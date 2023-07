Pamata informācija par tirdzniecību iesācējiem: Kas būtu jāņem vērā tirgojot Singapūras dolāru

Jūlijs 31, 2023 19:48

Singapūra ir viens no pievilcīgākajiem emigrantu galamērķiem pasaulē, protams, ja neņemam vērā dzīves dārdzību šajā valstī. Singapūra pieder Āzijas spēcīgāko ekonomiku saimei, kas īpašu uzmanību velta investīciju un tehnoloģiju inovāciju piesaistei no visas pasaules. Ņemot vērā, ka Singapūra ir nozīmīgs ekonomiskais centrs, Singapūras dolārs ir ārkārtīgi atkarīgs no ekonomikas darbības rezultātiem.

Šajā bloga rakstā mēs dalīsimies ar informāciju un sniegsim ieskatu Singapūras ekonomikā, tās valūtā, ka arī faktoros, kas var būt svarīgi treiderim, tirdzniecībai izvēloties Singapūras dolāru.

Singapūras ekonomika: cik spēcīga tā ir?

Singapūra ir pilsētvalsts, kas uzcelta uz salas Āzijas dienvidrietumos, Malajas pussalas tālākajā galā. Singapūra kļuva par Lielbritānijas koloniju 1946. gadā, pievienojās Malaizijas federācijai 1963. gadā, bet galu galā kļuva neatkarīga 1965. gada 9. augustā. Singapūras Republika, ir ļoti attīstīta ekonomika un tajā atrodas viena no svarīgākajām ostām reģionā. Singapūra pieder pie tā sauktās četru Āzijas tīģeru grupas, kurā ietilpst Taivāna, Dienvidkoreja un Honkonga, kuras ir vienas no attīstītākajām ekonomikām šajā pasaules daļā.

Singapūru ekonomisti uzskata par globālu, biznesam draudzīgu ekonomisko centru. Stratēģiskās atrašanās vietas, kvalificēta darbaspēka, zemu nodokļu likmju un modernās infrastruktūras dēļ, Singapūra piesaista lielu ārvalstu investīciju apjomu. Saskaņā ar jaunāko Starptautiskā Vadības attīstības institūta (IMD) pasaules konkurētspējas reitingu, Singapūra ir ierindota ceturtajā vietā starp pasaules konkurētspējīgākajām ekonomikām 2023. gadā, zaudējot vienu pozīciju attiecībā pret 2022. gadu.

Singapūras monetārā politika un Singapūras dolārs

Singapūras Monetārā iestāde (MAS), kas izveidota 1971. gadā, ir Singapūras centrālā banka un finanšu regulators vienlaikus. MAS arī sadarbojas ar finanšu nozari, lai attīstītu Singapūru kā dinamisku starptautisku finanšu centru. MAS likuma pieņemšana, deva iestādei pilnvaras regulēt finanšu pakalpojumu nozari Singapūrā.

Tai arī ir uzticēts veicināt monetāro stabilitāti un ekonomikas izaugsmi veicinošu kredītu un valūtas politiku. Saskaņā ar MAS tīmekļa vietni, iestāde tagad pārvalda dažādus statūtus, kas attiecas uz naudu, bankām, apdrošināšanu, vērtspapīriem un finanšu sektoru. Pēc apvienošanās ar Valūtas komisāru padomi 2002. gadā, MAS ir uzņēmusies arī valūtas emisijas funkciju.

Singapūras dolārs (SGD — S$) ir Singapūras Republikas oficiālā valūta kopš 1967. gada. Saskaņā ar Starptautisko norēķinu bankas (BIS) Centrālo banku aptauju, Singapūras dolārs ir desmitā visvairāk tirgotā valūta pasaulē.

Singapūras dolāra darbība

Valūtu pāris USD/SGD sasniedza vairāku gadu augstāko līmeni 2022. gada 1. septembrī, kad viens USD atbilda 1,43 SGD, to varam redzēt arī zemāk redzamajā grafikā.

Avots: Admirals MetaTrader 5 - USD SGD, MN1 līniju grafiks. Datu diapazons no 2018. gada 1. maija līdz 2023. gada 27. jūlijam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Tomēr 2022. gada ceturtajā ceturksnī Singapūras dolārs nostiprinājās, valūtu pārim sasniedzot vairāku gadu zemāko līmeni, sākot ar jauno gadu pārim sasniedzot 1,31 USD par vienu SGD.

Avots: Admirals MetaTrader 5 - USD SGD, D1 līniju grafiks. Datu diapazons no 2023. gada 2. maija līdz 2023. gada 27. jūlijam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

gada laikā ir notikušas Singapūras dolāra svārstības, kas liecina par tā stiprumu attiecībā pret ASV ekvivalentu, un pāra vērtība šobrīd svārstās no 1,32 USDlīdz 1,35 USD par vienu SGD.

Ko analītiķi domā par Singapūras dolāru un Singapūras ekonomiku

Viena lieta, kuru jūs, iespējams, nezinājāt, MAS nenosaka likmes, kā tas ierasti notiek citās ekonomikās, piemēram, ASV vai Apvienotajā Karalistē. Kopš 1981. gada Singapūras centrālā banka pārvalda valūtas maiņas kursu, nevis procentu likmes. Jums var rasties jautājums, kāpēc MAS ir izvēlējusies šādu ceļu, neņemot piemēru no FED vai ECB?

MAS, procentu likmes un Singapūras dolāra kurss

Iemesls ir tāds, ka Singapūra ir maza ekonomika, kas ir atkarīga no tirdzniecības. Tas nozīmē, ka inflāciju lielā mērā ietekmē Singapūras dolāra stiprums vai vājums, piemēram, salīdzinājumā ar Japānas jenu vai citām valūtām, piemēram, ASV dolāru utt. MSA ir apņēmusies kontrolēt Singapūras dolāra stiprumu, lai pārvaldītu patēriņa cenas; tas tiek darīts ar Singapūras dolāra nominālo efektīvo valūtas kursu (S$NEER). Singapūras dolāra nominālais efektīvais maiņas kurss ir maiņas kurss starp Singapūras dolāru un valsts galveno tirdzniecības partneru valūtu grozu.

Vai Singapūras ekonomika joprojām pieder Āzijas tīģeru saimei?

Kā liecina valsts statistikas biroja publicētais ziņojums, Singapūras ekonomika 2023. gada otrajā ceturksnī izvairījās no tehniskas lejupslīdes jeb recesijas, pieaugot par 0,7% gada griezumā un par 0,3% ceturkšņa griezumā. Reuters aptaujātie ekonomisti prognozēja 0,3% pieauguma tempu salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni un 0,6% pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu.

MAS analītiķi gada pārskatā rakstīja, ka "tuvākā termiņa perspektīva joprojām ir neskaidra. Ja nākamajos mēnešos parādīsies slēptas ievainojamības globālajā finanšu sistēmā, patērētāju un investoru uzticība varētu tikt iedragāta, negatīvi ietekmējot plašāku ekonomiku. MAS aplēses liecina, ka iekšzemes kopprodukta pieaugums 2023. gadā būs samazinājies, ekonomikai augot robežās no 0,5% līdz 2,5%, kas ir daudz mazāks IKP pieaugums nekā 2022. gadā, kad ekonomika auga par 3,6%.

HSBC ekonomisti ir norādījuši, ka "Singapūrai ir labās pozīcijās, lai kļūtu par līderi reģiona ekonomikas atveseļošanās stāstā." Sniedzot komentārus par Singapūras ekonomiku kanālā CNBC, viņi pauda viedokli, ka pastāv vairākas ekonomiskās noturības stiprināšanas iespējas, norādot, ka "kamēr Ķīnas tūristu apjoms uz šo valsti ir atgriezies vien 30% apmērā, ja salīdzinām ar 2019. gada līmeni, Singapūra tomēr ir čempione tiešo lidojumu atjaunošanā ar Ķīnu. Tas paver ceļu Ķīnas tūristu skaita pieaugumam nākamajos mēnešos, kas var sniegt nepieciešamo atbalstu Singapūras pakalpojumu sektoram.

UOB ziņojumā par valsts inflāciju teikts, ka "lai gan kopējā inflācija samazinās nedaudz ātrāk nekā gaidīts, pamatinflācijas tempa mērenība saglabājās atbilstoši prognozētajam. Tādējādi mēs tagad sagaidām, ka kopējā inflācija būs vidēji zemāka t.i. 4,7% (kas ir labāks rezultāts par iepriekš prognozētajiem 5,0%), savukārt mēs joprojām sagaidām, ka pamatinflācija 2023. gadā būs vidēji 4,0%. Neņemot vērā 2023. gada GST ietekmi, mēs tagad sagaidām, ka kopējā inflācija būs vidēji 3,7 % (no iepriekšējās prognozes 4,0%) un pamatinflācija būs vidēji 3,0% apmērā 2023. gadā, tomēr tā joprojām pārsniegs 2% mērķi."

Arī ANZ analītiķi dalījās savās prognozēs attiecībā uz Singapūras dolāru, 26. jūnijā publicējot piezīmes, kurā tika norādīts, ka "Singapūra turpina piesaistīt kapitāla ieplūdes, ko MAS ir daļēji absorbējusi, palielinot valūtas rezerves. Spēcīgā korelācija starp SGD un DXY nozīmē, ka galvenais virzītājspēks būs no dolāra puses. Tā kā ASV Federālo rezervju sistēma tuvojas stingrās politikas cikla beigām, mēs redzēsim DXY kritumu gada otrajā pusē, kas palīdzēs nostiprināt SGD. ANZ ziņojumā ir prognozēts, ka Singapūras dolāra vērtība pret ASV dolāru gada beigās būs 1,31 USD.

Riska pārvaldība, tirgojot Singapūras dolāru

Ja esat nolēmis savā tirdzniecības portfelī iekļaut Singapūras dolāru, jums ir jāizvērtē visi iespējamie riski. Iesācēji dažkārt mēdz pārvērtēt savas spējas, pieļaujot kļūdas zināšanu trūkuma dēļ. Tomēr kļūdas tirdzniecībā var radīt negatīvas sekas, dažreiz lielākas un dažreiz ne tik lielas.

Iesācējiem ir iespējas risku mazināšanā. Jums vajadzētu primāri uzlabot savas zināšanas un prasmes, izpētot dažādas tirdzniecības metodes un gluži vienkārši uzzinot pēc iespējas vairāk par tirdzniecību un konkrētiem tirgiem. Admirals tam piedāvā vebinārus, seminārus, video un plašu izglītojošu materiālu klāstu.

Arī riska pārvaldība ir būtiska sastāvdaļa, lai veiksmīgi tirgotu finanšu tirgos. Tāpat kā ar jebkuru tirdzniecības instrumentu, riska pārvaldība ir ļoti svarīga ikvienam treiderim, īpaši tas attiecās uz iesācējiem. Kā treideris jūs varat tikt pakļauts tādiem riskiem, kā līdzekļu zaudēšana, jo iesācējiem bieži pietrūkst pieredze, kā rīkoties attiecīgās tirgus situācijās.

Lai uzlabotu savas tirdzniecības prasmes un izredzes gūt panākumus, vislabāk būtu iemācīties izmantot riska pārvaldības rīkus. Piemēram, izmantojot stop loss orderus, lai samazinātu ar tirdzniecību saistītos riskus.

