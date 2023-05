Jaunzēlandes Rezervju banka, visticamāk, lems par procentu likmju paaugstināšanu

Maijs 23, 2023 19:42

Jaunzēlandes Rezervju bankas (RBNZ) lēmums par procentu likmēm būs viens no svarīgākajiem finanšu notikumiem šajā nedēļā. Ņemot vērā, ka daudzi tirgus analītiķi prognozē jaunu likmju paaugstināšanu, treideri koncentrēsies uz to, kā lēmums varētu ietekmēt Jaunzēlandes (NZD) dolāra vērtību pret citām valūtām.

Savukārt ASV turpinās sarunas par parāda griestiem, tirgiem gaidot progresu šo sarunu kontekstā.

Eiropā Eiropas Centrālās bankas (ECB) viens no pārstāvjiem Fransuā Vilerojs de Galhau informēja, ka Eirozonas centrālās bankas likmes griezti tiks sasniegti līdz vasarai. Savukārt Banque de France vadītājs atzīmēja, ka “šobrīd primārais jautājums ir nevis par to, cik augstu likmes tiks celtas, bet gan par to, cik liela ir jau esošā caurlaide, kāda ir likmju ietekme uz ekonomiku, bet pats svarīgākais, cik ilgi likmes tiks turētas esošajā līmenī.

Jaunzēlandes Rezervju banka pieņems lēmumu par procentu likmēm

Jaunzēlandes Rezervju banka savu lēmumu par procentu likmēm paziņos trešdienas rītā. Lielākā daļa ekonomistu prognozē, ka RBNZ valde palielinās aizņēmumu izmaksas par 25 bāzes punktiem. Reuters veiktā aptauja liecina, ka 14 no 21 aptaujātā ekonomista prognozē, ka nākamajā ceturksnī likme paliks 5,50% līmenī.

Jaunzēlandes centrālas bankas galvenais uzsvars joprojām ir uz inflācijas ierobežošanu, kopš 2021. gada oktobra likmes paaugstinot par 500 bāzes punktiem. ANZ analītiķi ziņojumā ir pauduši, ka “maksimālā OCR likmes prognoze tiks celta līdz 5,75%. Mēs arī tagad prognozējam 40% iespējamību, ka trešdien likmes tiks paaugstinātas par 50 bp (pirms budžeta pieņemšanas šī varbūtība tika vērtēta ar 20% iespējamību).”

Apvienotās Karalistes PCI inflācija aprīlī

Valsts statistikas birojs (ONS) publicēs datus par Apvienotās Karalistes inflāciju aprīļa mēnesī. Tirgus eksperti prognozē, ka kopējā inflācija gada griezumā būs samazinājusies no 10,1% martā līdz būs 8,2% aprīļa mēnesī. Inflācija Apvienotās Karalistes valdībai ir bijis lielākais izaicinājums pēdējā gada laikā, jo dzīves izmaksu dārdzība ir skārusi daudzas mājsaimniecības visā valstī.

ING analītiķu ziņojumā tika uzsvērs, ka Apvienotās Karalistes PCI inflācijas dati varētu radīt nopietnus negatīvus riskus sterliņu mārciņai. ING ziņojumā tika norādīts, ka “trešdienas inflācijas dati būs izšķiroši sterliņa mārciņai. Ja mūsu prognozes ir pareizas un PCI dati liecinās par cenu atdzišanu, pārliecinot Anglijas Banku jūnijā iepauzēt ar monetārās politikas pasākumiem, tad sterliņu mārciņas lejupvērstie riski ir prognozējami kā diezgan ievērojami.

Jaunzēlandes 2023. gada 1. ceturkšņa pārskats par mazumtirdzniecību

RBNZ lēmums par izmaiņām procentu likmēs nebūs vienīgās ziņas no Jaunzēlandes, kuru saņemsim trešdienas rītā. Jaunzēlandes statistikas pārvalde publicēs pirmā ceturkšņa mazumtirdzniecības pārskatu, kurā, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, sagaidāms kritums par 0,4%. Pēdējā mazumtirdzniecības ziņojumā par 2022. gada 4. ceturksni tika fiksēts kritums par 0,6 % un tiek prognozēts, ka pēc pamata mazumtirdzniecības apjomu krituma par 1,6% aizvadītā gada pēdējā ceturksnī, šī gada pirmajā ceturksnī samazinājums būs 0,6% apmērā.

