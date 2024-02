2024. gada 4. ceturksnī Eirozonas ekonomika izvairās no tehniskās recesijas

FED lēmums, iespējams, būs nozīmīgākais paziņojums šonedēļ, tomēr tirgus analītiķiem būs iespēja arī iepazīties ar Austrālijas PCI inflācijas ziņojumu un eirozonas IKP jaunākajiem datiem.

Eurostat ziņojums liecina, ka eirozonai gada ceturtajā ceturksnī izdevās izvairīties no tehniskas recesijas, uzrādot nulles pieaugumu. Kamēr Francija un Vācija dati bija vājāki, labākus rezultātus izdevās uzrādīt Spānijai, Portugālei un Itālijai.

Šī nedēļa būs arī piesātināta ar peļņas ziņojumiem no ASV, jo 19% no S&P 500 iekļautajiem uzņēmumiem publicēs jaunākos datus par aizvadītā gada ceturto ceturksni. Microsoft, Apple, Meta, Amazon un Alphabet, šie ir tikai daži no uzņēmumiem, kas publicēs savus rezultātus šajā nedēļā.

Eirozonas IKP 2023. gada 4. ceturkšņa pārskati

Iepriekšējā gada ceturtā ceturkšņa provizoriskie IKP dati liecināja, ka Francijas ekonomika stagnēja, uzrādot 0% pieaugumu, savukārt 2023. gadā tā pieauga tikai par 0,9%. Savukārt Spānijas 2023. gada 4. ceturkšņa dati uzrādīja 0.6% pieaugumu, tiem pārspējot tirgus prognozes.

Saskaņā ar WIFO statistikas biroja ziņojumu, arī Austrijai bija izdevies izvairīties no lejupslīdes, jo tās ekonomika gada pēdējā ceturksnī pieauga par 0,2%, pretēji analītiķu prognozēm par 0,2% samazinājumu. Savukārt Austrijas kaimiņvalsts Vācijas ekonomika gada pēdējā ceturksnī saruka par 0,3%, ING analītiķiem norādot, ka Vācija atrodas "seklā recesijā".

Austrālijas PCI 2023. gada 4. ceturkšņa ziņojums

Austrālijas Statistikas birojs (ABS) otrdien publicēs savu 2023. gada decembra un 4. ceturkšņa PCI ziņojumu. Ekonomisti prognozē, ka PCI inflācija būs samazinājusies no 4.3% novembrī līdz 3.7% decembrī.

Kopējā inflācija 2023. gada pēdējā ceturksnī, visticamāk, būs sasniegusi 4.3%, kas ir ievērojams kritums attiecībā pret trešā ceturkšņa 5,4%. Jāpiebilst, ka Austrālijas Rezervju bankas (RBA) monetārās politikas sanāksme notiks nākamnedēļ un tiek prognozēts, ka inflācijas rādītāji spēlēs būtisku lomu turpmākajos politikas lemumos.

ECB: likmes tiks samazinātas ne ātrāk par jūniju

Pīters Kažimirs, ECB valdes loceklis un Slovākijas Nacionālās bankas vadītājs, žurnālistiem sacīja, ka nākamais padomes solis, visticamāk, būs procentu likmju samazināšana, šis solis šobrīd šķiet tiešām reāli “sasniedzams”. Kažimirs norādīja, ka likmes samazināšana jūnijā būtu ticamāka nekā aprīlī, tomēr viņš arī uzsvēra, ka datiem būs daudz lielāka nozīme nekā laiks.

Slovākijas ECB padomes loceklis sacīja, ka tirgi lielā mērā jau ir iecenojuši likmju samazināšanu, piebilstot, ka bankai tomēr ir jābūt pacietīgai, pirms pieņem šādus izšķirošus lēmumus par likmju samazināšanu.

