EUR gūst atbalstu no inflācijas mazināšanās ASV, uzmanība datiem no Ķīnas

Decembris 14, 2022 13:51

Ņemot vērā inflācijas mazināšanos ASV un tirgus cerības, ka FED varētu sākt palēnināt procentu likmju paaugstināšanas tempu, EUR ir guvis atbalstu valūtu tirgos. Arī Apvienotajā Karalistē inflācija ir uzrādījusi pazīmes par tās samazināšanos, inflācijai no 11,1 procenta oktobrī, samazinoties līdz 10,7% novembra mēnesī.

Šobrīd tirgus uzmanība ir pievērsta Ķīnas rūpnieciskās ražošanas ziņojumam par novembri, kas tiks publicēts jau ceturtdien. Tirgus prognoze šobrīd liecina, ka rūpnieciskā ražošana pret iepriekšējo gadu būs augusi par 3,6 procentiem. Ņemot vērā, ka decembra sākumā Ķīna sāka atteikties no uzliktajiem Covid ierobežojumiem, tos mīkstinot, tuvākajos ziņojumos mēs noteikti varēsim redzēt, kāda ir bijusi šī lēmuma ietekme uz Ķīnas rūpniecības sektoru.

Cik ātri Ķīna atgūs ražošanas tempu? Tas noteikti būs atkarīgs no globālās izaugsmes un lejupslīdes gada pirmajā ceturksnī.

Kas attiecas uz ekonomisko izaugsmi, Āzijas Attīstības banka (ADB) šajā jautājumā ir bijusi mazāk optimistiska, samazinot 2022. gada Āzijas ekonomikas izaugsmes prognozi no 4,3 procentiem uz 4,2 procentiem. Arī ADB izaugsmes prognoze 2023. gadam tika samazināta - no 4,9 procentiem uz 4,6 procentiem. Kā daži no galvenajiem iemesliem šim samazinājumam tiek minētas gan augošās procentu likmes, gan karš Ukrainā un Covid situācija Ķīnā.

Tā vien šķiet, ka minētie trīs apstākļi turpinās ietekmēt globālos tirgus un tā izaugsmi arī nākamajā ceturksnī.

No visiem šiem faktoriem vismaz viens, Ķīnas Covid ierobežojumi , ir ceļā uz to, lai tiktu atcelti vai vismaz būtiski mīkstināti. Attiecībā uz procentu likmēm un centrālo banku monetāro politiku, šeit lielāko lomu spēlēs inflācija. Savukārt Ukrainas kara kontekstā, neraugoties uz tā spiedienu uz naftas cenām, raksta tapšanas laikā jēlnaftas cenas turpina samazināties, galvenokārt saistībā ar prognozēm par globālo lejupslīdi. Pozitīvā tendence gan ir tā, ka Āzijas ekonomiku izaugsmi šobrīd stimulē uzplaukums aviosabiedrību un viesmīlības sektorā, ņemot vērā biznesa un atpūtas ceļojumu pieaugumu pēc Covid pandēmijas.

Ceturtdien mēs uzzināsim jaunākos datus par mazumtirdzniecības sektoru pasaules lielākajā ekonomikā, ASV. Augsto cenu spiediena ietekmē, mazumtirdzniecības apjoms novembrī samazinājās par mīnus 0,1 procentu, salīdzinot ar pieaugumu par 1,3 procentiem oktobra mēnesī. Skatoties gada griezumā tiek prognozēts, ka mazumtirdzniecības pārdošanas apjoms 2022. gada novembrī samazināsies līdz 7,9 procentiem, salīdzinot ar 8,3 procentiem tajā pašā periodā gadu iepriekš.

Apvienotās Karalistes mazumtirdzniecības pārdošanas rādītāji tiks publiskoti piektdien, un sagaidāms, ka tie samazināsies no 0,6 procentiem oktobrī līdz 0,3 procentiem novembra mēnesī. Ja salīdzinošie gada rezultāti vēl šķiet daudz maz pozitīvi, tad mēneša griezumā situācija ir ievērojami negatīvāka. Mazumtirdzniecības pārdošanas rezultāti novembrī uzrādīja kritumu - līdz mīnus 5,6 procentiem.

