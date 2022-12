Boeing akciju tirdzniecība pēc 3. ceturkšņa rezultātu saņemšanas un ziņām par jauno darījumu

Boeing savā jaunākajā trešā ceturkšņa peļņas pārskatā uzrādīja ievērojamus zaudējumus. Tomēr tas nav apturējis akciju pieaugumu par vairāk nekā 60%, attiecībā pret zemākajiem akciju cenas līmeņiem šajā gadā.

Šajā rakstā tev būs iespēja uzzināt vairāk par Boeing 3,3 miljardu USD lielajiem zaudējumiem aizvadītajā ceturksnī, jauno Boeing darījumu ar Air India un United Airlines, kā arī iepazīties ar analītiķu prognozēm un riska ieguldījumu fondu pēdējā laika aktivitātēm.

Uzņēmuma nosaukums: Boeing Co. Simbols Invest.MT5 kontā: BA Idejas datums: 2022. gada 13. decembris Pozīcijas ilgums: 1 - 6 mēneši Atvēršanas cena: $190.00 Mērķa cena: $281.00 Pozīcijas lielums Invest.MT5 kontos: Max 5% Riska līmenis Augsts

Boeing akciju tirdzniecība - plusi un mīnusi

Boeing nav tikai uzņēmums, kas ražo visiem pazīstamās lidmašīnas, tā ieņēmumu plūsma ir diversificēta, biznesu iedalot četrās galvenajās kategorijās:

Komerciālo lidmašīnu ražošana un piegādes;

Aizsardzība, kosmoss un drošība;

Globālie pakalpojumi;

Boeing Capital.

Savā jaunākajā trešā ceturkšņa peļņas pārskatā, Boeing ziņoja, ka uzņēmuma Aizsardzības, kosmosa un drošības nodaļa trešajā ceturksnī ir zaudējusi 2,8 miljardus USD. Šajā biznesa kategorijā Boeing lielākais klients ir tieši ASV Aizsardzības departaments, to nodrošinot ar militāro ieroču un lidmašīnu piegādēm.

Zaudējumi galvenokārt ir saistīti ar Trampa administrācijas laikā pieņemto Air Force One līgumu. Ņemot vērā, ka izmaksas un cenas līgumā tika fiksētas, tajās netika ņemtas vērā inflācijas izmaiņas. Līdz ar to, pieaugot materiālu un darbaspēka izmaksām visā pasaulē, Boeing bija spiests no savas puses segt radušos zaudējumus.

Kas attiecas uz citām biznesa nodaļām, Boeing no komerciālo lidmašīnu pārdošanas aizvadītajā ceturksnī guva ieņēmumus 6,3 miljardu USD apmērā, kas ir skaidrojams ar jauno lidmašīnu Boeing 787 piegādēm, kas kavējās jau divus gadus, ņemot vērā FAA lēmumu par drošības riskiem.

Šajos ceturkšņa ieņēmumos netika iekļauts jaunais darījumus ar Air India, kas ir otra lielākā aviokompānija Āzijā (neņemot vērā Ķīnu). Šobrīd aviokompānija plāno pasūtīt 500 jaunas lidmašīnas no Boeing un tā lielākā konkurenta Airbus. Šobrīd publiski ir izskanējušas ziņas arī par Boeing un United Airlines darījumu par 787 Dreamliner piegādēm aviokompānijai.

No investora skata punkta, šobrīd attiecībā uz Boeing pastāv daži riski, kas ir saistīti ar Ķīnu - precīzāk ASV un Ķīnas attiecībām, kuras ir pasliktinājušās. Vēsturiski Ķīnas tirgus ir veidojis vairāk nekā 20% no Boeing komerciālajiem ieņēmumiem, un nesenais Pekinas lēmums par sankciju piemērošanu Boeing Aizsardzības nodaļas vadītājam, var potenciāli ietekmēt arī Boeing ieņēmumus no Ķīnas tirgus.

Boeing un riska ieguldījumu fondi

Jaunākajā 13F ziņojumā, kas iesniegts Vērtspapīru un biržu komisijai par 468 riska ieguldījumu fondiem, liecina, ka riska ieguldījumu fondi pēdējā ceturksnī palielināja savu Boeing akciju īpatsvaru, kopumā par 201 000 akciju.

Izvērtējot ceturkšņa datus, kopējā tendence liecina, ka interese par Boeing akcijām pieaug. Tas varētu būt saistīts ar pēc pandēmijas jauno ekonomisko realitāti, kad tūrisms un lidojumi atkal pieaug. Bet tas varētu būt saistīts arī ar faktu, ka akciju cena no 2019. līdz 2020. gadam zaudēja 80% no vērtības.

Boeing akciju prognoze – ko saka analītiķi?

Saskaņā ar TipRanks aptaujāto analītiķu prognozi, Boeing akcijas par pagājušajiem 3 mēnešiem ir saņēmušas 12 pirkšanas, 3 turēšanas un 1 pārdošanas reitingu. Augstākais prognozētais cenas līmenis Boeing akcijām ir 281.00 USD, bet zemākā mērķa cena 121.00 USD.

Pēc analītiķu novērtējuma vidējā prognozētā mērķa cena Boeing akcijām ir 198.73 USD.

Idejas piemērs Boeing akciju tirdzniecībai

Idejas piemērs Boeing akciju tirdzniecībai, ņemot vērā analītiķu prognozi, varētu izskatīties šādi:

Atveram akciju pirkšanas darījumu pie cenas 190.00 USD, vienlaikus ļaujot cenai brīvi kustēties, īpaši ņemot vērā esošās svārstības akciju tirgos;

Par cenas mērķi izvēlamies augstāko analītiķu prognozēto cenu t.i. 281.00 USD par akciju;

Samazinām risku, izvēloties tādu maksimālo darījuma apjomu, kas nepārsniedz 5% no jūsu kopējā konta apjoma;

Izvēlamies laika diapazonu investīcijām 1 - 6 mēneši;

Ja būsi iegādājies 10 Boeing akcijas, tad: Cenai sasniedzot mērķi, potenciālā peļņa būtu 910.00 USD (281.00 USD – 190.00 USD *10 akcijas).



Ir svarīgi atcerēties, ka akciju cena, visticamāk, nepalielināsies taisnā līnijā un tā var pat samazināties vēl vairāk pirms cenas korekcijas, īpaši ņemot vērā esošo ekonomikas stāvokli un svārstības akciju tirgos, kā arī faktu, ka Boeing akciju cena šogad bija samazinājusies pat par 50%.

Tāpēc noteikti izmanto pārdomātu plānu risku pārvaldībai, kas ir viens no svarīgākajiem veiksmīgas tirdzniecības nosacījumiem. Jums vienmēr ir jāapzinās tas, cik daudz jūs varētu potenciāli zaudēt darījumā, kā arī to, kādi ir ar darījumu saistītie riski.

Tāpat noteikti ir jāņem vērā arī komisijas, kas var ietekmēs jūsu peļņu no veiktā darījuma. Ar Admirals Invest.MT5 kontu jums ir iespēja iegādāties ASV akcijas ar komisiju 0.02 USD (0.02 * 10 akcijas) apmērā par akciju.

Tāpat arī ņemiet vēra, ka ir noteikta minimālā darījuma komisija 1 USD apmērā, kas tiktu iekasēta atverot iepriekš minēto darījumu.

Kā iegādāties Boeing akcijas 4 soļos

Ar Admirals jums ir iespēja iegādāties vairāk nekā 4 500 uzņēmumu akcijas, tajā skaitā arī Boeing akcijas, ar komisijas maksu 0.02 USD apmērā par akciju un minimālo komisiju ASV akcijām 1.00 USD apmērā.

Lai atvērtu darījumu:

Atver kontu pie Admirals, lai piekļūtu savam Treidera kabinetam;

Noklikšķini uz “Tirgot”, lai atvērtu MetaTrader WebTrader platformu un sāktu tirdzniecību demo vai reālajā tirdzniecības kontā;

Atrodi uzņēmuma simbolu savā “Tirgus apskats” logā apakšā un ieveic attiecīgo simbolu grafika sadaļā;

Izmanto viena klikšķa tirdzniecību vai arī atver darījuma izpildes logu, lai ievadītu visus nepieciešamos darījuma izpildes norādījumus.

Šķiet, ka Boeing akcijas varētu nesasniegt cenas mērķi?

Jāņem vērā, ka analītiķu vērtējums ir balstīts uz personīgiem novērojumiem un analītiku.

Ja jums šķiet, ka lielāka ir iespēja, ka Boeing akciju cena tomēr varētu samazināsies vēl vairāk, jūs varat izmantot cenas starpības līgumus (CFD) kā instrumentu, lai nopelnītu no akciju cenas krituma, atverot īso pozīciju.

CFD tirdzniecībai vari izmantot Admirals piedāvātos Trade.MT4 un Trade.MT5 kontus. CFD tirdzniecība ļauj potenciāli nopelnīt gan no akciju cenas samazinājuma, gan pieauguma tirgū.

