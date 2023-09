Prekyba Brazilijos realu: ką reikia žinoti

Brazilija yra garsi dėl įvairių dalykų, tokių kaip futbolas, samba ir kt., bet gal mažiau žmonių žino, kad ji yra viena iš geriausių besivystančių rinkų pasaulyje. Brazilijos realas (BRL), oficiali šalies valiuta, taip pat nėra tokia garsi, nors ir priklauso vienai didžiausių ekonomikų Lotynų Amerikoje (LATAM).

Šiame mūsų straipsnyje sužinosite įdomios informacijos apie prekybą Brazilijos realu, Brazilijos ekonomiką ir tai, ką prognozuoja analitikai.

Brazilijos ekonomikos apžvalga

Brazilija yra viena iš svarbiausių besivystančių rinkų ir BRICS grupės narė. Brazilijos ekonomika yra trečia pagal dydį Amerikos žemyne ir didžiausia pietiniame pusrutulyje. Tarptautinis valiutos fondas (TVF) Braziliją įvertino dešimtoje vietoje pagal bendrojo vidaus produkto (BVP) dydį pasaulyje.

Naujausioje TVF Pasaulio ekonomikos perspektyvoje, paskelbtoje 2023 metų liepą, teigiama, kad Brazilijos ekonomika 2023 metais gali augti 2,1 procento, o tai yra reikšmingas padidėjimas, lyginant su balandžio mėnesio prognoze, kurioje buvo nurodyta 1,2 procento.

TVF analitikai taip pat iš naujo įvertino kitų metų prognozę, nes dabar jie tikisi 1,2 procento augimo, o balandį prognozavo, kad ekonomika susitrauks 0,3 procento.

TVF išreiškė savo paramą, susijusią su ekonominėmis reformomis šalyje, gegužę paskelbtoje ataskaitoje, kurioje teigiama: „Brazilijos fiskalinės sistemos stiprinimas, mokesčių bazės išplėtimas ir išlaidų nelankstumo mažinimas padėtų užtikrinti tvarumą ir patikimumą. TVF rekomenduoja imtis ambicingesnių fiskalinių pastangų, kurios būtų tęsiamos ir po 2026 metų, kad skola stabiliai mažėtų, kartu apsaugant socialines ir investicijų išlaidas.“

Žiniasklaidos pranešimuose, kuriuose cituojama Brazilijos centrinio banko (Banco Central do Brasil, BCB) ataskaita (čia portugalų k.), teigiama, kad bankas dabar tikisi 2,2 procento BVP augimo 2023 metais, tai yra gerokai daugiau nei buvo prognozuota anksčiau.

Brazilijos realas ir skaitmeninis realas!

Kalbant apie Brazilijos centrinį banką, verta paminėti, kad jis buvo įkurtas 1964 metų gruodį.

Pasak banko interneto svetainės, „viena pagrindinių Banco Central do Brasil (BCB) užduočių yra pinigų, valiutų ir kredito politikos vykdymas, taip pat finansinių santykių politika užsienyje; Nacionalinės finansų sistemos (SFN) reguliavimas ir priežiūra bei Brazilijos mokėjimo sistemos (SPB) valdymas bei pinigų pasiūla“.

Beveik prieš 30 metų Brazilijos realas pakeitė kruzeiro realą, o pagal Tarptautinių atsiskaitymų banko paskelbtą kas trejus metus vykdomą centrinio banko apklausą tai yra 19-a labiausiai prekiaujama valiuta pasaulyje.

Brazilijos valiutos vertė smarkiai svyravo, kartais ji nuvertėdavo arba sustiprėdavo dėl kiekvienos vyriausybės ekonominės politikos.

Dar vienas dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, yra tai, kad Brazilija yra skaitmeninių valiutų pradininkė, nes 2023 metais ji ketina išleisti pirmąją centrinio banko skaitmeninę valiutą (CDBC).

TVF gyrė vietos centrinį banką, teigdamas: „Brazilijos centrinis bankas yra finansinių inovacijų priešakyje. CBDC tikslas – suteikti saugią platformą privačiam sektoriui kurti inovatyvius sprendimus, naudojant naujas technologijas.“

Prekyba Brazilijos realu ir jo dinamika

Kaip matome pateiktame mėnesiniame grafike, 2018–2019 metais Brazilijos realas JAV dolerio atžvilgiu kainavo 3,6–4,4.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, USD BRL 2017 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. rugsėjo 22 d. mėnesinis grafikas. 2023 m. rugsėjo 22 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai nėra būsimų rezultatų rodiklis.

Tačiau per ateinančius 12 mėnesių Brazilijos valiuta nuvertėjo JAV valiutos atžvilgiu, o valiutos kursas 2020 metų spalį pasiekė 5,7.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, USD BRL 2023 m. birželio 7 d. – 2023 m. rugsėjo 22 d. dieninis grafikas. 2023 m. rugsėjo 22 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai nėra būsimų rezultatų rodiklis.

Kursas 2021 metais svyravo virš 5,0 BRL lygio, o 2022 metų viduryje Brazilijos realas šiek tiek pakilo ir JAV dolerio atžvilgiu kainavo 4,6. Centrinio banko pinigų politika padėjo Brazilijos realui sustiprėti nuo 2023 metų pradžios, kaip matote dieniniame grafike.

Ką analitikai prognozuoja Brazilijos realui?

Brazilijos centrinis bankas rugsėjo 20 dieną sumažino bazinę palūkanų normą 50 bazinių punktų ir pasiūlė, kad ateityje gali būti mažinama dar tiek pat.

Bankas pradėjo švelninimo ciklą rugpjūtį priimdamas atskirą sprendimą ir tęsė palūkanų normų mažinimą šį mėnesį, nes palūkanų normų nustatymo komitetas, vadinamas „Copom,“ vienbalsiai nubalsavo už savo etaloninę „Selic“ palūkanų normą iki 12,75 procento

„Copom“ pranešime taip pat pažymima, kad „atsižvelgiant į vidaus scenarijų, ekonominė veikla buvo atsparesnė, nei buvo tikėtasi anksčiau, bet komitetas ir toliau tikisi, kad ateinančiais ketvirčiais ekonomika lėtės. Kaip ir tikėtasi, dvylikos mėnesių bendroji vartotojų infliacija pastaruoju laikotarpiu padidėjo. Įvairūs pagrindinės infliacijos rodikliai pastaruoju metu sumažėjo, bet vis dar viršija infliacijos tikslą.“

„Commerzbank“ ekonomistai savo ataskaitoje rašo, kad stiprus Brazilijos realo lygis kol kas pateisinamas.

„Brazilijos infliacijos lygis rugpjūtį išaugo, kaip ir tikėtasi, bet mėnesinė infliacija buvo šiek tiek mažesnė už lūkesčius. Atsižvelgiant į šiuos pokyčius, net skeptiškiausieji turėtų atleisti „Banco Central do Brasil“ už tai, kad praėjusį mėnesį pradėjo palūkanų mažinimo ciklą stebėtinai staigiai sumažinus 50 bps. Be to, kadangi infliacija kol kas turėtų išlikti mažesnė nei 5 procentai, numatomas tolesnis 50 bazinių punktų mažinimas kiekviename iš likusių trijų šių metų susitikimų iki 11,75 procento politikos normos metų pabaigoje, mūsų nuomone, toli gražu nėra agresyvus. Todėl ir toliau tikime, kad stiprus Brazilijos realo lygis šiuo metu yra pateisinamas“, – pažymi jie.

Amerikos bankas padidino Brazilijos ekonomikos augimo prognozę, nurodydamas krentančias palūkanų normas, atsparią darbo rinką ir gerėjančią investicinę aplinką.

Bankas patikslino savo prognozę dėl 2023 metų BVP augimo tempo iki 3 procentų nuo 2,3, teigdamas, kad didėjančios socialinės išmokos padėjo vartotojams ištverti didėjančias skolinimosi išlaidas.

Kalbant apie 2024 metus, Brazilijos ekonomika gali augti 2,2 procento, daugiau nei buvo prognozuota – 1,8 procento.

Prekyba Brazilijos realu ir rizikos mažinimas

Atrodo, kad Brazilijos ekonomika dėl savo savybių turi potencialo ir yra viena reikšmingiausių besivystančių rinkų šalių grupėje. Todėl Brazilijos realas taip pat gali kilti dėl stiprios vietos ekonomikos.

Pradedantieji prekiautojai, norintys prekiauti Brazilijos realu pagrindinių valiutų, tokių kaip JAV doleris ar Didžiosios Britanijos svaras, atžvilgiu, turėtų būti atsargūs, nes prekyba „Forex“ poromis gali kelti riziką. Neteisingai ar netinkamai apskaičiuoti veiksmai gali sąlygoti nuostolius.

Kaip to išvengti pradedantiesiems prekiautojams? Atsakymas: yra du būdai. Pirmas, galite mokytis ir pasinaudoti brokerių pateikta ir patyrusių prekiautojų parengta mokomąją medžiaga.

Elektroninės knygos, vadovai, tinklaraščiai, seminarai internetu ir vaizdo įrašai tikrai yra gera pradžia pradedantiesiems prekiautojams, norintiems patobulinti savo prekybos būdus.

Kitas būdas sumažinti riziką, prekiaujant Brazilijos realu, yra taikyti rizikos valdymo metodus. Rizikos valdymas nereiškia, kad turėtumėte vengti prekybos tam tikromis finansinėmis priemonėmis, bet apima specialius automatizuotus prekybos įrankius, kurie gali sustabdyti jūsų nuostolius, rinkoms judant prieš jūsų planus.

Stop Loss įsakymas yra populiari rizikos valdymo priemonė, bet yra ir kitų, kurios gali sumažinti jūsų nerimą. Sužinokite, kaip naudotis šiais įrankiais ir pagerinti savo prekybos patirtį.

Ar susidomėjote prekyba per naujienas? Mūsų nemokamuose seminaruose internetu sužinokite, kaip šis metodas veikia. Susitikite ir bendraukite su profesionaliais prekiautojais. Stebėkite ir mokykitės tiesioginėse prekybos sesijose.

