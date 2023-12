Kā ieguldīt videospēļu industrijā un izmantot vispārēju tirgus eiforiju par The Grand Theft Auto 6

Ieguldījumi spēļu industrijas uzņēmumu akcijās ir kļuvuši aizvien populārāki. Divi lielākie uzņēmumi šajā industrijā ir Microsoft un Sony, kas ir arī lielākie konkurenti, tiem regulāri iegādājoties aizvien jaunus uzņēmumus, lai palielinātu savu tirgus daļu. Vēl pirms dažiem gadiem spēļu industrijas akcijas netika uzskatītas par primāru ieguldīšanas veidu, tomēr lietas ir mainījušās. Pandēmijas laikā spēļu industrija izauga līdz nepieredzētiem apmēriem, turklāt pavisam nesen spēļu izstrādātājs Rockstar Games plašāku publiku iepazīstināja ar Grand Theft Auto VI treileris, tam nonākot daudzu ziņu virsrakstos.

Šajā rakstā iepazīsimies ar Rockstar Games jaunāko veikumu, Grand Theft Auto VI, kā arī atziņām, kā tas varētu ietekmēt video spēļu tirgu.

Rockstar GTA 6 treileris pārpludina internetu, tomēr tirgus ir nogaidošs

5. decembris bija gaidīta diena spēļu industrijā, jo tika izlaists jaunākais Rockstar Grand Theft Auto 6 treileris. Lai gan daži uzskata, ka GTA 6 ir desmitgades gaidītākā spēle, pats treileris pārspēja rekordus: 24 stundu laikā šis treileris kļuva par skatītāko video (neskaitot mūziku) YouTube, sasniedzot 85 miljonus skatījumu. Reklāmu skatījumu skaits jau ir pārsniedzis GTA 5 treilera skatījumu skaitu. Spēle, kas tirgū parādījās 2013. gadā un joprojām ir viena no Take Two “naudas govīm”. Take-Two Interactive pieder Rockstar Games, kā arī 2K, kas ir divi lielākie zīmoli spēļu industrijā.

Jāatzīmē, ka GTA 5 izlaišana uz Sony Playstation, Microsoft Xbox konsolēm un personālajiem datoriem ļāva Take-Two Interactive gūt ieņēmumus gandrīz 8 miljardu USD apmērā, pārdodot vairāk nekā 185 miljonus spēļu kopiju. Turklāt GTA 5 turpina gūt ieņēmumus no gada abonementiem un spēļu pirkumiem.

Lai gan GTA 6 treileris tika sagaidīts ar lielu entuziasmu internetā, tirgus to uztvēra ievērojami vēsāk, Take-Two Interactive akciju cenām pat samazinoties. Take-Two Interactive (TTWO) akciju cena pirmstirgus tirdzniecībā nokritās par gandrīz 4%, atgūstoties, kad tirdzniecība tika atsākta un reģistrējot vērtības zudumu par 1%.

Grand Theft Auto 6 treileris (Avots: YouTube)





Kāds bija kritiena iemesls? Daži analītiķi pauda viedokli, ka tas bija saistīts ar paziņojumu, ka spēle būs pieejama vien 2025. gadā, lai gan daudzi sagaidīja, ka tas notiks 2024. gada otrajā pusē. Informācijas noplūde sociālajos medijos liecina, ka GTA 6 izgatavošanas izmaksas pieaugs virs 2 miljardiem USD, ņemot vērā, ka Rockstar izstrādātāji pie spēles strādā jau gandrīz 10 gadus.

Ko tirgus analītiķi saka par Take-Two Interactive un GTA 6

Nav noslēpums, ka investori vēlētos, lai GTA 6 būtu pieejams svētku sezonai sākoties, t.i. uz 2024. gada Ziemassvētku periodu. Tiek prognozēts, ka GTA 6 pārdošanas apjomi pārsniegs GTA 5, turklāt spēles izlaišana, visticamāk, veicinās arī spēļu konsuļu pārdošanas apjoma pieaugumu.

Take-Two Interactive akcijas šogad ir augušas par 52%, pārspējot dažus populārus akciju indeksus, piemēram, Nasdaq. Take-Two vadība paziņoja par GTA 6 treilera izlaišanu jau novembra pirmajā nedēļā, un kopš tā laika akcijas ir palielinājušās par 16%.

Sarunā ar Forbes žurnālistiem Oppenheimer & Co. Inc. analītiķi sacīja, ka izlaistais treileris "pārsteidza ar kvalitāti, pat neskatoties uz iepriekšējām noplūdēm," piebilstot, ka kavēšanās ar spēles izlaišanu 2025. gada sākumā nav izslēdzama.

Tajā pašā Forbes rakstā Deutsche Bank ekonomisti ierosināja, ka "GTA VI pirmajā gadā tirgū nodrošinās vairāk nekā 1 miljardu dolāru papildu neto rezervāciju, kas varētu būt milzīgs pārdošanas pieauguma virzītājspēks, ņemot vērā, ka Take-Two kopējais neto rezervāciju apjoms ir reģistrēts 5,3 miljardu ASV dolāru apmērā."

Šķiet, ka Bank of America (BofA) ekonomisti nebija tik optimistiski. BofA savā ziņojumā pazemināja Take-Two Interactive reitingu no Buy uz Neutral, jo "ne visi investori ir gatavi gaidīt ilgāk par 15 mēnešiem", turklāt GTA 6 varētu tikt laists klajā vien 2025. gada rudenī, nevis gada pirmajā ceturksnī.

Aptaujā tika atzīmēts, ka “kopš akciju zemākā punkta sasniegšanas pirms gada, investoru līdzdalība uzņēmumā ir ievērojami palielinājusies. Mēs sagaidām, ka līdzdalība tirgū turpinās palielināties, kas mazina cenu lejupslīdes risku, tomēr pagaidām neredzam būtisku turpmāku augšupvērstu potenciālu uzņēmuma akcijām.”

Sony un Microsoft — PS5 pret Xbox

Videospēles, piemēram, GTA 6, mēdz palielināt spēļu konsoļu pārdošanu. Spēle tiks izlaista Sony PS5 un Microsoft Xbox kosolēs. Saskaņā ar Sony ziņojumu, uzņēmums savā otrajā finanšu ceturksnī, kas beidzās 30. septembrī, pārdeva 4,9 miljonus PS5 vienību. Kopš 2020. gada kopumā it pārdoti 46,6 miljoni konsuļu. Tikai pirms mēneša Sony prezentēja PS5 konsoles jaunāko versiju, padarot to pievilcīgāku cilvēkiem, kuriem esošā ietilpība ir bijusi pārāk maza. Daži analītiķi norāda, ka jaunā PS5 Pro versija tiks izlaista 2024. gada novembrī.

Microsoft ir sekmējies ievērojami sliktāk, jo Xbox Series X|S tika pārdotas vien 23,90 miljonos vienību, un ASV uzņēmumam pieder vien 35% no kopējā tirgus. Xbox pārdošanas apjomi pagājušajā gadā samazinājās par 5% gada griezumā. Korporācija Microsoft ir apņēmusies mainīt situāciju, iegādājoties tādas svarīgas studijas kā Activision Blizzard.

