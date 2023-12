Superseptyniukės prekybos apžvalga

Gruodis 29, 2023 17:30

Superseptyniukė (arba Šaunioji septyniukė, kaip kai kurie ekonomistai vadina) šiais metais kelis kartus pateko į finansų žiniasklaidos antraštes.

Akivaizdu, kad šis straipsnis ne apie garsųjį septintojo dešimtmečio vesterną, kuriame vaidina Charlesas Bronsonas, Steve'as McQueenas, Jamesas Coburnas ir daugelis kitų Holivudo žvaigždžių.

Čia kalbame apie septynių technologijų įmonių grupę, kuri užima didelę technologijų rinkos dalį ir greičiausiai 2024 metais toliau dominuos šioje pramonėje. Superseptyniukės grupę sudaro „Amazon“, „Meta“, „Microsoft“, „Nvidia“, „Tesla“, „Alphabet“ ir „Apple“.

Reikėtų pažymėti, kad „Super Seven“ bendra vertė 2023 metais pakilo 74 procentais.

Šiame straipsnyje apžvelgsime kiekvienos šios įmonės veiklą. Tai gali padėti suprasti, kodėl apie jas visi kalba.

„Amazon“

2023 metais „Amazon.com“ fiksavo tvirtus finansinius rezultatus. Trečiąjį ketvirtį, pasibaigusį rugsėjo 30 dieną, bendrovė pranešė apie išskirtinį 13 procentų pardavimo padidėjimą ir 143,1 mlrd. JAV dolerių lygį.

Prieš tai antrąjį ketvirtį grynieji pardavimai išaugo 11 procentų. Visa tai lėmė pastebimą bendrų pajamų padidėjimą.

„Amazon“ pelnas beveik patrigubėjo, parodydamas jos finansinę galią ir dominavimą rinkoje. Rinkos analitikai optimistiškai vertina „Amazon“ rezultatus, o akcijų prognozės numato teigiamus bendrovės pasiekimus 2024 metais.

Nors „Amazon“ yra pagrindinis pasaulinės elektroninės prekybos ir technologijų žaidėjas, atleidimai dėl restruktūrizavimo ir darbuotojų streikai, reikalaujant atlyginimų didinimo, parodė, kad „Amazon“ vadovybė gali susidurti su naujais iššūkiais 2024 metais.

„Meta“

„Meta Platforms“ (anksčiau vadinosi „Facebook“), 2023 metais pasižymėjo gerais finansiniais rodikliais. Bendrovė pranešė apie tvirtą trečiąjį ketvirtį, o jos pajamos išaugo 23 procentais, ir tai reiškė sparčiausią augimo tempą nuo 2021 metų.

„Meta“ trečiojo ketvirčio ataskaitoje, paskelbtoje 2023 m. spalio 25 dieną, pateikta finansinė perspektyva viršija lūkesčius. Sąnaudų mažinimo priemonių įgyvendinimas taip pat prisidėjo prie rekordinių „Meta“ metų ir akcijų rezultatų augimo.

„Microsoft“

2023 metais „Microsoft“ išgyveno ir teigiamų, ir neigiamų aspektų. Teigiama yra tai, kad bendrovė pademonstravo atsparumą – jos akcijos pabrango maždaug 40 procentų, o tai pažymėjo sėkmingus augimo metus.

„Microsoft“ bendrovės įsipareigojimas siekti aplinkos tvarumo, kaip nurodyta jos 2023 metų metinėje ataskaitoje, atspindi svarbią iniciatyvą.

Tačiau nerimaujama dėl galimo reguliavimo poveikio akcijoms ateityje. Teigiamos rinkos nuotaikos ir investuotojų pasitikėjimo sąveika pabrėžiama kaip pagrindinis veiksnys, darantis įtaką „Microsoft“ akcijų kainoms.

Būsima pajamų ataskaita kelia lūkesčių ir klausimų dėl „Microsoft“ gebėjimo viršyti prognozes.

„Nvidia“

„Nvidia“ 2023 metų našumas pranoko lūkesčius, susijusius su AI bumu ir besitęsiančia pažangios aparatinės įrangos gamyba. Nepaisant susirūpinimo dėl didelių „GeForce RTX 4060 GPU“ sąnaudų, pabrėžiami teigiami aspektai, pavyzdžiui, išskirtinės savybės ir etaloninis našumas.

„Nvidia“ sugebėjo nepaisyti lūkesčių, pranešdama apie nepaprastą daugiau kaip 200 procentų pajamų augimą, o tai teigiamai nustebino Volstritą. Dirbtinio intelekto sektorius daug žada „Nvidia“ įmonei, o teigiama vertinimo istorija atspindi optimizmą, susijusį su ateities sėkme.

„Tesla“

2023 metais „Tesla“ ir toliau dominavo elektromobilių rinkoje, o „Model Y Performance“ sulaukė pripažinimo dėl įspūdingo greičio ir nulinės emisijos. Teigiami aspektai apima „Tesla“ įmonės inovacijas ir lyderystę rinkoje, kurią sustiprino entuziastingas „Model 3 Performance“ priėmimas.

Tačiau iššūkių išlieka, nes nerimaujama dėl didelių kainų, ilgo įkrovimo laiko, galimų patikimumo problemų ir riboto prieinamumo.

Klientų patirtis parodo, kad „Tesla“ kartais trūksta komunikacijos. Nepaisant šių iššūkių, „Tesla“ istorija išlieka dinamiška, kaip buvo pabrėžta 2023 m. lapkričio mėnesio finansinių rezultatų ataskaitoje.

„Alphabet“

2023 metais „Google“ pagrindinės įmonės „Alphabet“ rezultatai buvo įvairūs. Teigiami akcentai buvo 11 procentų pajamų padidėjimas per ketvirtį, pasibaigusį kovo 31 dieną, ir pasiektos naujos aukštumos vadovaujant generaliniam direktoriui Sundarui Pichai.

Tačiau 2023 m. trečiąjį ketvirtį „Alphabet“ akcijos krito, o debesų trūkumas nustelbė bendrus geresnius nei tikėtasi rezultatus ir atskleidė galimus pažeidžiamumus įvairiose įmonės srityse.

Nepaisant svyravimų, analitikai išreiškė pasitikėjimą teigiama „Alphabet “trajektorija, kurią palaikė 51 procento akcijų padidėjimas 2023 metais. Šie metai parodė dinamišką „Google Alphabet“ pobūdį, bendrovei bandant prisitaikyti prie besivystančių technologijų aplinkos iššūkių.

„Apple“

2023 metais „Apple“ susidūrė su daugybe iššūkių ir galimybių. Metų pradžioje „Apple“ bendrovės ataskaitoje buvo nurodyti finansiniai iššūkiai dėl nuolat mažėjančių pajamų, o tai atsispindėjo jos pirmajame pardavimų kritime nuo 2019 metų.

Tačiau „Morgan Stanley“ analitikai pabrėžia „Apple“ ilgalaikius teigiamus aspektus ir išlaiko pirkimo reitingą, nepaisant sumažėjusio uždarbio.

Lapkritį „Apple“ paskelbė, kad per liepą, rugpjūtį ir rugsėjį uždirbo 89,5 mlrd. JAV dolerių pajamų, tai yra 1 procentu mažiau nei tą patį praėjusių metų ketvirtį. Nepaisant iššūkių, „Apple“ išliko pagrindiniu technologijų pramonės žaidėju, nuolat diskutuojančiu apie savo strategijas ir augimo potencialą.

Prekiaukite Superseptyniuke kaip pradedantysis prekiautojas

Superseptyniukė arba Šaunioji septyniukė dabartinės finansinės aplinkos sąlygimis, kai skolinimosi išlaidos pasiekė precedento neturintį lygį, pasirodė netikėtai gerai. Be jokios abejonės, pradedantieji prekiautojai patyrė daugybę naujų situacijų, susijusių su Superseptyniukės įmonėmis, kurios 2023 metais smarkiai augo.

Tačiau pradedantieji prekiautojai visada turėtų atsiminti, kad ankstesni rezultatai nėra būsimų rezultatų rodiklis. Todėl jie turėtų skirti bent šiek tiek laiko, kad sužinotų, kaip veikia rinkų prekyba ir kokių spąstų reikėtų vengti sudarant sandorį.

Vienas iš būdų tai padaryti – skaityti ir žiūrėti brokerių teikiamą mokomąją medžiagą, pavyzdžiui, seminarus internetu, straipsnius, vadovus, elektronines knygas ir kt., kurių galima rasti tikrai nemažai ir labai dažnai nemokamai.

Be to, pradedantieji prekiautojai neturėtų ignoruoti rizikos valdymo priemonių, tokių kaip Stop Loss ir Take Profit. Tinkamai naudojant rizikos valdymo priemones, galite sutaupyti vertingų lėšų, kai rinkos pakryps prieš jūsų planus.

Pradedantieji prekiautojai turėtų tinkamai susipažinti su naudojamomis prekybos platformomis ir teikiamais prekybos įrankiais.

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.