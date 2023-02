Naftas tirdzniecība iesācējiem 2023. gadā

Februāris 17, 2023 13:04

Ir dzirdēts izteiciens, ka nafta liek pasaulei griezties. Ja tas izklausās pārspīlēti, jūs droši vien nevarat noliegt, ka nafta ir pasaules ekonomiskās aktivitātes un izaugsmes viens no pīlāriem. Lai gan šobrīd notiek pāreja uz videi draudzīgākiem enerģijas risinājumiem, tā vien šķiet, ka naftas un gāzes uzņēmumi ir atguvuši pandēmijas laikmetā zaudēto pamatu.

Šajā rakstā mēs dalīsimies ar vērtīgu informāciju, kas varētu jums noderēt, lai palīdzētu jums orientēties naftas tirgos 2023. gadā, kā arī izveidotu pats savu tirdzniecības stratēģiju, kas atbilst jūsu mērķiem.

Daži interesanti fakti par naftu

Gan jēlnaftai (benzīnam), gan tās rafinētajām sastāvdaļām, kas pazīstamas kā naftas ķīmijas produkti, ir izšķiroša nozīme mūsdienu industrializētajās ekonomikās. Cilvēki senajā Mezopotāmijā izmantoja naftu kā javu celtniecībā, savukārt citi izmantoja to laivu hidroizolācijai, un tas notika pirms vairāk nekā četriem tūkstošiem gadu.

ASV, vietējā irokēzu cilts izmantoja naftu, lai izgatavotu kara krāsas un odu atbaidīšanas līdzekļus. Daudzus gadus vēlāk, 1859. gadā, Seneca Oil Company, veica pirmo komerciālo naftas urbumu Amerikā. Saskaņā ar ASV Enerģētikas informācijas administrācijas (EIA) sniegtajiem datiem, 3 lielākās naftas ieguves valstis pasaulē ir: ASV, Saūda Arābija un Krievija.

WTI un Brent: kāda ir atšķirība?

Meklējot izejvielas tirdzniecībai, iespējams, būsi jau saskāries ar West Texas Intermediate (WTI) un Brent jēlnaftas etaloniem. Šie ir divi no populārākajiem naftas etaloniem pasaulē. Apskatīsim, kādas ir atšķirības.

Kas ir WTI jēlnafta?

WTI jēlnafta galvenokārt tiek iegūta Teksasas štatā, un tā ir viena no augstākās kvalitātes jēlnaftām pasaulē, kuru ir salīdzinoši viegli rafinēt. Pēc tam šī nafta pa cauruļvadiem nonāk ASV Vidējos Rietumos un Meksikas līcī, kur to attīra. Kušinga, Oklahomā, ir vieta, kur notiek lielākā daļa tirdzniecības darījumu un norēķini par fiziskām piegādēm. Naftas tirgus analītiķi Kušingu dēvē par "pasaules cauruļvadu krustcelēm".

Avots: Admirals MetaTrader 5 — WTI Crude Oil (100 barrels), USD – MN1 līniju grafiks. Dati iegūti 2023. gada 16. februārī. Datu diapazons no 2017. gada 1. marta līdz 2023. gada 16. februārim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

WTI jēlnaftas spot cena 2022. gada 9. decembrī samazinājās līdz zemākajam līmenim aizvadītajā gadā, barelu naftas tirgojot par 71,63 USD. Lai gan kopš tā laika naftas cena ir nedaudz palielinājusies, WTI jēlnaftas spot cena šobrīd tiek tirgota cenas diapazonā no 73 USD līdz 81 USD par barelu, kas atbilst 2023. gada pirmajām sešām nedēļām.

Kas ir Brent jēlnafta?

Brent jēlnafta ir viens no diviem populārākajiem naftas etaloniem. Vairāk nekā 65% no pasaules naftas līgumiem tiek slēgti par Brent iegādi - šī nafta galvenokārt tiek iegūta Ziemeļjūrā. Brent jēlnaftas standarts tika ieviests 20. gadsimta 60. gadu sākumā, un tagad galvenais avots naftai nāk no Apvienotās Karalistes, Norvēģijas, Dānijas, Nīderlandes un Vācijas. Brent jēlnafta nav tik viegla kā WTI jēlnafta, tomēr tā ir biežāk sastopama.

Brent jēlnaftas transportēšanas izmaksas ir ievērojami zemākas nekā WTI jēlnaftas gadījumā, jo WTI tiek ražota teritorijās, kurās nav piekļuves jūrai. Pēdējos gados, pateicoties urbšanas un šķelšanas tehnikas attīstībai ASV, WTI jēlnafta ir kļuvusi lētāka nekā Brent jēlnafta.

Avots: Admirals MetaTrader 5 — Brent Crude Oil (100 barrels), USD – MN1 līniju grafiks. Dati iegūti 2023. gada 16. februārī. Datu diapazons no 2017. gada 1. marta līdz 2023. gada 16. februārim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Līdzīgi kā WTI gadījumā, Brent jēlnaftas spot cena 2022. gada 8. decembrī nokritās līdz USD 76,82 par barelu. Pēc zināmas pieauguma 2023. gada janvāra vidū, tās cena atkal nokritās 3. februārī, vienu barelu naftas tirgojot par 79,69 USD. Kopš tā laika Brent jēlnaftas spot cena ir pieaugusi, 16. februārī sasniedzot 85,57 USD par vienu barelu.

Naftas cenas 2023. gadā: pieaugs vai samazināsies?

Deutsche Bank ekonomisti prognozē, ka Brent jēlnaftas spot cena gada beigās sasniegs aptuveni 80 USD līmeni. Ziņojumā, kas tika publicēts 14. februārī, viņi atzīmēja, ka “mēs redzam, ka Brent cena 2023. gada 1. pusgadā būs 75 USD par barelu, un otrajā pusgadā svārstīsies ap 80 USD par barelu naftas. Mēs redzam, ka lejupslīde palēnina pieprasījuma pieaugumu, Tomēr ņemot vērā, ka Ķīnas ir pieņēmusi lēmumu atteikties no Covid nulles politikas ātrāk nekā gaidīts, 2023. gada 2. ceturksnī naftas cenas varētu nedaudz pakāpties dēļ pieprasījuma pieauguma. Līdz 2. pusgadam globālajam pieprasījumam vajadzētu pieaugt līdz 100 miljonam naftas barelu dienā, kas ir virs līmeņa, kuru redzējām 2019. gada otrajā pusē (pirms pandēmijas).

Pretēju viedokli pauž UBS tirgus analītiķi, kas ir daudz optimistiskāki attiecībā uz naftas cenām 2023. gadā. UBS ziņojumā, kas publicēts 14. februārī, teikts: “Mēs uzskatām, ka divas trešdaļas no naftas pieprasījuma pieauguma šogad nāks no Āzijas attīstības valstīm, ko veicinās Ķīnas ekonomikas atvēršanās pēc pandēmijas. Tas, mūsuprāt, paaugstinās globālo naftas pieprasījumu līdz 103 miljoniem naftas barelu gada otrajā pusē. Mēs sagaidām, ka valstis, kas nav OPEC+ valstis, šogad nodrošinās tikai nelielu piedāvājuma pieaugumu, paaugstinot ieguvi par 1,3 miljoniem naftas barelu dienā, to galvenokārt nodrošinot ASV naftas ieguves kompānijām. Mēs saglabājam savu pozitīvo cenas perspektīvu, jo paliekam pie prognozes, ka Brent cena šogad pieaugs līdz 110 USD un WTI līdz 107 USD par vienu barelu naftas.

OPEC prognozē, ka 2023. gadā pieprasījums pasaulē pieaugs

Ar runu enerģētikas konferencē Ēģiptē, Naftas eksportētājvalstu organizācijas (OPEC) ģenerālsekretārs Haitams Al Gaiss sacīja, ka kartelis "sagaida, ka globālais naftas pieprasījums 2023. gadā pārsniegs pirms pandēmijas līmeni".

Viņš arī piebilda, ka "mēs redzam, ka līdz 2025. gadam pieprasījums pieaugs līdz 110 miljoniem barelu dienā, atsaucoties uz ekonomiskās perspektīvas uzlabošanos Ķīnā. Naftas rūpniecību vairākus gadus ir nomocījis hronisks nepietiekams investīciju trūkums. Naftas rūpniecībai katru gadu, līdz 2045. gadam, ir nepieciešami 500 miljardi USD investīcijās.”

Naftas tirdzniecība: vai tas ir riskanti?

Tāpat kā ar visiem finanšu instrumentiem, naftas tirdzniecība ir saistīta ar risku. Nezinot naftas tirgus un cenu veidošanās pamatprincipus, treiderim ir viegli pieļaut kļūdas. Savukārt kļūdas var novest pie grūti nopelnīto līdzekļu zaudēšanas. Lai gan tirdzniecība var būt daļa no jūsu finanšu plānošanas, nav iemesla pakļaut sevi finansiālām briesmām, it īpaši, ja jūs tikko esat sācis tirgot finanšu instrumentus.

Iesācējiem, kuriem nav vajadzīgās pieredzes, jācenšas nostiprināt savas zināšanas, lai izveidotu stratēģijas, kas atbilst uzstādītajiem finanšu mērķiem

Jums ir pieejami bezmaksas semināri, vebināri un e-grāmatas, kuras ir sagatavojuši jomas eksperti. Izmanto iespēju uzzināt vairāk par tirdzniecības praktiskajiem aspektiem, pirms sāc izmantot savu kapitālu.

