Australijos rezervų bankas (RBA) paliko tokias pačias palūkanų normas, siekdamas iš naujo įvertinti situaciją. RBA politikos formuotojai teigia, kad infliacija pasiekė aukščiausią tašką.

Australijos doleris nukrito JAV dolerio atžvilgiu, bet ne tiek, kiek buvo tikėtasi, nes kai kurie investuotojai ir prekiautojai yra įsitikinę, kad Australijos centrinis bankas rugpjūčio mėnesį palūkanų normas vėl pakels.

Šiandien, kai JAV švenčia savo Nepriklausomybės dieną, rinkos aktyvumas bus mažesnis, o penktadienį paskelbta NFP ataskaita bus viena svarbiausių šią savaitę.

RBA spendimas dėl palūkanų normos

RBA valdyba nusprendė palikti savo oficialią grynųjų pinigų palūkanų normą nepakeistą – 4,10 procento, nors pusė „Reuters“ apklaustų ekonomistų prognozavo 25 bazinių punktų padidėjimą.

RBA vadovas Philip Lowe sakė, kad „infliacija vis dar yra per didelė ir tokia išliks dar kurį laiką. Gali prireikti tolimesnio pinigų politikos griežtinimo, kad infliacija sugrįžtų į savo tikslinę vertę per pagrįstą laikotarpį, bet tai priklausys nuo to, kaip vystysis ekonomika ir infliacija.

Ekonomistai, kalbėję su CNBC, teigė, kad „RBA sprendimas šiandien palikti tokias pat palūkanų normas iš dalies buvo pagrįstas tokiomis priežastimis, kaip tomis, dėl kurių balandžio mėnesį buvo padaryta pauzė, – siekiant įvertinti sukauptų 400 bp arba palūkanų kėlimo per pastaruosius keturiolika mėnesių poveikį“.

2023 metų birželio mėnesio ISM gamybos PMI

Tiekimo valdymo instituto (ISM) PMI tyrimas rodo, kad birželio mėnesį JAV gamybos sektorius sumažėjo nuo gegužės 46,9 iki 46,0. Remiantis ISM ataskaita, „tai rodo septintą susitraukimo mėnesį po 30 mėnesių plėtros laikotarpio“.

ISM analitikai pažymėjo, kad „paklausa išlieka silpna, gamyba lėtėja dėl darbo trūkumo, tiekėjai turi pajėgumų. Yra ženklų, kad artimiausiu metu bus imtasi daugiau užimtumo mažinimo veiksmų. Birželį apdirbamosios gamybos bendrasis vidaus produktas sumažėjo iki 71 procento, nors gegužę buvo 76 procentai.“

„Bundesbank“ prezidentas: tikėtina, kad sulauksime daugiau griežtinimų

„Bundesbank“ vadovas ir ECB politikos formuotojas Joachimas Nagelis žurnalistams sakė, kad vartotojų kainų infliacija nesitraukia taip, kaip norėtų ECB valdyba. Jis pažymėjo, kad yra įsitikinęs, jog sunkaus nusileidimo galima išvengti, bet pridūrė, kad pinigų politikos signalai aiškiai rodo tolesnio griežtinimo kryptį.

ECB politikos formuotojas pabrėžė, kad ateinančiais metais euro sistemų balansas turėtų būti gerokai sumažintas. Reikėtų pažymėti, kad ECB vadovė Christine Lagarde sakė, kad rugsėjo mėnesį valdybos posėdis priklausys nuo ekonomikos duomenų.

Ar Japonijos aukšta infliacija išliks?

Nors Japonijos bankas (BoJ) teigia, kad didesni už tikslinį infliacijos skaičiai yra laikini, vietinės įmonės, atrodo, nesutinka.

„BOJ June Tankan Corporate Price Expectations“ tyrimas parodė, kad įmonės tikisi, jog vartotojų kainos per 3 metus kasmet padidės 2,2 procento, ankstesniame tyrime teigė +2,3 procento.

Japonijos įmonės taip pat tikisi, kad vartotojų kainos nuo dabar didės 2,6 procento per metus, o ankstesnėje apklausoje buvo 2,8 procento. BoJ metinės infliacijos tikslas išlieka 2 procentai.

