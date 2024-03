Kanādas bankas pieņem lēmumu par likmēm, zelta vērtība pieaug

Zelta cenas otrdienas rītā pieauga tuvu trīs mēnešu augstākajam līmenim, cenai pārsniedzot 2120 USD par unci. Piektdien publicētie neapmierinošie ASV dati un dažu FED politikas veidotāju komentāri ir veicinājuši zelta cenas pieaugumu, savukārt analītiķi šobrīd uzskata, ka jūnijs varētu būt tas mēnesis, kas notiks pirmais FED likmju samazinājums.

Austrālijas IKP ziņojums par 2023. gada 4. ceturksni

Trešdienas rītā Austrālijas Statistikas birojs (ABS) publicēs savu 2023. gada ceturtā ceturkšņa IKP ziņojumu. Ekonomisti prognozē, ka IKP pieauguma temps katru mēnesi, visticamāk, pieaugs līdz 0,3%, taču viņi arī sagaida, ka tas samazināsies līdz 1,4% gada griezumā.

ING ziņojumā, kas publicēts 29. februārī, teikts: "4. ceturksnī attiecībā pret iepriekšējo mēs prognozējam IKP pieaugumu par 2%, nesen mēs novērojām pozitīvus ceturksņa privātā kapitāla rādītājus, tāpēc šīs prognozes riski jau ir vērsti citā virzienā. IKP ieguvumi no neto eksporta tiks publicēti 5. martā, dienu pirms IKP publicēšanas, šie būs svarīgi dati, kas indikatīvi parādīs Austrālijas ekonomikas stāvokli."

Kanādas Bankas lēmums par procentu likmēm

Kanādas Banka (BoC) savu lēmumu par procentu likmēm paziņos trešdienas pēcpusdienā. Ekonomisti domā līdzīgi, ka BoC šobrīd paturēs likmes nemainīgas.

Savā pēdējā sēdē BoC valde pauda šaubas par to, vai kopējā inflācija varētu samazināties, sasniedzot bankas noteikto 2% mērķi jau šogad. Daži tirgus analītiķi norāda, ka BoC varētu sākt samazināt likmes jūnijā, kas protams būs atkarīģs no no inflācijas līmeņa.

Desjardins’vecākais ekonomists, Roiss Mendess, CTV News finanšu reportieriem sacīja: “Es vismaz sagaidu, ka Kanādas Banka pieņems holistiskāku skatījumu uz inflācijas rādītājiem un atzīs progresu, ko mēs redzam šobrī. Ja viņi tomēr tā neuzskatīs, tas varētu liecināt par daudz stingrāku bankas nostāju nekā sākotnēji varētu šķist."

Tokijas PCI 2024. gada februāra ziņojums

Saskaņā ar Japānas Statistikas biroja datiem, Tokijas PCI rādītājs gada griezumā būs pieaudzis par no 1,8% janvārī līdz 2,6% februāra mēnesī. Šī bija pirmā reize, kad pēdējo trīs mēnešu laikā palielinājās Tokijas PCI rāītājs. Tokijas PCI rāītājs, kurš neiekļauj svaigiu pārtiku un enerģiju, ir samazinājies no 3,3% gada pirmajā mēnesī līdz 3,1% gada izteiksmē.

Japānas finanšu ministrs Jošitaka Šindo ziņu reportieriem sacīja, ka "valdība centīsies nodrošināt, lai Japānas algu pieaugums pārsniedz inflāciju." Japānas Ministru kabineta sekretāra vietnieks Hideki Murai sacīja, ka Japānas Banka (BoJ) lems, kad tā sāks atteikties no negatīvām likmēm, piebilstot, ka algas pakāpeniski palielinās, tā pat kā ekonomikas izaugsmes temps.

ASV ISM pakalpojumu PMI par 2024. gada februāri

Piegādes vadības institūts (ISM) otrdien publicēs savu februāra pakalpojumu PMI rādītāju. Tirgus analītiķi prognozē, ka PMI rādītājs būs 53,0 robežās, kas ir zemāks par janvārī reģistrētajiem 53,4 punktiem, bet joprojām norāda uz izuagsmi sekorā.

Rādītājs virs 50 punktiem norāda, ka pakalpojumu sektors paplašinās jeb aug. Rādījums zem 50 punktiem norāda, ka pakalpojumu sektora aktivitāte samazinās.

