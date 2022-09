Kādi būs ASV un Apvienotās Karalistes inflācijas rādītāji?

Septembris 13, 2022 13:47

Šobrīd viena no aktuālākajām tēmām tirgū ir saistīta ar inflāciju un šajā nedēļā noskaidrosim, vai cenu pieaugums ASV un Apvienotajā Karalistē pieaugs vai kritīsies

ASV šodien gatavojas publiskot augusta patēriņa cenu indeksa (CPI) jaunākos rādītājus. Tiek prognozēts, ka patēriņa cenu pieaugums, neskaitot pārtiku un enerģiju, augustā sasniegs 5,9 procentus. Gada griezumā kopējais CPI rādītājs augustā būs sasniedzis 8,1 procentus.

Augstās pārtikas un enerģijas cenas ir bijušas galvenais inflācijas virzītājspēks, kuru īpaši ir ietekmējuši ģeopolitiskie notikumi, ekonomisku atveseļošanās pēc Covid-19 krīzes un pieprasījuma pieaugums globālajos izejvielu tirgos. Pēc cenu krituma ASV jūlija mēnesī, šobrīd treideri meklē citus indikatorus, kas varētu liecināt par inflācijas un cenu kāpuma bremzēšanos.

Pat, ja inflācija augustā samazinātos, ir maz ticams, ka Federālo rezervju sistēma (FED) mainīs savu stingro monetārās politikas kursu, jo tā vairākkārt ir norādījusi, ka procentu likmju paaugstināšanas tempa samazinājums varētu atgriezt inflācijas spiedienu. Jau nākamnedēļ notiks ilgi gaidītā FED monetārās politikas sanāksme. Treideriem šajā kontekstā ir jāņem vērā, ka paziņojumi var būtiski paaugstināt svārstības valūtu pāros ar USD. Pēdējos mēnešos FED procentu likmes ir paaugstinājusi robežās no 0,5 procentiem līdz 0,75 procentiem.

Tirgi noteikti uzmanību pievērsīs arī jaunākajiem CPI datiem no Apvienotās Karalistes, kas tiks publicēti rīt, 14. septembrī. Tirgus prognozē, ka inflācija gada griezumā pieaugs līdz 10,2 procentiem, salīdzinot ar 10,1 procentiem attiecīgajā periodā pērn. Salīdzinot ar jūliju, inflācija saglabāsies nemainīga 0,6 procentu līmenī. Apvienotajā Karalistē ir augstākais inflācijas līmenis no G7 valstīm, un Anglijas Bankas (BoE) vadītājs Beilijs sacīja, ka ekonomika ir ļoti pakļauta augstām degvielas cenām un tai ir nepieciešams valdības atbalsts. Tas nozīmē, ka BoE rīcība būs atkarīga no jaunizveidotās Apvienotās Karalistes valdības fiskālajiem pasākumiem.

Attiecībā uz darba tirgu, Apvienotās Karalistes bezdarba līmenis trijos mēnešos samazinājās no 3,8 procentiem līdz 3,6 procentiem. Vidējā izpeļņa, ieskaitot prēmijas par trim mēnešiem, pieauga par 5,5 procentiem gada griezumā, pārsniedzot prognozes par 5,2 procentiem.

Atceries, ka lielu daļu no svarīgākajiem notikumiem un paziņojumiem vienmēr varēsi atrast Admirals ekonomisko ziņu kalendārā.

Gadījumā, ja meklē iespēju apgūt tirgus un papildināt savas zināšanas, droši pievienojies mums Admirals rīkotajos vebināros! Tiem vari bez maksas reģistrēties noklikšķinot uz banera zemāk

Informācija par materiālu:

Šis materiāls nesatur un nav jāuztver kā tāds, kas satur ieguldījumu konsultācijas, ieguldījumu ieteikumus, piedāvājumu vai aicinājumu veikt jebkādus darījumus ar finanšu instrumentiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda analīze nav uzticams pašreizējās vai turpmākās tirgus darbības rādītājs, jo laika gaitā tirgus apstākļi var mainīties. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas, jums vajadzētu lūgt padomu neatkarīgiem finanšu konsultantiem, lai pārliecinātos, ka izprotat riskus.