Netflix akciju vērtība pieaug: Vai "straumēšanas kari" ir beigušies?

Janvāris 28, 2024 22:01

Pēdējos gados investori un treideri ir bijuši liecinieki tā dēvētajiem “straumēšanas kariem”, kuru viens no galvenajiem dalībniekiem ir Netflix (NFLX). Lai gan lielākā daļa straumēšanas lietotņu uzrādīja izaugsmi pandēmijas laikā, Netflix kļuva par vienu no populārākajām straumēšanas lietotnēm un tā vien šķiet ir spējusi saglabāt impulsu, ekonomikām un sabiedrībai atgriežoties pie ierastā ritējuma.

Daži saka, ka skaitļi apliecina Netflix noturību, tāpēc šajā rakstā jums būs iespēja iepazīties ar dažiem svarīgiem faktiem par uzņēmumu Netflix, tā darbības rezultātiem un analītiķu prognozi akcijām.

Netflix akcijas uzrāda kāpumu pēc 4. ceturkšņa peļņas pārskata publicēšanas

23. janvārī Netflix publicēja savu 4. ceturkšņa peļņas pārskatu. Uzrādītie skaitļi pārsniedza analītiķu sākotnējās prognozes, vairojot optimismu par Netflix izaugsmi.

Saskaņā ar ziņojumu, Netflix abonētāju skaits sasniedza 260,8 miljonus, un to skaits pieauga par 13,1 miljoniem tikai pagājušā gada pēdējā ceturksnī vien. Tirgus analītiķi bija prognozējuši, ka abonētāju skaits būs pieaudzis par 8–9 miljoniem.

Peļņas ziņojumam bija pievienots valdes paziņojums, kurā tika teikts: “Ņemot vērā, ka mūsu konkurenti pielāgojas izmaiņām, ir tikai loģiski sagaidīt turpmāku šī segmenta konsolidāciju. Mēs neesam ieinteresēti iegādāties lineāros aktīvus. Mēs arī neticam, ka turpmāka uzņēmumu pārpirkšana vai apvienošana būtiski mainīs konkurences vidi, ņemot vērā tās konsolidācijas aktivitātes, kas ir vērotas pēdējo desmit gadu laikā.

Netflix vēršas pret paroļu koplietošanu

Dažu pēdējo mēnešu laikā Netflix ir pievērsis lielu uzmanību paroļu koplietošanai un šīs prakses apkarošanā, jo liela daļa pakalpojuma abonētāju bija kopīgojuši kontus ar ģimenes locekļiem vai draugiem, tādējādi ietekmējot uzņēmuma ieņēmumus. Papildu šādu ierobežojumu noteikšanai, Netflix ir ieviesis zemākas maksas kontus ar reklāmām.

Avots: Admirals MetaTrader 5. Netflix Inc. (#NFLX) - MN sveču grafiks. Datu diapazons no 2016. gada 1. aprīļa līdz 2024. gada 26. janvārim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.





Netflix paziņoja, ka tas novirzīs 5 miljardus ASV dolāru World Wrestling Entertainment (WWE) Raw straumēšanai. Desmit gadu līgums paredz, ka Netflix nākotnē varētu iesaistīties sporta pārraižu tiešraižu translēšanā.

Avots: Admirals MetaTrader 5. Netflix Inc. (#NFLX) - D1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2023. gada 12. septembra līdz 2024. gada 26. janvārim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.





Saskaņā ar Reuters ziņojumu, WWE Raw ir bijusi Comcast populārākā pārraide, gada laikā piesaistot 17,5 miljonus unikālu skatītāju. Bank of America mediju analītiķi pauda viedokli, ka Netflix ir labās pozīcijās, lai pārdotu reklāmas un izstrādātu sporta programmas, kas var piesaistīt jaunu auditoriju. Viens no piemēriem ir dokumentālās filmas sērijāu "Formula 1: Drive to Survive" panākumi.

Kāds ir analītiķu vērtējums Netflix un uzņēmuma akcijām

Tirgus analītiķiem sarunā ar Yahoo Finance, tie paaugstināja Netflix akciju cenas mērķi un piebilda, ka "visos skaitļos Netflix uzrāda izaugsmi. Paroļu koplietošanas apkarošanas panākumi, reklāmas kontu ieviešana un stabila izaugsme jaunattīstības tirgos ir pozitīvi ietekmējusi Netflix akciju cenu.

Tomēr Morningstar viedoklis ir bijis atšķirīgs: “Lai gan mēs prognozējam, ka abonentu skaits saglabāsies salīdzinoši augsts, mēs domājam, ka katalizatori, kas pagājušajā gadā izraisīja pārmērīgu pieaugumu, 2024. gadā ievērojami samazināsies. Tomēr mūsu pieticīgā prognoze neaizēno faktu, cik iespaidīgs ir bijis Netflix sniegums. Akcijas ir kļuvušas pieprasītas, pat neraugoties uz konkurenci tirgū.

Deutsche Bank ekonomisti paaugstināja akciju cenas mērķi no 460 USD līdz 525 USD, vienlaikus uzsverot, ka "Netflix joprojām ir veiksmīgākais mediju stāsts starp vertikāli integrētajiem uzņēmumiem. Mēs uzskatām, ka Netflix ir stabils tirgus līderis. Tāpat mēs redzam potenciālu uzņēmumam paplašināties, maksimālo EPS sasniedzot 2024. gadā."

Netflix akciju tirdzniecība un straumēšanas kari

Ņemot vērā pozitīvos finanšu datus un to atspoguļošanu medijos, investoru un treideru vidū Netflix akcijas ir bijušas ārkārtīgi populāras. Treideri iesācēji varētu apsvērt iespēju ieguldīt Netflix akcijās, tomēr pieredzējuši treideri zinās teikt, ka finanšu instrumentu izvēlei un tirdzniecības stratēģijai jābūt rūpīgi izsvērtai.

Treideriem iesācejiem, pirmkārt, vajadzētu sākt ar pamatu apgūšanu, izmantojot brokera piedāvātos mācību materiālus. Vebināri, izglītojošie raksti un pamācības var palīdzēt treideriem iesācējiem uzlabot zināšanas.

Uzsākot izglītošanās procesu, nevajadzētu atstāt novārtā informāciju par riska pārvaldības rīkiem. Pareizi lietojot, riska pārvaldības rīki samazina risku zaudēt līdzekļus, gadījumos, kad tirgus kustās pretēji jūsu atvērtajai pozīcijai. Arī tirdzniecības stratēģijai vajadzētu balstīties riska pārvaldības principos.

Tirgo bezmaksas demo kontā

Vai vēlies praktizēt tirdzniecību, neriskējot ar saviem līdzekļiem? Admirals demo konts ir paredzēts tieši šim mērķim. Noklikšķini uz zemāk redzamā banera, un atver bezmaksas demo kontu jau šodien!

Tirgo bezriska demo kontā Praktizē tirdzniecību ar virtuālajiem līdzekļiem ATVĒRT DEMO KONTU

Šis materiāls nesatur un nav jāuztver kā tāds, kas satur ieguldījumu konsultācijas, ieguldījumu ieteikumus, piedāvājumu vai aicinājumu veikt jebkādus darījumus ar finanšu instrumentiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda analīze nav uzticams pašreizējās vai turpmākās tirgus darbības rādītājs, jo laika gaitā tirgus apstākļi var mainīties. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas, jums vajadzētu lūgt padomu neatkarīgiem finanšu konsultantiem, lai pārliecinātos, ka izprotat riskus.