un vadošo lomu tirgū, protams, nevarot nepieminēt jaunāko Tesla veikumu attiecībā uz Model 3 Performance, kas tika uzņemts ar sajūsmu.

Tomēr problēmas joprojām ir klāt esošas, jo pastāv bažas par augstām modeļa cenām, ilgu uzlādes laiku, iespējamām uzticamības problēmām un ierobežotu pieejamību. Klientu pieredze dažkārt norāda uz Tesla komunikācijas trūkumu. Neraugoties uz šiem izaicinājumiem, Tesla stāsts joprojām ir dinamisks, kā tika uzsvērts 2023. gada novembra peļņas paziņojuma laikā.

Alphabet

2023. gadā Alphabet, Google mātesuzņēmums, uzrādīja pretrunīgu sniegumu. Pie pozitīvā varam minēt ieņēmumu pieaugumu par 11% ceturksnī, kas beidzās 2023. gada 31. martā, akciju cenai sasniedzot jaunus augstumus. Tomēr 2023. gada trešajā ceturksnī Alphabet akcijas kritās, sliktāki rezultāti mākoņdatošanas pakalpojumu biznesā, aizēnoja labākus nekā prognozēts rezultātus citos virzienos, atklājot dažas ievainojamības uzņēmuma tik daudzveidīgajā biznesa portfelī.

Neraugoties uz šādām svārstībām, analītiķi prognozē pozitīvu nākotni Alphabet, kas ir vērojams arī 2023. gada akciju cenas pieaugumā par 51%. Gads parādīja Alphabet dinamisko raksturu, spējot pielāgoties izaicinājumiem mainīgajā tehnoloģiju vidē.

Apple

2023. gads priekš Apple bija izaicinājumu un iespēju pilns. Gada sākumā Apple ziņojumā tika norādīts uz finanšu izaicinājumiem, norādot uz atkārtotu ieņēmumu samazināšanos, kas iezīmēja pirmo pārdošanas apjoma kritumu kopš 2019. gada. Tomēr Morgan Stanley analītiķi uzsvēra Apple ilgtermiņa pozitīvos aspektus, saglabājot pirkšanas reitingu.

Novembrī Apple paziņoja, ka jūlijā, augustā un septembrī ir guvis ieņēmumus 89,5 miljardu USD apmērā, kas bija kritums par 1%, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni. Neskatoties uz izaicinājumiem, Apple joprojām bija galvenais spēlētājs tehnoloģiju nozarē, notiekot biežām diskusijām par uzņēmuma stratēģijām un izaugsmes potenciālu.

Super Seven akcijas: Iesācējiem

Tā ir taisnība, ka Super Seven jeb Magnificent Seven uzņēmumi, kā daži analītiķi tos labprāt dēvē, ir uzrādījuši negaidīti labus rezultātus pašreizējā finanšu vidē, kad aizņēmumu izmaksas ir sasniegušas nepieredzētu līmeni. Nav šaubu, ka treideri iesācēji ir daudz dzirdējuši par šo uzņēmumu sniegumu 2023. gadā.

Tomēr ik vienam ir jāatgādina, ka pagātnes sniegums negarantē nākotnes veiktspēju. Tāpēc īpaši iesācējiem ir svarīgi ieguldīt zināmu laiku, lai saprastu, kā darbojas tirdzniecība un no kurām kļūdām, veicot darījumu, ir jāizvairās. Tāpēc iesācējiem vajadzētu meklēt izglītojošus materiālus, ko sagatavojuši pieredzējuši treideri, piemēram, izmantojot rakstus, ceļvežus un tīmekļa seminārus, kā arī e-grāmatas.

Uzsākot izglītošanās procesu, nevajadzētu atstāt novārtā informāciju par riska pārvaldības rīkiem. Pareizi lietojot, riska pārvaldības rīki samazina risku zaudēt līdzekļus, gadījumos, kad tirgus kustās pretēji jūsu atvērtajai pozīcijai. Arī tirdzniecības stratēģijai vajadzētu balstīties riska pārvaldības principos.

Vai vēlies uzzināt vairāk par tirdzniecību un investīcijām? Admirals katru nedēļu piedāvā pieredzējušu treideru rīkotus vebinārus, kas aptver visdažādākās tēmas! Noklikšķini uz zemāk esošā banera, lai reģistrētos vebināram.

