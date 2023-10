ASV eksporta ierobežojumi un ietekme uz AI uzņēmumiem

Oktobris 23, 2023 15:25

AI jeb mākslīgais intelekts 2023. gadā ir bijusi starp visbiežāk apspriestajām tēmām tehnoloģiju uzņēmumu sektora kontekstā. Gada sākumā Chat GPT un citi līdzīgi ģeneratīvie AI modeļi pārsteidza tehnoloģiju pasauli un lietotājus. Tomēr jaunā AI tehnoloģija ir veicinājusi arī konfliktus starp valstīm, īpaši ASV un Ķīnu, abām valstīm apzinoties šīs tehnoloģijas potenciālu.

Šajā bloga rakstā īsumā noskaidrosim, kas varētu ietekmēt AI uzņēmumus pēc ASV paziņojuma par aunu ierobežojumu ieviešanu mikroshēmu un citu ar AI saistītu tehnoloģiju eksportā uz Ķīnu, Krieviju u.c. valstīm.

ASV pastiprina AI tehnoloģiju eksporta ierobežojumus Ķīnai

17. oktobrī ASV valdība, jo īpaši Rūpniecības un drošības birojs (BIS), publicēja 400 lappušu garu ziņojumu, kurā iekļauti noteikumi un ierobežojumi attiecībā uz uzlaboto AI mikroshēmu eksportu uz Ķīnu un citām valstīm, piemēram, Irānu un Krieviju. Jaunie ierobežojumi ir paredzēti, lai ierobežotu Ķīnas iespējas tālāk attīstīt savu militāro spēku, kas balstīti AI tehnoloģijās.

Pirmais ierobežojumu kopums tika ieviests 2022. gada oktobrī, tomēr ASV varas iestādes atskārta, ka ir daudz nepilnību, ko Ķīnas puse izmantoja, lai piekļūtu ar AI saistītām tehnoloģijām.

Sarunā ar Reuters žurnālistiem, bijušie Nacionālās drošības padomes aģenti sacīja, ka "visu šo noteikumu organizēšanas princips ir koncentrēties uz tām spējām, kas var nodrošināt Ķīnas militārās sistēmas. Viņus neinteresē plašas patērētāju lietojumprogrammas. Viņi patiešām cenšas izmantot šīs tehnoloģijas citiem, militāriem mērķiem.

Tas viss ir par DUV sistēmām

Eksporta ierobežojumi ietver DUV sistēmas. Ko nozīmē DUV sistēma, šeit ir atbilde! Lai ražotu supravadītājus, uzņēmumi izmanto dziļās ultravioletās (DUV) iekārtas. Ieviešot šos ierobežojumus, ASV ir apņēmušās pārtraukt jebkādu iespējamo DUV iekārtu eksportu, kas sastāv no ASV ražotiem supravadītājiem.

AI kompāniju akciju cenas samazinās, reaģējot uz ziņām par ierobežojumiem

Ziņas par jaunākajiem eksporta ierobežojumiem, 17. oktobrī veicināja dažu populārāko tehnoloģiju uzņēmumu akciju kritumu biržā. Piemēram, NVIDIA (NVDA) akcijas samazinājās par 4,67% un turpināja kritumu arī 18. oktobrī. Intel (INTC) akcijas samazinājās par 1,4%, bet Advanced Micro Devices (AMD) par 1,2%.

NVIDIA prognozē, ka tas neietekmēs tās finanšu rezultātus

NVIDIA vadība ziņojumā Vērtspapīru biržas komitejai (SEC) teica, ka, "ņemot vērā mūsu produktu lielo pieprasījumu visā pasaulē, mēs neparedzam, ka papildu ierobežojumi tuvākajā laikā būtiski ietekmēs mūsu finanšu rezultātus."

Tikmēr Citi analītiķi ir samazinājuši NVIDIA akciju cenas mērķi no 630 USD par akciju līdz 575 USD, sakot, ka "mēs nevēlamies riskēt, un mūsu 25./26. finanšu gada aplēses liecina, ka pastāv neliela varbūtība, ka ASV valdība tomēr piešķirs eksporta licences. Mēs uzskatām, ka jauno veiktspējas blīvuma sliekšņu darbības joma apgrūtinās NVIDIA pārdošanu Ķīnai, jo tas prasīs vairāk nekā tīkla modifikācijas, ko tā veica iepriekšējiem [Ķīnas produktiem].

Komentējot NVIDIA nākotni, Morningstar akciju analītiķi savā ziņojumā rakstīja: "Šī politika, visticamāk, ietekmēs daļu no NVIDIA strauji augošā biznesa, pārdodot grafisksos procesorus (GPU) datu centriem, ko izmanto mākslīgajam intelektam (AI). Šobrīd mēs domājam, ka ierobežojumi sliktākajā gadījumā radīs nelielus ilgtermiņa pretvējus NVIDIA eksponenciālajai izaugsmei.

Viņi arī norāda, ka "NVIDIA masveida izaugsme laika gaitā varētu padarīt ieņēmumus no Ķīnas mazāk būtiskus. NVIDIA datu centru ieņēmumi no Ķīnas tirgus veido 20–25%, tomēr šī procentu daļa var samazināties, jo uzņēmums sāk gūt pieaugumu mākoņdatošanas jomā citos attīstītajos tirgos. Mēs prognozējam, ka NVIDIA ieņēmumi no datu centriem 2024. gadā sasniegs 41 miljardu USD, 2028. gadā ieņēmumiem pieaugot līdz 100 miljardiem USD.”

ASML: Ieņēmumi 2024. gadā varētu saglabāties nemainīgi

Arī viens no nozīmīgākajiem pusvadītāju ražotājiem pasaulē, ASML, ir paudis viedokli, ka konfliktam starp Ķīnu un ASV būs ietekme uz uzņēmuma darbības rezultātiem. Nīderlandes uzņēmums nesen publicēja savus trešā ceturkšņa rezultātus, uzrādot peļņas pieaugumu un pārsniedzot analītiķu prognozes. Tomēr ASML 2023. gada 3. ceturkšņa ziņojumā arī tika norādīts, ka ieņēmumi 2024. gadā, visticamāk, būs nemainīgi.

Ņemot vērā, ka ASML ir viens no lielākajiem DUV ražotājiem pasaulē, daži tirgus analītiķi norāda, ka jaunais ierobežojumu kopums varētu ietekmēt ASML rentabilitāti, kas ir cietusi vājā pieprasījuma dēļ pēc mobilajām ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem un klēpjdatoriem. Jāpiebilst, ka arī Nīderlande ir ieviesusi noteikumus par ar mākslīgo intelektu saistītu mikroshēmu eksportēšanu uz Ķīnu. Vienlaikus ASML vadība norādīja, ka šie pasākumi neietekmēs 2023.gada finanšu rezultātus.

AI uzņēmumu akciju tirdzniecība un risku pārvaldība

Treideris iesācējs, iespējams, aplūkojot ar mākslīgo intelektu saistītu uzņēmumu akciju cenas grafikus, varētu izvēlēties dažu no līdzekļiem ieguldīt šīs nozares uzņēmumos. Neraugoties uz tehnoloģiju akciju pieaugumu, iesācējiem ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību detaļām, izpētot nozari un ar to saistītos riskus.

Sevis izglītošana un apmācības ir labākais veids, kā kļūt par labāku treideri. Iesācēji var atrast daudz izglītojošu materiālu, kas veltīti tirdzniecībai tiešsaistē, piemēram, rakstus, pamācības, video un citus avotus. Uzlabojot savas tirdzniecības zināšanas, iesācēji var samazināt riskus, labāk izprotot tirgus un cenu svārstības

Vēl viens veids, kā samazināt riskus, ir izveidot riska pārvaldības plānu. Riska pārvaldība nenozīmē, ka jums ir jāizvairās no noteiktu finanšu instrumentu tirdzniecības, bet ietver īpašus automatizētus tirdzniecības rīkus un to izmantošanu, kad tirgus virzās pretēji jūsu atvērtajai pozīcijai. Zaudējumu apturēšanas (Stop loss) orderis ir populārs riska pārvaldības rīks, tomēr ir arī citi rīki, kas var pasargāt jūs un jūsu kapitālu.

