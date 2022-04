Tirgo NIO akcijas, to vērtībai provizoriski pieaugot par 100%

Ģeopolitiskie notikumi un satricinājumi globālajos tirgos ir dažas no apspriestākajām tēmām pēdējo mēnešu laikā. Tomēr, kamēr mūsu uzmanība ir piesieta šīm tēmām, iespējams, kāds būs palaidis svarīgas lietas, kuru attīstība aizsākās jau pagājušajā gadā. Un tas ir saistīts ar elektrisko auto pieprasījuma un piegāžu pieaugumu laikā, kad industrija saskarās ar būtiskiem izaicinājumiem attiecībā uz globālajam piegāžu ķēdēm un komponenšu trūkumu.

Pozitīvas ziņas esam saņēmuši arī attiecībā uz ASV biržās kotētām Ķīnas uzņēmumu akcijām, tā vien šķiet, ka Pekinas politiskā vadība ir gatava apmierināt ASV regulatoru prasības attiecībā uz Ķīnas uzņēmumiem, tādejādi nedaudz mazinot bažas tirgū.

Lai gan Ķīnas elektrisko auto ražotāja NIO akcijas šogad ir zaudējušas vairāk nekā 40% no vērtības, vairums analītiķu saredz uzņēmumam labas ilgtermiņa attīstības iespējas, par kurām aprakstīts tālāk šajā rakstā.

Akcija: NIO Inc Birža: NYSE Simbols Invest.MT5 kontā: NIO Idejas sagatavošanas datums: 2022. gada 13. aprīlis Pozīcijas ilgums: 1 - 6 mēneši Atvēršanas cena: $24.00 Mērķa cena: $43.00

Kāpēc izvēlēties NIO akcijas?

NIO jaunākajā ceturkšņa peļņas pārskatā, EV ražotājs ziņoja par labākiem pārdošanas apjomiem nekā tika prognozēts, tomēr uzņēmuma nākotnes piegāzu prognoze ir bijusi zemāka nekā analītiķu norādītā. Liela daļa no NIO esošajām problēmām ir saistīta ar pusvadītāju trūkumu, kā arī ražotņu slēgšanu Ķīnā dēļ Covid ierobežojumiem, turklāt visā pasaulē pieaugot procentu likmēm, investori aizvien mazāk izvēlās izaugsmē balstītas akcijas.

Kā norāda daļa analītiķu, lielākā daļa no šiem sarežģījumiem, visticamāk, ir īslaicīgi un pārejoši, turklāt ar tiem saskarās arī citi uzņēmumi. Piemēram, arī Tesla pagājušajā mēnesī nācās slēgt rūpnīcu Šanhajā. Pat neraugoties uz šiem izaicinājumiem, NIO šā gada pirmajā ceturksnī piegādāja 26 000 automašīnu, kas ir par 30% vairāk nekā tajā pašā periodā pērn.

Kā varam redzēt, šie skaitļi norāda uz pieaugošo pieprasījumu pēc elektriskajiem auto, turklāt NIO šajā konkurencē ir savas priekšrocības.

Bažas par ASV biržās kotētām Ķīnas akcijām mazinās

Ķīnas akcijas, kas kotētas ASV biržās ir saskārušās ar lielu regulatoru spiedienu, šiem uzņēmumiem uzliekot par pienākumu izpildīt atklātas grāmatvedības noteikumus, vai pretējā gadījumā nosakot to svītrošanu no biržu sarakstiem. Šis ir viens no iemesliem, kāpēc daudzas Ķīnas akcijas ir bijušas zem spiediena, un kāpēc to cena ir būtiski kritusi.

Tiesa mēneša sākumā ASV biržā kotētās Ķīnas akcijas atkal uzrādīja pieaugumu, tirgum reaģējot uz Ķīnas Vērtspapīru regulatīvās komisijas izstrādātajiem, jaunajiem noteikumiem un regulējumu, kas pēc būtības potenciāli varētu apmierināt ASV kolēģus un ļautu Ķīnas uzņēmumiem saglabāt savu atrašanos ASV biržu sarakstos.

Ja izmaiņas apstiprinās Pekina un Vašingtona, tad no Ķīnas akcijām, piemēram, NIO, tiks noņemts milzīgs nenoteiktības mākonis, sniedzot riska investoriem labas ieguldījuma iespējas.

Elektrisko auto pieprasījums pieaug kopā ar pārdoto EV apjomu

Pagājušajā gadā NIO izpilddirektors Viljams Li paziņoja, ka līdz 2030. gadam 90% no jauno automašīnu pārdošanas apjoma Ķīnā būs elektriskie transportlīdzekļi. Pašlaik lielākais EV pārdošanas tirgus ir Ķīnā, jo šo politisko iniciatīvu atbalsta Ķīnas valdība, kas prognozē, ka no šī iniciatīva un EV tirgus varētu veicināt pat 5% IKP pieaugumu.

No otras puses, pozitīvās ziņas nedaudz aizēno ziņas no Ķīnas par Covid-19 uzliesmojumiem un slēgtām ražotnēm. Tieši šis faktors veicināja neseno NIO akciju kritumu, bet šī vājuma pazīme var arī būt īslaicīga, investoriem un analītiķiem no jauna meklējot izaugsmes perspektīvas ilgākā termiņā.

Riska ieguldījuma fondi aktīvi palielinu savu NIO akciju skaitu

Saskaņā ar TipRanks informāciju, jaunākais Vērtspapīru un biržu komisijai (SEC) iesniegtais 203 riska ieguldījumu fondu 13F iesniegšanas pārskats liecina, ka riska ieguldījumu fondi pēdējā ceturksnī palielināja savu līdzdalību NIO par 216 tūkstošiem akciju.

Faktiski riska ieguldījumu fondu akciju pirkšana ir palielinājusies katru ceturksni kopš pagājušā gada sākuma.

Avots: TipRanks, 2022. gada 13. aprīlis

NIO akciju prognoze – ko saka analītiķi?

Saskaņā ar analītiķiem, kurus TipRanks pēdējo 3 mēnešu laikā aptaujāja par NIO akciju cenas prognozi 12 mēnešiem, pašlaik akcijas ir saņēmušas 16 pirkšanas, 2 turēšanas un 0 pārdošanas reitinga vērtējumus. NIO akciju augstākais prognozētais cenas līmenis ir 87,00 USD, ar zemāko cenas mērķi 28,30 USD.

NIO akciju vidējais cenas prognozētais mērķis ir 43,51 USD, kas ir par gandrīz 120,86% vairāk nekā pašreizējā akciju cena, šī raksta gatavošanas laikā.

Turklāt pēdējo 18 dienu laikā, Goldman Sachs un JP Morgan analītiķi nav mainījuši savu akciju reitinga vērtējumu NIO akcijām.

Avots: TipRanks, 2022. gada 13. aprīlis

Idejas piemērs tirdzniecībai ar NIO akcijām

Idejas piemērs NIO akciju tirdzniecībai, ņemot vērā analītiķu prognozes, varētu izskatīties šādi:

Atveram akciju pirkšanas darījumu pie 24,00 USD;

Par cenas mērķi izvēlamies cenu, kas ir nedaudz zem vidējās analītiķu prognozētās cenas t.i. 43,00 USD;

Samazinām risku, izvēloties tādu maksimālo darījuma apjomu, kas nepārsniedz 5% no jūsu kopējā konta apjoma;

Izvēlamies laika diapazonu investīcijām 1- 6 mēneši;

Ja mēs iegādātos 10 FedEx akcijas, tad provizoriskais rezultāts varētu izskatīties šādi:

Sasniedzot cenas mērķi, jūsu potenciālā peļņa būtu 190.00 USD (43,00 USD – 24,00 USD *10 akcijas).

Ir svarīgi atcerēties, ka akciju cena, visticamāk, nepalielināsies taisnā līnijā, un tā var pat samazināties vēl vairāk, pirms cenas korekcijas, īpaši ņemot vērā esošās tirgus svārstības.

Tāpēc noteikti izmanto pārdomātu plānu risku pārvaldībai, kas ir viens no svarīgākajiem veiksmīgas tirdzniecības nosacījumiem. Jums vienmēr ir jāapzinās tas, cik daudz jūs varētu potenciāli zaudēt darījumā, kā arī, kādi ir ar darījumu saistītie riski.

Tāpat noteikti ir jāņem vērā arī komisijas, kas var ietekmēt jūsu peļņu no veiktā darījuma.

Arī ņemiet vērā, ka ir noteikta minimālā darījuma komisija 1USD apmērā.

Kā atvērt darījumu ar NIO akcijām četros soļos

Lai iegādātos NIO akcijas:

Lai iegādātos NIO akcijas:

Atver tirdzniecības kontu pie Admirals, lai piekļūtu savam Treidera kabinetam;

Noklikšķini uz “Tirgot”, lai atvērtu web tirdzniecības platformu savā demo vai reālajā tirdzniecības kontā;

Atrodi NIO savā “Tirgus apskats” logā apakšā un ieveic attiecīgo simbolu grafika sadaļā;

Izmanto viena klikšķa tirdzniecību vai arī atver darījuma izpildes logu, lai ievadītu visus nepieciešamos darījuma izpildes norādījumus un atvērtu darījumu ar NIO akcijām.

Avots: Admirals MetaTrader 5 Web. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Šķiet, ka NIO akciju cena varētu nesasniegt mērķi?

Jāņem vērā, ka analītiķu vērtējums ir balstīts uz personīgiem novērojumiem un analītiku.

Ja jums šķiet, ka lielāka ir iespēja, ka NIO akciju cena tomēr varētu samazināsies, jūs varat izmantot cenas starpības līgumus (CFD) kā instrumentu, lai nopelnītu no akciju cenas krituma, atverot īso pozīciju.

CFD tirdzniecībai vari izmantot Admirals piedāvātos Trade.MT4 un Trade.MT5 kontus. CFD tirdzniecība ļauj potenciāli nopelnīt gan no akciju cenas samazinājuma, gan pieauguma tirgū.

