Kas notiks Lielbritānijas mārciņu un BoE?

Jūnijs 09, 2023 11:51

Apvienotās Karalistes ekonomikai 2023. gadā, visticamāk, nāksies rēķināties ar trešo augstāko PCI inflāciju starp attīstītajām valstīm, tai atpaliekot vien no Argentīnas un Turcijas. Tikai divas nedēļas pirms nākamās BoE valdes sanāksmes, inflācijas rādītāji joprojām ir gana augsti, lai monetārās politikas veidotāji dotu priekšroku likmju celšanai.

Saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) datiem, Apvienotās Karalistes PCI inflācija šogad sasniegs 6,3%. Inflācijas ziņā atpaliekot tikai no Argentīnas un Turcijas, kas ir labi zināmas ar savām inflācijas problēmām, kas ir būtiski vājinājušas gan Turcijas liru un Argentīnas peso.

Lielbritānijas mārciņa 2023. gadā ir nostiprinājusi pozīcijas gan pret eiro (EUR), gan ASV dolāru (USD), tomēr daži analītiķi nav pārliecināti, vai mārciņas vērtība varētu turpināt pieaugt, ņemot vērā vājos Apvienotās Karalistes makroekonomiskos datus. Ja vēlies uzzināt vairāk par Apvienotās Karalistes ekonomikas stāvokli, mārciņu un analītiķu viedokļiem, tad turpini lasīt šo bloga rakstu.

BoE lēmums par procentu likmēm jau 22. jūnijā

22. jūnijā Anglijas Bankas (BoE) valde sanāks uz kārtējo sanāksmi, lai lemtu par procentu likmēm. Kopš 2021. gada decembra BoE ir palielinājusi aizņēmumu izmaksas 12 reizes pēc kārtas, kas ir straujākais likmju pieaugums pēdējos 34 gados.

Reuters aptauja, kas publicēta 31. maijā, liecināja, ka četrdesmit astoņi no 50 aptaujātajiem ekonomistiem pēc jūnija sanāksmes sagaida pieaugumu par 25 bāzes punktiem, bet divi — lielāku pieaugumu - par 50 bāzes punktiem. Tikmēr 27 no 47 prognozē, ka bankas likme līdz septembra beigām sasniegs 5,00% vai pat augstāku līmeni.

Aptaujas rezultāti liecināja, ka ekonomisti vairs negaida BoE monetārās politikas mīkstināšanu, kā tas tika prognozēts maija sākumā. Tas nav pārsteigums, jo jaunākais Nacionālās statistikas biroja (ONS) ziņojums atklāja, ka Apvienotās Karalistes PCI inflācija gada griezumā ir samazinājusies līdz 8,7%, tomēr šis inflācijas rādītājs joprojām bija par 0,5% augstāks nekā gaidīts.

Kas attiecas uz pamata produktu cenu izmaiņām (izņemot mainīgās enerģijas, pārtikas, alkohola un tabakas cenas), tās kopš marta 6.2% ir pieaugušas, aprīlī uzrādot 6.8%. Jāatzīmē, ka Apvienotās Karalistes valdība ir apņēmusies šogad inflāciju samazināt uz pusi, savukārt BoE ilgtermiņa mērķis ir samazināt kopējo inflāciju līdz 2%.

Lielbritānijas mārciņas vērtība 2023. gada pirmajā pusgadā pieauga, tomēr analītiķi liek būt piesardzīgiem

Credit Suisse ekonomisti savā ziņojumā atzīmēja, ka "kopējā inflācija turpinās kristies un daļa no pamatinflācijas pieauguma tuvākajos izlaidumos varētu pat pieaugt. Mēs arī sagaidām vieglu lejupslīdi, kas varētu ļaut BoE augustā ieturēt pauzi ar procentu likmju celšanu. Šveices bankas analītiķi arī uzsvēra, ka "mēs esam palielinājuši mūsu BoE termināļa likmes prognozi no 4,75% līdz 5,0%. Tagad mēs sagaidām vēl divus likmju paaugstinājumus par 25 bāzes punktiem (visticamāk, jūnijā un augustā). Šī prognoze ir pretēja sākotnējai, kas liecināja par likmju iespējamu samazināšanu jau 2023. gadā. Tomēr inflācija šeit ir ieviesusi savas korekcijas.”

Savukārt Commerzbank ekonomisti uzsvēra, ka BoE neviennozīmīgā nostāja varētu negatīvi atsaukties uz mārciņas vērtību. 2. jūnijā publicētajās piezīmēs viņi teica: “Tirgum, iespējams, būs jāsamazina procentu likmju prognoze, tāpēc mēs pieturamies pie mūsu viedokļa, ka mārciņas kurss pret eiro turpmākajos mēnešos samazināsies. Galu galā, atšķirībā no BoE, ECB šķiet daudz apņēmīgāka savos paziņojumos, kuriem vajadzētu atbalstīt EUR. GBP vājums, iespējams, turpināsies arī nākamgad, jo BoE, visticamāk, samazinās savu bāzes likmi, ņemot vērā vājos ekonomikas rādītājus un inflācijas mazināšanos.

JP Morgan valūtas stratēģi ir teikuši, ka, reaģējot uz ekonomiskās izaugsmes pamatrādītāju pasliktināšanos, GBP vērtība varētu samazināties.

Goldman Sachs (GS) stratēģi ir norādījuši: Kad runa ir par likmju paaugstināšanu, straujais inflācijas kāpums un spēcīgais darba tirgus piespiedīs BoE turpināt stingro monetārās politikas kursu. GS ekonomisti paaugstināja savu termināļa bankas likmes prognozi, liekot domāt, ka līdz septembrim tā varētu pieaugt līdz 5.25% (iepriekšējā prognoze: 5% augustā), kas nozīmētu, ka varētu būt gaidāmi vēl trīs kāpumi par 25 bāzes punktiem.

Lielbritānijas mārciņas tirdzniecība un riska pārvaldība

Lielbritānijas mārciņa ir viena no visvairāk tirgotajām valūtām pasaulē, turklāt par to mēs salīdzinoši bieži varam dzirdēt finanšu ziņu virsrakstos. Ņemot vērā valūtas popularitāti, daudziem iesācējiem varētu raksties vēlme to iekļaut savā instrumentu portfelī.

Tomēr iesācējiem vajadzētu ņemt vērā, ka tirdzniecība ir saistīta ar augstiem riskiem. Tirdzniecības konta atvēršana varbūt nav sarežģīta, tomēr ir arī diezgan viegli zaudēt līdzekļus, ja nebūsi labi sagatavojies.

Riska pārvaldība ir būtiska sastāvdaļa, lai veiksmīgi tirgotu finanšu tirgos. Tāpat kā ar jebkuru tirdzniecības instrumentu, riska pārvaldība ir ļoti svarīga ikvienam treiderim, īpaši tas attiecās uz iesācējiem. Kā treideris jūs varat tikt pakļauts tādiem riskiem, kā līdzekļu zaudēšana, jo iesācējiem bieži pietrūkst pieredze, kā rīkoties attiecīgās tirgus situācijās. Lai uzlabotu savas tirdzniecības prasmes un izredzes gūt panākumus, vislabāk būtu iemācīties izmantot riska pārvaldības rīkus. Piemēram, izmantojot stop loss orderus, lai samazinātu ar tirdzniecību saistītos riskus.

Atceries, ka lielu daļu no svarīgākajiem notikumiem un paziņojumiem vienmēr varēsi atrast Admirals ekonomisko ziņu kalendārā. Tomēr gadījumā, ja meklē iespēju apgūt tirgus un papildināt savas zināšanas, droši pievienojies mums Admirals rīkotajos vebināros! Tiem vari bez maksas reģistrēties noklikšķinot uz banera zemāk.

Bezmaksas tirdzniecības vebināri Piesakies mūsu tirdzniecības ekspertu tiešsaistes vebināriem REĢISTRĒTIES BEZ MAKSAS

Šis materiāls nesatur un nav jāuztver kā tāds, kas satur ieguldījumu konsultācijas, ieguldījumu ieteikumus, piedāvājumu vai aicinājumu veikt jebkādus darījumus ar finanšu instrumentiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda analīze nav uzticams pašreizējās vai turpmākās tirgus darbības rādītājs, jo laika gaitā tirgus apstākļi var mainīties. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas, jums vajadzētu lūgt padomu neatkarīgiem finanšu konsultantiem, lai pārliecinātos, ka izprotat riskus.