Kā tirgot ar Costco akcijām pēc 2025. finanšu gada ceturtā ceturkšņa rezultātiem
1983. gadā dibinātā un Vašingtonas štatā, Issaquah pilsētā reģistrētā Costco Wholesale Corporation (NASDAQ: COST) vada vienu no pasaules lielākajām dalībnieku karte balstītajām vairumtirdzniecības noliktavu ķēdēm. Uzņēmuma pašreizējais mērķis ir ieņēmumu palielināšana, atverot jaunas noliktavas, stiprinot savu privāto zīmolu Kirkland Signature un palielinot digitālās pārdošanas apjomus.
Uzziniet vairāk par Costco 2025. finanšu gada ceturtā ceturkšņa sniegumu un analītiķu prognozes šīm akcijām. Šis materiāls ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem un nav finanšu konsultācija. Konsultējieties ar finanšu padomdevēju pirms ieguldījumu lēmumu pieņemšanas.
|Akcija:
|Costco Wholesale Inc.
|Simbols Invest.MT5 kontam:
|COST
|Idejas datums:
|2025. gada 29. septembris
|Laika ietvars:
|1 - 12 mēneši
|Ieejas līmenis:
|$956.00
|Mērķa līmenis:
|$1,218.00
|Pozīcijas lielums Invest.MT5 kontam:
|Maks. 5%
|Risks:
|Augsts
- Invest.MT5 konts ļauj iegādāties īstas akcijas un vērtspapīrus no dažām lielākajām fondu biržām pasaulē.
- Riska brīdinājums: Iepriekšējā darbība nav uzticams nākotnes rezultātu vai nākotnes snieguma rādītājs. Visa tirdzniecība ir augstas riskantības, un jūs varat zaudēt vairāk, nekā riskējat darījumā. Nekad neinvestējiet vairāk, nekā varat atļauties zaudēt, jo daži darījumi būs zaudējoši un daži darījumi būs peļņas. Sāciet ar nelielu summu, lai izprastu savu riska tolerances līmeni, vai vispirms praktizējieties demo kontā, lai veidotu savas zināšanas pirms ieguldīšanas.
- Tirdzniecība nav piemērota ikvienam. Tirdzniecība ir ļoti spekulatīva un ietver būtisku zaudējumu risku. Lai gan tā piedāvā potenciālas iespējas, tai raksturīga arī augsta volatilitāte, un sviras tirdzniecība var pastiprināt gan peļņu, gan zaudējumus. Privātajiem investoriem pilnībā jāizprot šie riski pirms tirdzniecības uzsākšanas.
Costco 2025. finanšu gada 4. ceturkšņa veiktspējas kopsavilkums
|Veiktspējas rādītājs
|Faktiskais rezultāts
|Prognozētais rezultāts
|Pārspēja vai nepārspēja?
|Peļņa uz akciju
|$5.05
|$4.80
|Pārspēja ✅
|Ieņēmumi
|$79,3 miljardi
|$77,5 miljardi
|Pārspēja ✅
Galvenie secinājumi
- Ieņēmumi +9% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (YoY); darbības rentabilitāte 3,7% (pieaugums no 3,4% pirms gada). Peļņa uz akciju pieauga līdz $5,05 (+12% YoY).
- Prognozes paaugstinātas: 2026. pilna gada ieņēmumi tagad prognozēti $345-350 miljardu apmērā
- $1,2 miljardi akciju atpirkšanā, aptuveni ~2,3 miljoni akciju.
- Brīvā naudas plūsma $4,6 miljardu apmērā.
- Dalības atjaunošanas līmenis sasniedza rekordaugstu 93,4% ASV un Kanādā. Kopējais maksājošo mājsaimniecību skaits pieauga par 7% YoY līdz 76 miljoniem.
- Tiešsaistes pārdošanas apjoms pieauga par +14% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ko veicināja svaigie produkti, piegāde tajā pašā dienā un paplašinātie trešo pušu tirgus platformas piedāvājumi.
- Vadība uzsvēra turpmākās investīcijas jaunu noliktavu atvēršanā (plānotas 28 noliktavas 2025. gadā), piegādes ķēdes automatizācijā un ilgtspējības iniciatīvās, lai samazinātu ilgtermiņa darbības izmaksas.
- Riski saglabājas saistībā ar patērētāju tēriņiem, reaģējot uz pieaugošo inflāciju, algu un transporta izmaksu spiedienu, kā arī valūtas kursa svārstību ietekmi, ņemot vērā Costco augošo starptautisko klātbūtni.
Avots: Costco ceturkšņa rezultāti
Costco 12 mēnešu analītiķu akciju cenu prognoze
Saskaņā ar 24 Volstrītas analītiķu aptauju, ko veica TipRanks, sniedzot 12 mēnešu akciju cenu prognozi Costco pēdējo 3 mēnešu laikā:
- Pirkšanas ieteikumi: 14
- Turēšanas ieteikumi: 10
- Pārdošanas ieteikumi: 0
- Vidējais cenas mērķis: $1,078.74
- Augstākais cenas mērķis: $1,218.00
- Zemākais cenas mērķis: $907.00
Tirdzniecības stratēģijas piemērs: Costco
Šie tirdzniecības piemēri ir paredzēti tikai izglītības nolūkiem un neveido ieguldījumu konsultācijas. Ieguldītājiem ir jāveic neatkarīga izpēte pirms tirdzniecības lēmumu pieņemšanas. Costco akciju cenas tirdzniecības idejas piemērs varētu būt šāds:
|Ienākšana:
|Izrāviens virs pēc peļņas rezultātu publicēšanas sasniegta maksimuma pie $956.00
|Mērķis:
|Tieši zem augstākā analītiķu cenas mērķa pie $1,218.00
|Risks:
|Neliels, maksimums 5% no konta
|Laika ietvars:
|1-12 mēneši
|DARĪJUMA PIEMĒRS
|Iegādāties 10 Costco akcijas:
|$9,560 (10 * $956.00)
|Ja mērķis tiek sasniegts:
|$2,620 potenciāla peļņa [($1,218.00 - $956.00) * 10]
|Ja mērķis netiek sasniegts:
|Pieņemsim, ka tirgotājs nolēma slēgt darījumu zemāk par savu ieejas cenu pie zemākā analītiķu cenas mērķa $907.00. Tas rezultētos ar $490 zaudējumiem [($907.00 - $956.00) * 10]
|Invest.MT5 konta komisijas maksa:
|10 akcijas * $0,02 par akciju ASV akcijām = $0,20 (Tiek piemērota Minimālā darījuma maksa $1,00 apmērā)
Ņemiet vērā, ka tirgi ir volatili un Costco akciju cena svārstīsies. Neraugoties uz spēcīgajiem peļņas rezultātiem un paaugstinātajām prognozēm, joprojām pastāv problēmas saistībā ar inflāciju, konkurenci no citiem lielveikaliem un globālo patērētāju tendenču nenoteiktību. Akciju cena pašlaik ir aptuveni par 15% zemāka nekā rekordaugstais līmenis 2025. gada februārī, un tā var vēl vairāk samazināties.
Kā iegādāties Costco akcijas 4 soļos
- Atveriet kontu ar Admiral Markets, pabeidzot reģistrācijas procesu.
- Noklikšķiniet uz Trade vai Invest vienā no saviem reālajiem vai demonstrācijas kontiem, lai atvērtu tīmekļa platformu.
- Meklējiet savu akciju meklēšanas logā lapas augšpusē.
- Ievadiet savus ieejas, stop-loss un take profit līmeņus tirdzniecības biļetē.
Vai jūs redzat Costco akciju cenas kustību citādi?
Ja uzskatāt, ka pastāv lielāka iespēja Costco akciju cenas kritumam, tad jūs varat arī tirgot īsās pozīcijas izmantojot CFD (Starpības līgumus). Tomēr tiem ir saistīti augstāki riski un tie nav piemēroti visiem investoriem. Uzziniet vairāk par CFD šajā Kā tirgot CFD rakstā.
INFORMāCIJA PAR ANALīTISKAJIEM MATERIāLIEM:
Sniegtie dati piedāvā papildu informāciju par visām analīzēm, aplēsēm, prognozēm, tirgus apskatiem, iknedēļas perspektīvām vai citiem līdzīgiem novērtējumiem vai informāciju (turpmāk “Analīze”), kas ir publicēta Admiral Markets ieguldījumu sabiedrību, kas darbojas ar preču zīmi Admiral Markets (turpmāk “Admiral Markets”), tīmekļa vietnēs. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas, lūdzu, pievērsiet īpašu uzmanību tālāk norādītajam:
- Šī ir mārketinga informācija. Saturs ir publicēts tikai informatīvos nolūkos, un tas nekādā gadījumā nav uzskatāms par ieguldījumu konsultāciju vai ieteikumu. Tas nav sagatavots atbilstoši juridiskajām prasībām, kuru mērķis ir veicināt ieguldījumu izpētes neatkarību, un uz to neattiecas nekādi aizliegumi veikt darījumus pirms ieguldījumu izpētes datu izplatīšanas.
- Jebkuru ieguldījumu lēmumu pieņem katrs klients patstāvīgi, savukārt Admiral Markets nav atbildīgs par nekādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas izriet no šāda lēmuma, neatkarīgi no tā, vai tā pamatā ir šis saturs.
- Lai aizsargātu savu klientu intereses un Analīzes objektivitāti, Admiral Markets ir izveidojis atbilstošas iekšējās procedūras interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai.
- Analīzi ir sagatavojis analītiķis (turpmāk tekstā - "Autors"). Autors Jitanchandra Solanki ir Admiral Markets darbinieks. Šis saturs ir mārketinga komunikācija un nav uzskatāms par neatkarīgu finanšu pētījumu.
- Lai gan tiek pieliktas visas saprātīgās pūles, lai nodrošinātu, ka visi satura avoti ir uzticami un ka visa informācija tiek sniegta, cik vien iespējams, saprotamā, savlaicīgā, precīzā un pilnīgā veidā, Admiral Markets negarantē nekādas Analīzē ietvertās informācijas precizitāti vai pilnīgumu.
- Jebkāda veida vēsturiskus vai modelētus finanšu instrumentu darbības rezultātus, kas norādīti saturā, nedrīkst uzskatīt par tiešu vai netiešu Admiral Markets solījumu, garantiju vai norādi par jebkādiem nākotnes rezultātiem. Finanšu instrumenta vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un netiek garantēta aktīva vērtības saglabāšana.
- Kredītpleca produkti (tostarp cenu starpības līgumi) ir būtībā spekulatīvi un var radīt zaudējumus vai peļņu. Pirms sākat tirdzniecību, lūdzu, pārliecinieties, ka pilnībā izprotat ar to saistītos riskus.