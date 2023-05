ECB monetārā politika: Inflācija un Eiro

Jau ilgāku laiku Eiropa cīnās ar augsto inflāciju, kas ir licis Eiropas Centrālajai bankai (ECB) pārskatīt un radikāli mainīt savu monetāro politiku. Tas savukārt ir rezultējies augstākās procentu likmēs, ietekmējot arī Eiropas vienoto valūtu eiro un tās vērtību pret galveno konkurentu ASV dolāru (USD).

Reizē ar USD un Lielbritānijas mārciņu (GBP), eiro ir starp tirgotākajām valūtām pasaulē.

Šajā bloga rakstā mēs dalīsimies ar vērtīgām atziņām iesācējiem, kuri vēlas tirgot eiro, ņemot vērā inflāciju un augošās procentu likmes.

Inflācija Eirozonā aug līdz rekord augstam līmenim

Eiropas Centrālā banka ir notikusi inflācijas mērķi 2% līmenī. Daudzus gadus ECB valdei bija izdevies noturēt inflāciju tuvu noteiktajam inflācijas mērķim, pat neraugoties uz to, ka procentu likmes tika turētas tuvu vēsturiski zemākajiem līmeņiem.

Koronavīrusa pandēmija gan ieviesa savas korekcijas, piespiežot ECB samazināt likmes vēl vairāk, lai sniegtu eirobloka ekonomikām tik nepieciešamo atbalstu, kas cieta no ekonomiku ierobežojošajiem pasākumiem pandēmijas laikā.

Dažādo ekonomikas stimulu patiesais efekts sāka kļūt acīmredzams jau pēc pandēmijas, 2021. gada augustā kopējā inflācija sasniedza 3,0%, divos mēnešos inflācijai pieaugot par 0,8%. Turklāt līdz 2022. gada februārim inflācija bija pieaugusi jau līdz 5,9%, turpinot šo trajektoriju līdz 2022. gada oktobrim, kad inflācija gada griezumā sasniedza jau 10,6%.

Kopš pīķa sasniegšanas, inflācijas līmenis ir samazinājies līdz 7%, kas joprojām ir tālu no ECB noteiktā inflācijas mērķa 2% līmenī.

ECB ceļ procentu likmes, lai kontrolētu inflāciju

Viens no instrumentiem, kuru ECB izmantoja inflācijas mazināšanai, bija procentu likmju celšana. 2022. gada jūlijā ECB padome paziņoja, ka tā pirmo reizi vienpadsmit gadu laikā cels procentu likmes. Kopumā, līdz 2023. gada maijam ECB paaugstināja procentu likmes septiņas reizes pēc kārtas, galvenajai noguldījumu likmei sasniedzot 3,25%.

ECB nav vienīgā centrālā banka, kas ir pastiprinājusi savu monetāro politiku, arī ASV Federālo rezervju sistēma (FED) un Anglijas Banka (BoE) ir ievērojami palielinājušas aizņēmumu izmaksas, ar mērķi ierobežot inflāciju.

Kā eiro ir ietekmējuši šie notikumi?

Laiks, kad eiro vērtība pret ASV dolāru bija 1,22 USD, sen ir pagājis. Kopš 2021. gada maija eiro vērtība būtiski kritās, līdz 2022. gada septembra sākumā tā sasniedza zemāko līmeni vairāku gadu laikā, viena eiro vērtībai pret USD nokrītot līdz 0,98 USD.

Avots: Admirals MetaTrader 5 – EURUSD, MN1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2018. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 18. maijam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Eiro vērtības kritumu ļāva apturēt ECB ieviestie pasākumu, bankai ceļot procentu likmes. Tā rezultātā eiro izdevās atgūt zaudētās pozīcijas, 18. maijā viena eiro vērtībai sasniedzot 1,08 USD.

Kāds ir analītiķu skatījums uz Eirozonas ekonomiku un eiro?

Pēdējo mēnešu laikā lielākajai daļai Eirozonas iedzīvotāju dzīves dārdzība ir ievērojami pieaugusi. Turklāt tiem, kuri ir aizņēmušies, dēļ augstākām procentu likmēm kredītu apkalpošana ir kļuvusi ievērojami dārgāka. Lai gan varētu šķist, ka kopējā inflācija katru mēnesi pamazām samazinās, joprojām pastāv neskaidrība par to, vai ECB turpinās savu līdzšinējo monetārās politikas kursu.

ECB Kristīne Lagarda: pagaidām pauze iespējama

ECB vadītāja Kristīne Lagarda nesen pauda viedokli, ka "mēs neesam gatavi apstāties - tas ir skaidrs. Mēs zinām, ka mums ir vairāki virzieni kuros strādāt. Inflācija ir bijusi pārāk augsta un pārāk ilgu laiku, ECB ir ceļā, lai cīnītos ar inflāciju, un cīņa nav beigusies, un tā būs beigusies tikai tad, kad mums būs pilnīga pārliecība, ka sasniegsim 2% mērķi vidējā termiņā.”

Uz jautājumu, vai ECB sekos Federālo rezervju sistēmai (FED), pieņemot lēmumu par pauzes ieturēšanu, Lagarda norādīja, ka ECB nav atkarīga no FED, un mums ir savi virzieni kuros jāstrādā.

Reuters aptaujā ekonomisti prognozē vēl 2 likmju paaugstinājumus

Visi 16.maijā aptaujātie Reuters ekonomisti prognozē vēl vienu likmju paaugstinājumu jūnijā, ceļot procentu likmes par 25 bāzes punktiem. 42 ekonomisti prognozēja vēl vienu likmju paaugstināšanu par 25 bāzes punktiem jūlija sanāksmē. Lielākā daļa ekonomistu prognozēja, ka pēc šiem likmju paaugstinājumiem, procentu likmes netiks mainītas līdz pat 2024. gada aprīlim.

Banku analītiķu prognozes

Bank of America analītiķu vērtējums par ECB turpmāko monetāro politiku ir līdzīgs Reuters aptaujā secinātajam, savā ziņojumā norādot, ka “paziņojumi no vairākiem ECB pārstāvjiem ir bijuši pretrunīgi, turklāt inflācija tiek prognozēta augstāka par sākotnējām aplēsēm. Ja vien nenotiks kas dramatisks, mēs varam tikai atkārtot savu viedokli, ka neraugoties uz plaisām, kas parādās ekonomikā, vēl divi kāpumi par 25 bāzes punktiem turpmākajās sanāksmēs ir ticamākais scenārijs,”teikts Bank of America ziņojumā.

ING analītiķi savā ziņojumā, kas publicēts 4. maijā, norādīja, ka "ņemot vērā satricinājumus banku sektorā, mēreno izaugsmi un noturīgo inflāciju. ECB būs grūti atgriezties pie 50 bāzes punktu paaugstināšanas. Šajā scenārijā būs vienlīdz grūti paaugstināt likmes vairāk nekā vienu vai divas reizes. Faktiski ir augsts risks, ka katrs papildu likmju paaugstinājums no esošā līmeņa var izraisīt kļūdas turpmākā ekonomikas atveseļošanās ceļā. Tā vietā procentu likmju saglabāšana esošajā līmenī pēc kārtējā likmju paaugstināšanas jūnijā, iespējams, būs nākamais kompromisa solis bankas politikā.

Somijas bankas Nordea analītiķi norāda, ka finanšu tirgi ir pārāk optimistiski attiecībā uz drīzu likmju samazināšanu. Komentējot procentu likmes, viņi saka: "Iepriekšējie stingrie pasākumi acīmredzami ir ietekmējuši finanšu apstākļus, ASV joprojām saglabājas bažas par banku sektoru, tajā pašā laikā inflācijas rādītāji joprojām ir pārāk augsti. Riski pastāv abos virzienos, tomēr ECB turpinās paaugstināt procentu likmes un tās netiks samazinātas tik strauji, cik to sākotnēji prognozēja finanšu tirgi. Lagarda savos izteikumos ir bijusi ļoti skaidra, norādot, ka ECB neapstāsies līdz tiks sasniegts mērķis, tāpēc mēs gaidām vēl divus likmju paaugstinājumus par 25 bāzes punktiem jūnijā un jūlijā, paaugstinot noguldījumu likmi līdz 3,75%.

Eiro tirdzniecība iesācējiem un risku pārvaldība

Eiro tiek uzskatīta par vienu no lielākajām valūtām pasaulē. Eiropas vienotā valūta tiek tirgota pret ASV dolāru un Lielbritānijas mārciņu, kā arī pret Japānas jenu un citām attīstības valstu valūtām. Ņemot vērā, ka eiro ir viena no populārākajām valūtām treideru vidū, iesācējiem vajadzētu rēķināties ar salīdzinoši augstu tirgus volatilitāti un valūtas jutīgumu attiecībā uz tirgus ziņām.

Riska pārvaldība ir būtiska sastāvdaļa, lai veiksmīgi tirgotu finanšu tirgos. Tāpat kā ar jebkuru tirdzniecības instrumentu, riska pārvaldība ir ļoti svarīga ikvienam treiderim, īpaši tas attiecās uz iesācējiem. Kā treideris jūs varat tikt pakļauts tādiem riskiem, kā līdzekļu zaudēšana, jo iesācējiem bieži pietrūkst pieredze, kā rīkoties attiecīgās tirgus situācijās. Lai uzlabotu savas tirdzniecības prasmes un izredzes gūt panākumus, vislabāk būtu iemācīties izmantot riska pārvaldības rīkus. Piemēram, izmantojot stop loss orderus, lai samazinātu ar tirdzniecību saistītos riskus.

