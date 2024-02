Uzmanība ASV un Apvienotās Karalistes PCI inflācijas ziņojumiem

Šonedēļ īpaša uzmanība tiks pievērsta ASV un Apvienotās Karalistes inflācijas ziņojumiem. Attiecīgi otrdien un trešdien analītiķiem būs iespēja noskaidrot, kā patēriņa cenas janvārī ir mainījušās abās iepriekš minētajās valstīs.

Ņemot vērā, ka prognozes par monetāro politiku un likmju samazināšanu ir bijušas nedaudz atšķirīgas, šie inflācijas ziņojumi varētu sniegt skaidrību un ietekmēt ASV dolāra un Lielbritānijas mārciņas vērtību attiecībā pret konkurējošajām valūtām Forex tirgū.

ASV PCI inflācijas ziņojums par 2024. gada janvāri

Vai redzēsim vēl vienu ziņojumu, kas liecinās par inflācijas mazināšanos ASV? Otrdienas pēcpusdienā Darba statistikas birojam (BLS) publicēs janvāra PCI inflācijas ziņojumu. Pēc dažu ekonomistu domām, gada pirmajā mēnesī inflācija, visticamāk, būs samazinājusies līdz 3.0%, kas ir kritums attiecībā pret decembrī reģistrētajiem 3.4%.

Tiek prognozēts, ka mēneša kopējā inflācija nemainīsies un paliks 0.2% līmenī. Lai gan šķiet, ka cenu līmeņiem ir ar lejupejošu trajektoriju, pamatinflācija joprojām ir augstāka par plānoto, turoties 3,9% līmenī. Federālās atvērtā tirgus komitejas (FOMC) locekļi ir izteikuši vēlmi rūpīgi iepazīties ar datiem, jo tā vien škiet, ka inflācijas rādītaji ir mazinājuši cerības uz ātrāku likmju samazināšanu.

Apvienotās Karalistes PCI inflācijas ziņojums par 2024. gada janvāri

Apvienotās Karalistes PCI inflācijas pārskats par janvāra mēnesi, visticamāk, uzrādīs nelielu inflācijas pieaugumu, no decembra 4,0% līdz janvārī reģistrātajiem 4,2%. Pēdējā sanāksmē Anglijas Bankas (BoE) valde, šķiet, bija gatava rīkoties, ja vien būtu novērotas pazīmes, ka patēriņa cenas atkal pieaugs. Komentējot to, daži ekonomisti ir norādījuši, ka monetārās stingrības laiks ir beidzies, tomēr likmju samazināšana varētu aizkavēties atkarībā no ekonomikas status quo.

Šveices PCI inflācija janvārī samazinās līdz 1,3%.

Saskaņā ar Federālā statistikas biroja aptauju, Šveices PCI inflācija gada griezumā janvārī samazinājās līdz 1,3%, kas ir zemaks rādītajs par prognozētajiem 1,7%. Pamata PCI inflācija no decembra 1,5% nokritās līdz 1.2% janvāra menesī.

Ekonomisti norāda, ka Šveices Nacionālās bankas (SNB) valdei vajadzētu justies komfortabli, jo inflācija ir zemāka par noteikto 2% mērķi. Pēc ziņojuma publicēšanas, Šveices franks zaudēja pozīciju attiecībā pret eiro. Lai gan tirgi ir iecenojuši, ka likmes tiks samzinatas jūnijā, daži tirgus analītiķi norāda, ka SNB varētu apsvērt iespēju samazināt aizņēmumu izmaksas ātrāk - t.i. jau marta menesī.

Inflācija Jaunzēlandē joprojām ir augsta, saka RBNZ centrālās bankas vadītājs

Jaunzēlandes Rezervju bankas (RBNZ) vadītājs Adrians Orrs norādīja Finanšu un izdevumu komitejai, ka inflācija joprojām ir pārāk augsta, jo 2023. gada trešajā ceturksnī tā sasniedza 5,3%, minot, ka tas bija iemesls, kāpēc centrālā banka paturēja aizņēmumu izmaksas nemainīgas. RBNZ centralās bankas vadītāja vietnieks Kristians Hoksbijs piebilda, ka finanšu sistēma var tikt galā ar tik augstu likmju līmeni.

Tirgo bezriska demo kontā

Ja vēlies praktizēt tirdzniecību, neriskējot ar saviem līdzekļiem, Admirals demo konts ir paredzēts tieši šim mērķim. Noklikšķini uz zemāk redzamā banera, un atver bezmaksas demo kontu jau šodien!

Tirgo bezriska demo kontā Praktizē tirdzniecību ar virtuālajiem līdzekļiem ATVĒRT DEMO KONTU

Šis materiāls nesatur un nav jāuztver kā tāds, kas satur ieguldījumu konsultācijas, ieguldījumu ieteikumus, piedāvājumu vai aicinājumu veikt jebkādus darījumus ar finanšu instrumentiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda analīze nav uzticams pašreizējās vai turpmākās tirgus darbības rādītājs, jo laika gaitā tirgus apstākļi var mainīties. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas, jums vajadzētu lūgt padomu neatkarīgiem finanšu konsultantiem, lai pārliecinātos, ka izprotat riskus.