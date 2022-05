Tirgus noskaņojumu šajā nedēļā ietekmēs trīs centrālo banku paziņojumi

Maijs 03, 2022 12:54

Šajā nedēļā tirgus noskaņojumu varētu ietekmēt svarīgi paziņojumi no trīs finanšu institūcijām, attiecīgi no Austrālijas Rezervju bankas (RBA), ASV Federālajām rezervēm (FED) un Anglijas Bankas (BoE)

AUD treideri jau ir paguvuši iecenot RBA procentu likmju celšanu, kas notika šodien. Tika prognozēts, ka RBA paaugstinās galvenos procentu likmi no 0,1% līdz 0,25%, pakāpeniski atsakoties no ekonomikas atbalsta pasākumiem, kas tika pieņemti Covid-19 pandēmijas laikā. Tiesa kā izrādījās, banka lēma par daudz straujāku procentu likmju celšanu nekā prognozēts, RBA to paaugstināja līdz 0.35%.

Inflācijas līmenis Austrālijā pirmajā ceturksnī sasniedza augstāko līmeni 20. gados — t.i. 5,1%, un neraugoties uz to, ka RBA ir bijusi nedaudz piesardzīgāka savā retorikā, salīdzinājumā ar ASV FED, tiek prognozēts, ka RBA, visticamāk, līdz gada beigām turpinās paaugstināt procentu likmes vēl vairāk.

Attiecīgi ASV Federālo rezervju sanāksme ir paredzēta šodien un rīt, 4. maijā. Pēc pagājušās nedēļas neapmierinošajiem pirmā ceturkšņa IKP rezultātiem, no ekonomiskā viedokļa raugoties, stagflācijas draudi ir kļuvuši daudz reālāki un ASV galvenajai finanšu institūcijai ar šo problēmu būs jātiek galā.

Savukārt, lai mazinātu esošos inflācijas draudus, tiek prognozēts, ka Federālo rezervju sistēma gaidāmajā sanāksmē paaugstinās galveno bāzes procentu likmi par 0,5 procentiem. Turklāt ir izskanējušas ziņas, ka gan RBA, gan FED turpinās stingro monetāro politiku un, iespējams, varētu sākt pārdot valsts kases obligācijas jau šajā mēnesī.

Arī Anglijas Bankai (BoE) ceturtdien, 5. maijā, vajadzētu paaugstināt galvenās procentu likmes, kas potenciāli varētu ietekmēt arī valūtu pārus ar GBP. Ņemot vērā esošos inflācijas izaicinājumus, treideri noteikti jau ir iecenojuši savos darījumos stingrāku BoE monetāro politiku. No otras puses, tirgi vienmēr ir jutīgi pret centrālo banku paziņojumiem, tāpēc visiem treideriem noteikti vajadzētu rēķināties ar paaugstinātam tirgus svārstībām šo paziņojumu publicēšanas brīdī.

Attiecībā uz izejvielu tirgu, kopš kara sākuma Ukrainā, jēlnaftas spot cenas turpina saglabāties augstas, stimulējot inflācijas pieaugumu ekonomikās. Tāpat esošā situācija rāda, ka miera sarunas starp Krieviju un Ukrainu šobrīd nav iespējamas, kas var nozīmēt, ka jēlnaftas augstās cenas turpinās saglabāties otrajā un pat iespējams trešajā ceturksnī.

Attiecībā uz akciju tirgu, ASV uzņēmumi turpina publicēt savus pirmā ceturkšņa finanšu pārskatus. Daži uzņēmumi, kuriem noteikti vajadzētu pievērst uzmanību šodien ir Pfizer, S&P Global Inc un Airbnb.

