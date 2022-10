Tirdzniecības ideja nedēļai - IBM

Vēl pirms Amazon un Apple kļūšanas par tehnoloģiju sektora vadošajiem uzņēmumiem biržā, šo lomu vēsturiski ieņēma IBM. Ja raugāmies rezultātu kontekstā, tad jāteic, ka šis gads priekš kompānijas ir bijis salīdzinoši veiksmīgs. Kamēr galvenais ASV akciju indekss SP500 šajā gadā ir zaudējis aptuveni 20% no savas vērtības, tad IBM akciju kritums ir bijis vien 3% apmērā.

Šajā gadā uzņēmuma akciju cena lielu daļu laika ir tirgota cenas diapazonā un spējusi pieaugt par 13% no šī cenas diapazona zemākā līmeņa. Nesenajā uzņēmuma peļņas pārskatā ir redzamas izaugsmes pazīmes, tomēr analītiķu viedokļi par uzņēmumu joprojām ir pretrunīgi.

Vairāk informāciju atradīsi zemāk.

Uzņēmuma nosaukums: International Business Machines Corporation Simbols Invest.MT5 kontā: IBM Idejas datums: 2022. gada 25. oktobris Pozīcijas ilgums: 1- 6 mēneši Atvēršanas cena: 132.00 USD Mērķa cena: 160.00 USD Pozīcijas lielums Invest.MT5 kontiem: 5% Riska līmenis: Augsts

IBM paaugstina gada ieņēmumu prognozi

Savā jaunākajā ceturkšņa peļņas pārskatā IBM spēja pārspēt analītiķu prognozes gan attiecībā uz peļņu, gan ieņēmumiem. Peļņa uz akciju (EPS) trešajā ceturksnī sasniedza 1,81 USD par akciju, kas bija labāks rezultāts par tirgus prognozētajiem 1,77 USD par akciju. Savukārt uzņēmuma ieņēmumi sasniedza 14,11 miljardus ASV dolāru, salīdzinot ar iepriekš prognozētajiem 13,51 miljardiem USD.

Izpilddirektors Arvinds Krišna Arvind Krishna paziņojumā par ieņēmumiem norādīja, ka "(mēs) tagad sagaidām ieņēmumu pieaugumu gada ietveros, kas pārsniedz mūsu sākotnējo prognozi." Šo pieaugumu ir veicinājusi nesenā konsultāciju uzņēmuma Dialexa un programmatūras izstrādes start-up uzņēmuma Databand.ai iegāde, kā arī jaunu serveru palaišana.

Pat ar spēcīgo ASV dolāru, kas, pēc IBM domām ir samazinājis uzņēmuma ieņēmumus par 7% - IBM tomēr ir strādājis gana efektīvi, lai palielinātu brīvās naudas plūsmu līdz 10 miljardiem USD. Šķiet, ka uzņēmuma koncentrēšanās uz atgriešanos pie izaugsmes ir atspoguļota tā jaunākajos ceturkšņa skaitļos, tomēr tas joprojām ir tikai sākums.

IBM izaugsmes prognozes pieaugumu uzlaboja lēmums, kas tika pieņemts pagājušā gada izskaņā, kad tika pieņemts nodalīt infrastruktūras pārvaldības biznesu uzņēmumā Kyndryl Holdings. Šī konkrētā vienība uzrādīja sliktu veiktspēju, palīdzot IBM šobrīd koncentrēties uz trim galvenajiem biznesa virzieniem, kas ietver programmatūras izstrādi, konsultācijas un infrastruktūru.

Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, ieņēmumi no konsultāciju biznesa pieauga par 16%, programmatūras izstrādes daļā 15% un ieņēmumi no infrastruktūras par 23%. Tagad galvenais jautājums ir par to, vai IBM spēs saglabāt šo izaugsmi no ceturkšņa uz ceturksni.

IBM akciju prognoze – ko saka analītiķi?

Saskaņā ar TipRanks aptaujāto analītiķu prognozi, IBM akcijas par pagājušajiem 3 mēnešiem ir saņēmušas 5 pirkšanas, 2 turēšanas un 1 pārdošanas reitingus. Augstākais prognozētais cenas līmenis IBM akcijām ir 160.00 USD, bet zemākā mērķa cena ir 111.00 USD.

Vidējā prognozētā mērķa cena IBM akcijām ir 140.63 USD.

Avots: TipRanks, 2022. gada 25. oktobris

Idejas piemērs IBM akciju tirdzniecībai

Idejas piemērs IBM akciju tirdzniecībai, ņemot vērā analītiķu prognozi, varētu izskatīties šādi:

Atveram akciju pirkšanas darījumu pie cenas 132.00 USD, vienlaikus ļaujot cenai brīvi kustēties, īpaši ņemot vērā esošās svārstības akciju tirgos;

Par cenas mērķi izvēlamies analītiķu vidējo cenu, kas ir apmēram 160.00 USD par akciju;

Samazinām risku, izvēloties tādu maksimālo darījuma apjomu, kas nepārsniedz 5% no jūsu kopējā konta apjoma;

Izvēlamies laika diapazonu investīcijām 1 - 6 mēneši;

Ja būsi iegādājies 10 Bank of America akcijas, tad: Cenai sasniedzot mērķi, potenciālā peļņa būtu 280.00 USD (160.00 USD – 132.00 USD *10 akcijas).



Ir svarīgi atcerēties, ka akciju cena, visticamāk, nepalielināsies taisnā līnijā un tā var pat samazināties vēl vairāk, pirms cenas korekcijas, īpaši ņemot vērā esošās tirgus svārstības.

Tāpēc noteikti izmanto pārdomātu plānu risku pārvaldībai, kas ir viens no svarīgākajiem veiksmīgas tirdzniecības nosacījumiem. Jums vienmēr ir jāapzinās tas, cik daudz jūs varētu potenciāli zaudēt darījumā, kā arī to, kādi ir ar darījumu saistītie riski.

Kā iegādāties IBM akcijas 4 soļos

Šķiet, ka IBM akcijas varētu nesasniegt cenas mērķi?

Jāņem vērā, ka analītiķu vērtējums ir balstīts uz personīgiem novērojumiem un analītiku.

Ja jums šķiet, ka lielāka ir iespēja, ka IBM akciju cena tomēr varētu samazināsies vēl vairāk, jūs varat izmantot cenas starpības līgumus (CFD) kā instrumentu, lai nopelnītu no akciju cenas krituma, atverot īso pozīciju.

