Vai "kaitīgajām akcijām" izdosies pārspēt inflāciju 2022. gadā?

Februāris 22, 2022 13:11

Pasaulē, kurā Vides, sociālajiem un pārvaldības (ESG) faktoriem un priekšnosacījumiem tiek piešķirta aizvien lielāka nozīme veicot ieguldījumus, ieguldījumi alkohola un tabakas uzņēmumos daudziem investoriem šajos laikos var šķist tabu tēma.

Tomēr ņemot vēra, ka inflācija visā pasaulē turpina izaicināt ekonomikas un centrālās bankas jau ir ķērušās klāt pasākumiem, lai celtu procentu likmes, tieši augstāk minētie uzņēmumi bieži vien ir tie, kas spēj potenciāli nodrošināt investoru prasības šajos nenoteiktības laikos.

Kādas varētu būt investoru prasības ieguldījumiem šobrīd? Tās noteikti ir vairākas un var atšķirties, bet mēs esam izcēluši trīs no tām:

Pirmkārt, un, iespējams, vissvarīgākais ir tas, ka investori šādos apstākļos visbiežāk meklē stabilus uzņēmumus, kas spēs uzrādīt labus darbības rezultātus un turpinās nodrošināt naudas plūsmu neatkarīgi no dominējošās ekonomiskās vides - investori meklē paredzamību nenoteiktības apstākļos.

Otrkārt, pieaugot inflācijai, uzņēmumiem palielinās ar ieguldījumiem saistītās izmaksas, un ja uzņēmums nespēj šīs pieaugošās izmaksas pārnest uz patērētājiem, tad visticamāk cietīs peļņa. Tāpēc investori šobrīd meklē uzņēmumus, kuriem ir augsta cenu pielāgošanas spēja, vajadzības gadījumā tam ļaujot paaugstināt cenas, noturot peļņas rādītājus.

Treškārt, akcijas, kas maksā gana augstas dividendes investoriem tiek atzinīgi novērtētas. Kā zināms inflācija samazina naudas pirktspēju, tāpēc regulāri dividenžu maksājumi apvienojumā ar kapitāla pieaugumu var gana labi darboties, lai kompensētu inflācijas negatīvo ietekmi.

Viens no augstāk minēto sektoru uzņēmumu priekšrocībām ir tā, ka neatkarīgi no tā, kāds būs ekonomiskais stāvoklis, cilvēki, kuriem ir liela nosliece uz smēķēšanu un alkoholisko dzērienu lietošanu to ,visticamāk, turpinās darīt neatkarīgi no cenu pieauguma. Turklāt pateicoties labajai naudas plūsmai, kas saistīta ar šādu produktu ražošanu, daudzi šo sektoru uzņēmumi ir uzticami un dāsni dividenžu maksātāji.

Viens no šādiem piemēriem varētu būt British American Tobacco (BAT), kura pašreizējais dividenžu ienesīgums ir 6,4%. Cigarešu ražotājs ne tikai nesen palielināja gadā izmaksājamās dividendes investoriem, kuras tas ir palielinājis jau vairāk nekā 20 gadus, bet arī uzņēmums ir paziņojis par akciju atpirkšanas programmu 2 miljardu USD apmērā, kas no investoru skatu punkta var liecināt par spēcīgu uzņēmumu ar labi organizētu naudas plūsmu.

Turklāt tabakas akcijas šogad ir ievērojami pārsniegušas tirgus rezultātus, līdz šim uzrādot pieaugumu par vairāk nekā 23%, salīdzinot ar FTSE 100 kāpumu par 1,4%.

Šajā kontekstā BAT akcijas potenciāli varētu turpināt gūt labumu no investoru paradumu maiņas šajā gadā, tāpēc, iespējams, tieši šīs akcijas ir tās, kurām potenciāli varētu būt labas iespējas pārspēt inflāciju šajā 2022. gadā.

No otras puses, ieguldījumu veikšana šādos uzņēmumos vienmēr ir saistīta ar riskiem. Piemēram, tabakas nozare regulāri saskarās ar izmaiņām normatīvajās prasībās, ierobežojumos un nodokļos. Tāpat aizvien plašāk reklamētā cigarešu kaitīgā ietekme uz veselību ir novedusi pie tā, ka cilvēki visā pasaulē aizvien mazāk lieto tabaku un tabakas izstrādājumus.

Avots: Admirals MetaTrader5 - British American Tobacco (BATS) D1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2020. gada 20. oktobra līdz 2022. gada 21. februārim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Avots: Admirals MetaTrader5 - British American Tobacco (BATS) W1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2015. gada 20. augusta līdz 2022. gada 21. februārim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

