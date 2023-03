Kaip prekiauti „FedEx“, bendrovei paskelbus trečiojo ketvirčio rezultatus

Kovas 22, 2023 18:47

Praėjusius metus pabaigusios -33 procentais, „FedEx“ akcijos šiemet mėgavosi įspūdingu +26 procentų augimu. Norėdami išsiaiškinti, ar tai tik akcijų meškų rinkos dalis, investuotojai laukė bendrovės finansinių rezultatų ataskaitos.

Sužinokite daugiau apie naujausią „FedEx“ finansinių rezultatų ataskaitą, ką analitikai prognozuoja šioms akcijoms ir kaip jomis prekiauti.

Akcijos: „FedEx Inc“ Birža: NYSE Simbolis „Invest.MT5“ sąskaitoje: FDX Idėjos data: 2023 m. kovo 21 d. Laikotarpis: 1–6 mėnesiai Įėjimo lygis: 227,00JAV doleriai Tikslinis lygis: 305,00 JAV doleriai Pozicijos dydis: Daugiausia 5 % Rizika: Didelė

Kodėl verta prekiauti „FedEx“ akcijomis?

„FedEx“ yra JAV tarptautinė logistikos įmonė, geriausiai žinoma dėl savo oro pristatymo paslaugų. Ji taip pat buvo viena pirmųjų pagrindinių laivybos bendrovių, pristatanti siuntas per viena naktį. Bendrovė yra viena iš geriausių JAV vyriausybės rangovų ir turi dukterines įmones, teikiančias įvairias kitas transporto bei elektroninės prekybos paslaugas.

Praėjusį mėnesį ši bendrovė paskelbė mažesnę nei tikėtasi ketvirčio pajamų ataskaitą, nes bendrovė nukentėjo dėl darbo jėgos problemų ir omicron protrūkio. Be to, „FedEx“ įkūrėjas Fredas Smithas paskelbė, kad po 50 metų vadovavimo jis atsistatydina iš generalinio direktoriaus pareigų.

Tačiau tai nesustabdė analitikų įvertinti ilgalaikes „FedEx“ perspektyvas ir per pastarąjį mėnesį pateikti akcijų pirkimo reitingus. Be to, vien per paskutinį ketvirtį rizikos draudimo fondai atidarė didesnes „FedEx“ pozicijas, įsigiję daugiau kaip 3,4 mln. akcijų

Pasaulinės apsipirkimo makrotendencijos gali palaikyti „FedEx“ paslaugų paklausą

Pereinant prie labiau globalizuotos visuomenės, pasaulinio apsipirkimo ir elektroninės prekybos makrotendencijos, greičiausiai, išlaikys „FedEx“ paslaugų paklausą. Kadangi vis daugiau žmonių perka prekes internetu iš viso pasaulio, operatoriai, kurie teikia greitą, pasaulinį pristatymą, gali būti labai naudingi.

Žinoma, „FedEx“ nėra vienintelis šios rinkos žaidėjas, pavyzdžiui, konkurento UPS vardas taip pat gerai žinomas šiame sektoriuje. Tačiau naujausioje pajamų ataskaitoje naujasis generalinis direktorius Raj Subramaniam teigia, kad jie yra „ypatingai susitelkę į rentabilumo didinimą“.

Naujo generalinio direktoriaus energija gali padėti atgaivinti nepakankamai veikiančius padalinius ir padėti laiku pakelti akcijų kainą, ypač dėl to, kad pagrindinis dėmesys skiriamas 8,3 % bendram metiniam augimui elektroninės prekybos srityje.

„FedEx“ pradeda krovinių pristatymo autonominiais dronais ir elektriniais sunkvežimiais bandymus

„FedEx“ ir jos konkurentai jau seniai bando atnaujinti savo paslaugas, kad užsitikrintų didesnį pelną ir maržą. „FedEx“ bendradarbiauja su „Elroy Air’s Chaparral“, autonominių, elektrinių vertikaliai kylančių ir tupiančių dronų, gamintojais.

Testavimas turėtų prasidėti 2023 metais, o siuntos bus perkeltos iš vienos „FedEx“ rūšiavimo vietos į kitą. Dronai gali savarankiškai pasiimti nuo 300 iki 500 svarų krovinių ir perkelti į paskirties vietas, esančias iki 300 mylių atstumu.

„FedEx“ taip pat bendradarbiauja su Kinijoje įsikūrusia autonominių transporto priemonių logistikos bendrove „Neolix“, kad pasinaudotų autonominių sunkvežimių pristatymo tendencija.

Rizikos draudimo fondai aktyviai didino savo „FedEx“ pozicijas

Pasak „TipRanks“, naujausia 203 rizikos draudimo fondų 13F padavimo ataskaita, pateikta Vertybinių popierių ir biržos komisijai, rodo, kad rizikos draudimo fondai per paskutinį ketvirtį padidino savo „FedEx“ dalį 3,4 milijono akcijų.

Nors daugelis rizikos draudimo fondų didina savo pozicijas, taip pat yra daug naujų rizikos draudimo fondų, perkančių naujas akcijas. Tai užtikrina optimistiškesnį toną ilgalaikėje „FedEx“ akcijų kainos perspektyvoje.

Šaltinis: „ TipRanks“ , 2022 m. balandžio 6 d. duomenys

Ką „FedEx“ akcijoms prognozuoja analitikai?

Pasak analitikų, kuriuos „TipRanks“ apklausė dėl „FedEx“ akcijų prognozės per pastaruosius 3 mėnesius, šiuo metu yra 18 pirkimo, 3 laikymo ir 0 pardavimo reitingų. Didžiausias „FedEx“ akcijų prognozės kainų lygis yra 343,00 JAV doleriai, o mažiausia kaina yra 250,00 JAV dolerių.

Vidutinis „FedEx“ akcijų prognozės kainos tikslas yra 295,75 JAV dolerio, o tai yra beveik 38 % aukščiau, nei kaina šio straipsnio rašymo metu.

UBS ir „Barclays“ analitikai tik prieš 18 dienų pateikė akcijų pirkimo reitingus, kurių kainų tikslai buvo atitinkamai 310,00 ir 320,00 JAV dolerių.

Šaltinis: „TipRanks“, 2022 m. balandžio 6 d. duomenys.



„FedEx“ akcijų prekybos idėja

„FedEx“ akcijų prekybos idėja galėtų būti toks:

Pirkti akcijas, kainai pramušus į viršų 242,00 JAV dolerių lygį, kad būtų įvertinti vyraujantys smarkūs svyravimai . Tikslas – šiek tiek žemiau vidutinio analitikų tikslo – 295,00 JAV dolerių. Rizikuokite kuo mažiau – ne daugiau kaip 5 % visos sąskaitos. Laikotarpis – 1–6 mėnesiai. Jeigu perkate 10 „FedEx“ akcijų, tuomet: kai pasiekiamas tikslas, uždirbate 530,00 JAV dolerių pelną (295,00 USD - 242,00 USD * 10 akcijų) .

Nepamirškite, kad mažai tikėtina, jog akcijų kaina kils tiesia linija ir ji gali net gerokai smukti žemyn, kol vėl pakils, ypač atsižvelgiant į pastarojo meto rinkų judėjimus.

Todėl būtina tinkamai valdyti riziką, nes tai yra vienas iš svarbiausių sėkmingos prekybos aspektų. Jūs visada turėtumėte žinoti, kiek galite prarasti dėl sandorio ir susijusios rizikos.

Kitas veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti, yra komisiniai mokesčiai, nes jie gali sumažinti jūsų pelną. „Admirals Invest.MT5“ sąskaitoje galite įsigyti JAV akcijų nuo 0,02 JAV dolerio už akciją. Tai reiškia, kad, perkant 10 „FedEx“ akcijų, komisinis mokestis būtų 0,20 JAV dolerio (0,02 JAV dolerio * 10 akcijų).

Tačiau yra nustatytas minimalus sandorio mokestis – 1 JAV doleris. Taigi, pateiktame prekybos pavyzdyje iš viso komisinis mokestis būtų tik 1 JAV doleris!

4 žingsniai kaip įsigyti „FedEx“ akcijų

Atidarykite sąskaitą „Admirals“ įmonėje ir užregistruokite savo Prekiautojo kabinetą. Spauskite „Trade“ savo realioje arba demonstracinėje sąskaitoje, kad atidarytumėte žiniatinklio platformą. „Market Watch“ langelio apačioje suraskite „FedEx “ ir vilkite šį simbolį į grafiko langą. Naudokite prekybos vienu paspaudimu funkciją arba spauskite dešinįjį pelės klavišą ir atidarykite sandorio langą, kad įrašytumėte savo sandorio dydį, „Stop Loss“ ir „Take Profit“ lygius.

Šaltinis: „Admirals WebTrader“, ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Ar matote, kad „FedEx“ akcijų kaina judės priešinga kryptimi?

Atminkite, kad pateikta analizė ir prekybos idėja yra pagrįstos asmenine autoriaus nuomone ir patirtimi.

INFORMACIJA APIE ŠIĄ ANALITINĘ MEDŽIAGĄ

