Kā tirgot ar Zscaler akcijām pēc 2025. fiskālā 4. ceturkšņa rezultātiem
2007. gadā dibinātais un Sanhoze, Kalifornijā, reģistrētais uzņēmums Zscaler, Inc. (NASDAQ: ZS) darbojas kā vadošās mākoņpakalpojumu kiberdrošības platformas operators, kas specializējas Zero Trust tīkla piekļuvē un drošos tīmekļa vārtejos. Uzņēmuma pašreizējais fokuss ir veicināt ieņēmumus, izmantojot liela mēroga uzņēmumu piesaisti un papildu drošības moduļu papildpārdošanu visā savā platformā.
Uzziniet vairāk par Zscaler 2025. fiskālā ceturtā ceturkšņa sniegumu un analītiķu prognozēm akciju attīstībai. Šis materiāls ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem un nav finanšu padoms. Pirms ieguldījumu lēmumu pieņemšanas konsultējieties ar finanšu konsultantu.
|Akcija:
|Zscaler Inc.
|Simbols Invest.MT5 kontam:
|ZSUS
|Idejas datums:
|2025. gada 22. septembris
|Laika periods:
|1 - 12 mēneši
|Ieejas līmenis:
|$295.00
|Mērķa līmenis:
|$385.00
|Pozīcijas apjoms Invest.MT5 kontam:
|Maks. 5%
|Risks:
|Augsts
- Invest.MT5 konts ļauj iegādāties īstas akcijas un vērtspapīrus no dažām lielākajām fondu biržām pasaulē.
- Riska brīdinājums: Iepriekšējā darbība nav uzticams nākotnes rezultātu vai nākotnes snieguma rādītājs. Visa tirdzniecība ir augstas riskantības, un jūs varat zaudēt vairāk, nekā riskējat darījumā. Nekad neinvestējiet vairāk, nekā varat atļauties zaudēt, jo daži darījumi būs zaudējoši un daži darījumi būs peļņas. Sāciet ar nelielu summu, lai izprastu savu riska tolerances līmeni, vai vispirms praktizējieties demo kontā, lai veidotu savas zināšanas pirms ieguldīšanas.
- Tirdzniecība nav piemērota ikvienam. Tirdzniecība ir ļoti spekulatīva un ietver būtisku zaudējumu risku. Lai gan tā piedāvā potenciālas iespējas, tai raksturīga arī augsta volatilitāte, un sviras tirdzniecība var pastiprināt gan peļņu, gan zaudējumus. Privātajiem investoriem pilnībā jāizprot šie riski pirms tirdzniecības uzsākšanas.
Zscaler 2025. fiskālā gada 4. ceturkšņa rezultātu kopsavilkums
|Rezultātu rādītājs
|Faktiskais rezultāts
|Prognozētais rezultāts
|Pārspēja vai neizpilda?
|Peļņa uz akciju
|$1,58
|$1,45
|Pārsniedza ✅
|Ieņēmumi
|$607 miljoni
|$593 miljoni
|Pārsniedza ✅
Galvenie secinājumi
- Ieņēmumi +32% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu; darbības peļņas marža 18,6% (pieaugums no 14,2% pirms gada). Peļņa uz akciju pieauga līdz $1,58 (+41% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu).
- Prognozes paaugstinātas: 2026. pilnā fiskālā gada ieņēmumi tagad $2,55 miljardi–$2,60 miljardi; Q1 FY26 ieņēmumu prognoze ~$635 miljoni.
- $150 miljoni akciju atpirkšanā (0,8 miljoni akciju). Brīvā naudas plūsma $142 miljoni.
- 480 klienti tagad ģenerē vairāk nekā $1 miljonu gada atkārtojošos ieņēmumos (+25% gada griezumā).
- Zscaler Digital Experience un mākslīgā intelekta vadītā draudu aizsardzība iegūst popularitāti; vadība sagaida, ka MI moduļi dos materiālu ieguldījumu FY26.
- Vadība uzsvēra nepārtrauktas investīcijas globālajos datu centros un pētniecībā un attīstībā, lai atbalstītu hipermēroga izaugsmi.
- Riski saglabājas saistībā ar intensīvo konkurenci no CrowdStrike, Palo Alto Networks un Microsoft, globālo makroekonomisko IT tēriņu nenoteiktību un ārvalstu valūtas maiņas kursiem.
Avots: Zscaler ceturkšņa rezultāti
Zscaler 12 mēnešu analītiķu akciju cenas prognoze
Saskaņā ar 36 Wall Street analītiķiem, ko aptaujāja TipRanks, sniedzot 12 mēnešu akciju cenas prognozi Zscaler pēdējo 3 mēnešu laikā:
- Pirkšanas rekomendācijas: 30
- Turēšanas rekomendācijas: 6
- Pārdošanas rekomendācijas: 0
- Vidējais cenas mērķis: $327,49
- Augstākais cenas mērķis: $385,00
- Zemākais cenas mērķis: $215,00
Tirdzniecības stratēģijas piemērs: Zscaler
Šie tirdzniecības piemēri ir paredzēti tikai izglītošanas nolūkiem un nav uzskatāmi par ieguldījumu konsultācijām. Investoriem pirms tirdzniecības lēmumu pieņemšanas jāveic neatkarīgs izpētes darbs. Zscaler akciju cenas tirdzniecības idejas piemērs varētu būt šāds:
|Ieeja:
|Izrāviens virs peļņas paziņošanas maksimuma pie $295.00
|Mērķis:
|Tieši zem augstākā analītiķu cenas mērķa pie $385.00
|Risks:
|Mazs, maksimāli 5% no konta
|Termiņš:
|1-12 mēneši
|TIRDZNIECĪBAS PIEMĒRS
|Iegādāties 10 Zscaler akcijas:
|$2,950 (10 * $295.00)
|Ja mērķis sasniegts:
|$900 potenciālā peļņa [($385.00 - $295.00) * 10]
|Ja Mērķis netiek sasniegts:
|Pieņemsim, ka tirgotājs nolēma slēgt darījumu zemāk par ieejas cenu, pie zemākā analītiķu cenas mērķa $215.00. Tas rezultētos ar $800 zaudējumiem [($215.00 - $295.00) * 10]
|Invest.MT5 konta komisija:
|10 akcijas * $0.02 par akciju ASV akcijām = $0.20 (Aktivizē Minimālo darījuma maksu $1.00 apmērā)
Atcerieties, ka tirgi ir nestabili, un Zscaler akciju cena svārstīsies. Neskatoties uz spēcīgajiem fundamentālajiem rādītājiem un paaugstināto prognozi, joprojām pastāv problēmas attiecībā uz konkurētspēju un nenoteiktību saistībā ar globālajām makroekonomiskajām IT tēriņu tendencēm. Akciju cena pašlaik ir aptuveni 8% zemāka par rekordaugsto līmeni no 2025. gada jūlija un var pat turpināt kristies.
Kā iegādāties Zscaler akcijas 4 soļos
- Atveriet kontu ar Admiral Markets, aizpildot pieteikuma formu un nokārtojot piemērotības testu, lai piekļūtu savam Dashboard.
- Noklikšķiniet uz Trade vai Invest vienā no saviem reālajiem vai demo kontiem, lai atvērtu tīmekļa platformu.
- Meklējiet vēlamo akciju meklēšanas logā lapas augšdaļā.
- Ievadiet savus ieejas, zaudējumu ierobežošanas un peļņas fiksēšanas līmeņus tirdzniecības orderī.
Vai redzat Zscaler akciju cenas kustību citādi?
Ja uzskatāt, ka pastāv lielāka iespēja Zscaler akciju cenas kritumam, tad jūs varat arī tirgot īsās pozīcijas izmantojot CFD (Starpības līgumus). Tomēr tiem ir saistīti augstāki riski un tie nav piemēroti visiem investoriem. Uzziniet vairāk par CFD šajā Kā tirgot CFD rakstā.
INFORMāCIJA PAR ANALīTISKAJIEM MATERIāLIEM:
Sniegtie dati piedāvā papildu informāciju par visām analīzēm, aplēsēm, prognozēm, tirgus apskatiem, iknedēļas perspektīvām vai citiem līdzīgiem novērtējumiem vai informāciju (turpmāk “Analīze”), kas ir publicēta Admiral Markets ieguldījumu sabiedrību, kas darbojas ar preču zīmi Admiral Markets (turpmāk “Admiral Markets”), tīmekļa vietnēs. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas, lūdzu, pievērsiet īpašu uzmanību tālāk norādītajam:
- Šī ir mārketinga informācija. Saturs ir publicēts tikai informatīvos nolūkos, un tas nekādā gadījumā nav uzskatāms par ieguldījumu konsultāciju vai ieteikumu. Tas nav sagatavots atbilstoši juridiskajām prasībām, kuru mērķis ir veicināt ieguldījumu izpētes neatkarību, un uz to neattiecas nekādi aizliegumi veikt darījumus pirms ieguldījumu izpētes datu izplatīšanas.
- Jebkuru ieguldījumu lēmumu pieņem katrs klients patstāvīgi, savukārt Admiral Markets nav atbildīgs par nekādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas izriet no šāda lēmuma, neatkarīgi no tā, vai tā pamatā ir šis saturs.
- Lai aizsargātu savu klientu intereses un Analīzes objektivitāti, Admiral Markets ir izveidojis atbilstošas iekšējās procedūras interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai.
- Analīzi ir sagatavojis analītiķis (turpmāk tekstā - "Autors"). Autors Jitanchandra Solanki ir Admiral Markets darbinieks. Šis saturs ir mārketinga komunikācija un nav uzskatāms par neatkarīgu finanšu pētījumu.
- Lai gan tiek pieliktas visas saprātīgās pūles, lai nodrošinātu, ka visi satura avoti ir uzticami un ka visa informācija tiek sniegta, cik vien iespējams, saprotamā, savlaicīgā, precīzā un pilnīgā veidā, Admiral Markets negarantē nekādas Analīzē ietvertās informācijas precizitāti vai pilnīgumu.
- Jebkāda veida vēsturiskus vai modelētus finanšu instrumentu darbības rezultātus, kas norādīti saturā, nedrīkst uzskatīt par tiešu vai netiešu Admiral Markets solījumu, garantiju vai norādi par jebkādiem nākotnes rezultātiem. Finanšu instrumenta vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un netiek garantēta aktīva vērtības saglabāšana.
- Kredītpleca produkti (tostarp cenu starpības līgumi) ir būtībā spekulatīvi un var radīt zaudējumus vai peļņu. Pirms sākat tirdzniecību, lūdzu, pārliecinieties, ka pilnībā izprotat ar to saistītos riskus.