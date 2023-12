Kaip prekiauti „Alphabet“, augant AI potencialui

2023 metai tikrai bus įsimintimi kaip AI (dirbtinio intelekto) metai. Po to, kai 2022 metų pabaigoje OpenAI pristatė ChatGPT, tai paskatino svarstyti šios srities galimybes ir sąlygojo geriausių pasaulio technologijų įmonių varžybas.

Tarp technologijų akcijų, kurios, atrodo, užima geras pozicijas, kad galėtų pasinaudoti šia augančia sritimi, yra „Google“ motininė įmonė „Alphabet“. Ir AI nėra vienintelė šios įmonėsateities augimo galimybė. Skaitykite toliau, kad sužinotumėte daugiau apie „Alphabet“ ir tai, ką analitikai prognozuoja šiom akcijoms 2024 metais.

Akcijos: „Alphabet Inc“ („Google“, A klasė) Simbolis „Invest.MT5“ sąskaitoje: GOOG Idėjos data: 2023 m. gruodžio 19 d. Laikotarpis: 6–12 mėnesių Įėjimo lygis: 140,00 JAV dolerių Tikslinis lygis: 153,00 JAV doleriai Pozicijos dydis: Daugiausia 5 % Rizika: Didelė

Kodėl verta prekiauti „Alphabet“?

Spalio pabaigoje „Alphabet“ paskelbė savo trečiojo ketvirčio pelno ataskaitą. Nors pajamos ir pelnas stipriai augo ir pranoko analitikų lūkesčius, vienas segmentas nepateisino lūkesčių, o tai nuvylė investuotojus. Toliau pateikiami kai kurie svarbiausi šios ataskaitos akcentai:

76,69 mlrd. JAV dolerių pajamos, o buvo prognozuota 75,98 mlrd. JAV dolerių, ir tai yra 11,0 procentų augimas per metus.

Pelnas vienai akcijai (EPS) siekia 1,55 JAV dolerio, prognozuota – 1,45 JAV dolerio. Tai 46,2 procento padidėjimas per metus.

Veiklos pajamos išaugo 24,6 procento, nuo 17,14 mlrd. iki 21,34 mlrd. JAV dolerių

Pajamos iš reklamos išaugo 9,5 procento, nuo 54,48 mlrd. iki 59,65 mlrd. JAV dolerių

„Google Cloud“ pajamos išaugo 20,9 procento, nuo 6,90 mlrd. iki 8,34 mlrd. JAV dolerių, bet prognozių nepasiteisino.

Būtent „Google Cloud“ investuotojus nuvylė, nors pajamos viršijo lūkesčius daugiau kaip 20 mln. JAV doelrių. Tačiau klestinčioje debesų kompiuterijos rinkoje „Google Cloud“ 11 procentų rinkos dalis gerokai nusileidžia „Amazon Web Services“ (32 procentai) ir „Microsoft Azure“ (22 procentai).

Nepaisant to, kad investuotojai galėjo būti nusivylę, nes debesų pajamos nepateisino jų lūkesčių, jos kasmet ir toliau stipriai augo. Be to, po virtinės nuostolių šis segmentas fiksavo tris pelningus ketvirčius iš eilės.

Svarbu įvertinti tai, kad debesų rinka dar gana jauna, sparčiai auga ir, nors ir gali atsilikti nuo konkurentų, 11 procentų rinkos dalis tikrai nėra nereikšminga. Jeigu paimsime AWS kaip pavyzdį, tai rodo, kad „Google Cloud“ veiklos marža ateinančiais metais gali būti labai didelė.

Tačiau būtent AI šiais metais užkariavo visas antraštes ir patraukė investuotojų bei didelių technologijų įmonių dėmesį. Taigi, kaip atrodo „Alphabet“ perspektyvos šioje srityje?

Kai 2022 metų lapkritį OpenAI pristatė ChatGPT, netikėta sėkmė privertė kitas technologijų įmones imtis atitinkamų veiksmų ir išleisti savo dirbtinio intelekto pasiūlymus. Praėjus keliems mėnesiams po ChatGPT paleidimo, „Google“ paskelbė apie savo AI pokalbių robotą „Bard“.

Paleidimas nebuvo beprotiškai sėkmingas, pokalbių robotas padarė faktinę klaidą jau pirmame pristatyme. Tačiau 2024 metais „Alphabet“ planuoja išleisti naują didelį kalbos modelį, pavadintą „Dvyniai“.

Platus „Alphabet“ gaminių asortimentas leidžia gerai pasinaudoti AI technologijos pažanga. „Google Search“, „YouTube“, „Google Cloud“ ir „Android“ bei atitinkami jų naudotojai gali turėti naudos iš didelių „Alphabet“ investicijų į AI. Nepaisant to, konkurencija šioje srityje jau dabar yra nuožmi, o kiti technologijų milžinai, tokie kaip „Microsoft“ ir „Amazon“, taip pat didina investicijas į savo AI pasiūlymus.

„Alphabet“ akcijos 2023 metais jau pabrango daugiau kaip 50 procentų. Taigi, ką analitikai mano apie tolesnį šių akcijų kainos kilimą?

Ką „Alphabet “ akcijoms prognozuoja analitikai?

Pasak analitikų, kuriuos „TipRanks“ apklausė dėl „Alphabet“ akcijų prognozės per pastaruosius 3 mėnesius, šiuo metu yra 26 pirkimo, 6 laikymo ir 0 pardavimo reitingų. Aukščiausias „Alphabet“ akcijų kainų prognozės lygis yra 180,00 JAV dolerių, o žemiausias kainos tikslas – 129,00 JAV doleriai.

Vidutinė „Alphabet“ akcijų prognozių kaina yra 153,57 JAV dolerio.

Šaltinis: „TipRanks“ – 2023 m. gruodžio 19 d. duomenys.

„ Alphabet “ akcijų prekybos idėjos pavyzdys

„Alphabet“ akcijų prekybos idėja galėtų būti tokia:

Pirkti akcijas, kainai pramušus į viršų 140,00 JAV dolerių lygį, atsižvelgiant į smarkius rinkos svyravimus.

Tikslas – kiek žemiau analitikų aukščiausio kainų tikslo – 153,00 JAV dolerių.

Rizikuokite kuo mažiau – ne daugiau kaip 5 procentus visos sąskaitos.

Laikotarpis – 6–12 mėnesių.

Jeigu perkate 10 „ Alphabet “ akcijų, tuomet: kai pasiekiamas tikslas, galite uždirbti 260, 00 JAV dolerių pelną [(153,00 JAV doleriai - 140,00 JAV dolerių) * 10 akcijų].

“ akcijų, tuomet:

Nepamirškite, kad mažai tikėtina, jog akcijų kaina kils tiesia linija ir ji gali net gerokai smukti žemyn, kol vėl pakils. Todėl būtina tinkamai valdyti riziką, nes tai yra vienas iš svarbiausių sėkmingos prekybos aspektų. Jūs visada turėtumėte žinoti, kiek galite prarasti dėl sandorio kaštų ir susijusios rizikos.

Kitas veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti, yra komisiniai mokesčiai, nes jie gali sumažinti jūsų pelną. „Admirals Invest.MT5“ sąskaitoje JAV akcijų galite įsigyti nuo 0,02 JAV dolerio už akciją. Tai reiškia, kad perkant 10 „Alphabet“ akcijų, už kiekvieną sandorio pusę būtų mokamas 0,20 JAV dolerio (0,02 JAV dolerio * 10 akcijų) komisinis atlyginimas.

Tačiau minimalus operacijos mokestis yra 1 JAV doleris. Taigi, pagal aukščiau pateiktą prekybos idėjos pavyzdį bendras komisinis mokestis būtų vos 1 JAV doleris!

