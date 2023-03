Tirgus uzmanības centrā NFP un procentu likmes

Marts 06, 2023 15:03

Nedēļā, kas būs piesātināta ar daudzām ekonomisko datu publikācijām, lielākā uzmanība tomēr tiks pievērsta jaunākajiem ASV darba tirgus datiem, Austrālijas Rezervju bankas (RBA) un Japānas bankas (BoJ) lēmumiem par procentu likmēm.

RBA lēmums par procentu likmēm: Vai sagaidīsim vēl vienu likmju pieaugumu?

Otrdien, 7. martā, RBA paziņos savu lēmumu par procentu likmēm. Ekonomisti norāda, ka Austrālijas centrālā banka, visticamāk, paaugstinās savu bāzes procentu likmi jau 10. reizi pēc kārtas. ANZ, Commonwealth Bank un Westpac analītiķi prognozē likmju celšanu par 0,25%. Februāra RBA sanāksmē, centrālās bankas likme sasniedza jau 3,35%.

Saskaņā ar Reuters ziņojumu, "Austrālijas centrālā banka ir paļāvusies uz iespējamajiem riskiem, ka inflācija varētu izrādīties noturīgāka nekā tika uzskatīts iepriekš, atsakoties no jebkādām domām par pauzes ieturēšanu februāra monetārās politikas sanāksmē, norādot, ka turpmākajos mēnešos būs nepieciešams turpināt likmju paaugstināšanu."

ASV NFP: Vai sagaidīsim kādus pārsteigumus?

Kā ierasts, piektdien ASV Darba statistikas birojs (BLS) publicēs jaunākos darba tirgus datus par februāri. Daži analītiķi prognozē, ka februārī ASV ekonomikai būs izdevies pievienot 200 000 jaunu darba vietu. Treideriem būtu jāņem vērā, ka NFP datiem ir tendence pārsteigt tirgus un izraisīt lielas svārstības.

Saskaņā ar BLS janvāra NFP ziņojumu, gada pirmajā mēnesī ASV ekonomikai izdevās izveidot 517 000 jaunas darbavietas, un šie dati izraisīja ASV dolāra ralliju, jo tirgus analītiķi prognozēja pieaugumu par vien 185 000 jaunām darba vietām janvāra mēnesī. Morgan Stanley ziņojums liecina, ka gadījumā, ja februāra NFP atkal sasniegs 500 tūkstošus jaunu darba vietu, Federālajai rezervju sistēmai (FED) nākamajā monetārās politikas sanāksmē var nākties apsvērt procentu likmes paaugstināšanu par 50 bāzes punktiem.

BoC lēmums par procentu likmēm: Vai tiks ieturēta pauze?

8. martā sanāks Kanādas Bankas (BoC) valde, lai lemtu par procentu likmēm. BoC politikas veidotāji ir norādījuši, ka ir gatavi iepauzēt ar likmju paaugstināšanu, jo stingrā monetārā politika ietekmē valsts ekonomikas izaugsmi. Pagājušajā nedēļā Kanādas Statistikas birojs ziņoja, ka valsts ekonomika 2022. gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni, nemaz nepieauga, tādējādi pārtraucot IKP izaugsmes tendenci, kas bija vērojama piecus ceturkšņus pēc kārtas.

Šobrīd BoC etalonlikme ir 4,5%. CIBC ekonomisti norāda, ka procentu likmes visu gadu saglabāsies 4,5% līmenī, un to pakāpeniska samazināšana varētu sākties vien 2024. gadā

BoJ procentu likmju lēmums

10. martā notiks BoJ valdes ikmēneša sanāksme un ir paredzēts, ka tā paziņos savu lēmumu par procentu likmēm. Ekonomisti prognozē, ka aizņemšanās izmaksas paliks nemainīgas. Japānas Bankas (BOJ) valdes loceklis Junko Nakagava žurnālistiem sacīja, ka centrālajai bankai pagaidām nevajadzētu attiekties no šī brīža monetārās politikas, jo inflācija vēl nav sasniegusi 2% mērķi.

Tikmēr Reuters aptauja liecina, ka aptuveni puse Japānas uzņēmumu uzskata, ka jaunajai BoJ vadībai vajadzētu pārskatīt savu negatīvo procentu likmju politiku, savukārt vairāk nekā ceturtā daļa norādīja, ka inflācijas mērķis ir jāmaina.

Vai Eirozonas IKP 2022. gada 4. ceturksnī būs palielinājies?

Trešdien Eurostat publicēs Eirozonas IKP rezultātus par 2022. gada 4. ceturksni. Tirgus eksperti prognozē 0,1% pieaugumu ceturkšņa griezumā un 1,9% pieaugumu gada griezumā. Ekonomisti atkārtoti norāda, ka labvēlīgie laikapstākļi, iespējams, ir palīdzējuši eirobloka ekonomikai augt.

Eiropas Komisija (EK) ir pārskatījusi Eirozonas ekonomikas izaugsmes prognozi 2023. gadam, to mainot no 0,3% līdz 0,9%, 2024. gadā prognozējot izaugsmi 1,5% apmērā.

Eirozonas mazumtirdzniecība janvārī

Investoriem būs iespēja arī rūpīgi iepazīties ar Eirozonas mazumtirdzniecības pārskatu, kuru Eurostat publicēs pirmdien. Janvāra mēnesī tirgus analītiķi prognozē 0.3% kritumu mēneša ietveros un 1.2% kritumu gada griezumā.

Mazumtirdzniecības apjomi 2022. gada decembrī bija samazinājušies, liecinot par patērētāju pieprasījuma pasliktināšanos augstās inflācijas dēļ. Saskaņā ar Eurostat ziņojumu, ikgadējais Eirozonas saskaņotais patēriņa cenu indekss (SPCI) februārī sasniedza 8,5%, salīdzinot ar 8,6% janvāra mēnesī.

2022. gada ceturtajā ceturksnī Japānas ekonomika, visticamāk, būs uzrādījusi pieaugumu. 8. martā Japānas Ministru kabineta birojs publicēs savu 2022. gada 4. ceturkšņa IKP pārskatu. Ekonomisti prognozē, ka Japānas IKP ceturtajā ceturksnī būs augusi par 0,2%.

Moody’s Analytics ekonomisti atzīmēja, ka “mūsu skatījums joprojām ir tāds, ka 2023. Gadā Japānas ekonomikai būs mērena izaugsme, jo uzlabojas iekšējais pieprasījums, kuru ir vecinājusi Covid-19 ierobežojumu atcelšana, inflācijas kritums un starptautisko ceļojumu atjaunošanās. Tomēr ekonomika joprojām saskarās ar ievērojamiem riskiem un pretvējiem, kas ir meklējami ārējos tirgos un var negatīvi ietekmēt eksportu.”

Ķīnas PCI inflācijas dati par februāri

9. martā investoriem būs iespēja rūpīgi iepazīties ar Ķīnas februāra PCI inflācijas ziņojumu, kuru publicēs Nacionālais statistikas birojs (NBS). Tiek prognozēts, ka inflācija gada griezumā saglabāsies nemainīga - t.i. 2,1% līmenī, savukārt mēneša griezumā inflācija palēnināsies līdz 0,3%.

Moody’s Analytics analītiķi februāra vidū sacīja, ka “Ķīnas iziešana no pandēmijas negarantēs globālo izaugsmi. Lai gan 2023. gads izskatās daudzsološāks par to, ko bijām gaidījuši iepriekš. Mums ir jārēķinās, ka šis ceļš būs izaicinājumiem pilns un paies laiks līdz mājsaimniecības atgūsies no Covid pandēmijas.”

Apvienotās Karalistes IKP: vai redzēsim pozitīvas tendences?

Valsts statistikas birojs (ONS) tuvākajās dienās publicēs janvāra datus par Apvienotās Karalistes IKP rezultātiem. Ekonomisti prognozē, ka ekonomika mēneša griezumā būs pieaugusi par 0,1%.

BoE galvenais ekonomists Hjū Pils žurnālistiem sacīja, ka Lielbritānijas ekonomika uzrāda nedaudz labāku tempu kā tika sākotnēji prognozēts, turklāt arī atalgojumu pieaugums ir bijis straujāks nekā bija cerēts.

