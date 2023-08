Šią savaitę bus pateiktas Anglijos banko (BoE) sprendimas dėl palūkanų normos ir JAV darbo užmokesčio ne žemės ūkio srityje duomenys (NFP), o Australijos rezervų bankas (RBA) jau paskelbė savo sprendimą nekeisti palūkanų normų.

Remiantis „S&P Global“ atlikta „Caixin“ apklausa, Kinijoje gamyklų veikla pirmą kartą per pastaruosius keturis mėnesius sumažėjo. Gamybos PMI siekia 49,2, nors „Reuters“ apklausa prognozavo 50,3.

RBA sprendimas dėl palūkanų normos

Australijos centrinis bankas po valdybos posėdžio nusprendė palūkanų normų nekeisti. Tuo tarpu kai kurie ekonomistai siūlė, kad RBA padidintų skolinimosi išlaidas 25 baziniais punktais.

Nuo 2022 m. gegužės mėnesio RBA kelis kartus didino savo palūkanų normas ir pasiekė aukščiausią lygį, užfiksuotą per pastaruosius vienuolika metų.

RBA sprendimas priimtas remiantis infliacijos ataskaita, kurioje nurodyta, kad šalies vartotojų kainų augimo tempas 2023 metų antrąjį ketvirtį sumažėjo iki 6 procentų. Šis skaičius ir toliau gerokai viršija RBA tikslą.

„Commerzbank“ analitikai teigia, kad RBA kol kas laikosi laukimo ir stebėjimo metodo.

Savo pranešime jie rašo: „RBA nusprendė antrą kartą iš eilės nekeisti palūkanų normų. Atrodo, kad RBA yra labai arti palūkanų normos piko, ypač dėl to, kad dabar ji tikisi, jog infliacija grįš į tikslinį lygį per prognozuojamą laikotarpį. Žinoma, ar artimiausiais mėnesiais bus padidinta palūkanų norma, labai priklausys nuo duomenų raidos, ypač darbo užmokesčio augimo ir paslaugų sektoriaus infliacijos. Tačiau šiandieninį sprendimą vertiname kaip aiškų signalą, kad RBA kol kas laikosi laukimo ir stebėjimo taktikos.“

ISM gamybos PMI 2023 metų liepos mėnesį

Kiek vėliau šiandien Tiekimo valdymo institutas (ISM) paskelbs liepos mėnesio gamybos PMI duomenis. Ekonomistai tikisi, kad gamybos PMI bus 46,5, tai yra šiek tiek didesnis nei birželio mėnesį.

Birželio mėnesį ISM ataskaitoje buvo paminėta, kad „birželio mėnesio gamybos PMI yra 46 procentai, tai yra 0,9 procentinio punkto mažiau nei gegužę registruotas 46,9 procento. Kalbant apie bendrą ekonomiką, šis skaičius rodo septintą susitraukimo mėnesį po 30 mėnesių plėtros.

Komentuodami birželio mėnesio ISM ataskaitą, ING analitikai pažymėjo, kad „svarbiausios sudedamosios dalys, tokios kaip nauji užsakymai, gamyba, užimtumas ir klientų atsargos, taip pat yra mažėjimo srityje“.

FED ir toliau stebi gamybos ir paslaugų PMI, apžvelgdamas pinigų politikos griežtinimo priemonių poveikį JAV ekonomikai.

Euro zonos CPI infliacija ir BVP 2023 metų liepos mėnesį

Remiantis išankstiniu Eurostato paskelbtu įvertinimu, vartotojų kainų infliacija 2023 m. liepos mėnesį sumažėjo iki 5,3 procento, o birželį siekė 5,5 procento. Pagrindinė infliacija, atmetus energiją, maistą, alkoholį ir tabaką, nepakito – 5,5 procento.

BVP visoje euro zonoje antrąjį metų ketvirtį išaugo 0,3 procento, po stagnacijos laikotarpio kiek anksčiau 2023 metais.

„Deutsche Bank Research“ analitikai pranešė, kad „23 metų antrojo ketvirčio euro zonos BVP šiek tiek nustebino – 0,3 procento per ketvirtį, liepos mėnesio greita infliacija iš esmės atitiko lūkesčius – 5,3 procento per metus, o pagrindinis rodiklis – 5,5 procento per metus. Akivaizdų ketvirčio augimo stiprumą lėmė keletas šalių ypatybių ir paslėpė pagrindinį impulsą, kuris greičiausiai yra daug arčiau stagnacijos, kaip rodo vidaus paklausos raida įvairiose šalyse. Kalbant apie infliaciją, metinis rodiklis ir toliau mažėjo, kaip tikėtasi, o pagrindinis rodiklis išliko stabilus – 5,5 procento. Prekių kainos toliau lėtėjo. Paslaugų kainos išliko atsparios, bet, ko gero, ne tokios stiprios, kaip iš pradžių buvo prognozuota 2023 metų turizmo sezonui.

