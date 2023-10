Japonijos jena ir nerimas dėl intervencijos

Spalis 06, 2023 21:55

Jeigu domitės finansinėmis naujienomis, tikėtina, kad spalio 4 d. skaitėte apie tai, kaip kai kurie rinkos analitikai įtarė galimą Japonijos vyriausybės įsikišimą, padedantį Japonijos jenai stiprėti.

Su tokiomis didelėmis ekonomikomis susijusios intervencijos į valiutų rinkas nėra įprastas ir tikrai ne toks įvykis, kurį finansinė žiniasklaida galėtų praleisti.

Kas atsitiko ir kodėl? Skaitykite mūsų straipsnį, kad sužinotumėte daugiau apie valiutų rinkos intervencijų, susijusių su Japonijos jena, istoriją ir jų priežastis. Be to, norėtume atkreipti dėmesį, kad ankstesni rezultatai nėra būsimų rezultatų rodiklis.

Japonija atsisako atskleisti informaciją apie galimą įsikišimą į valiutų rinką

Spalio 3 d. Japonijos jena toliau silpnėjo, ja buvo prekiaujama šiek tiek virš 150,00 JPY ribos JAV dolerio atžvilgiu ir pora pasiekė žemiausią lygį, užfiksuotą per pastaruosius 12 mėnesių.

Tačiau Japonijos valiuta kitoje sesijoje sustiprėjo beveik 2 procentais, ir tai USD/JPY kursą perkėlė iki 147,30 JPY.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, USD JPY 2023 m. birželio 28 d. – 2023 m. spalio 5 d. dieninis grafikas. 2023 m. spalio 5 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Greitas jenos atšokimas privertė daugelį valiutos analitikų manyti, kad šalies finansų ministerija atliko tam tikrą vaidmenį, įsikišusi į valiutų rinką, kad padidintų savo valiutos vertę.

UBS analitikai, kalbėdami su „Reuters“ žurnalistais, teigė, kad „jų įsikišimas čia visiškai atitiktų naujausius aukščiausių pareigūnų įspėjimus ir ankstesnį elgesį. Valdžios institucijos gali nesugebėti nedelsiant pakeisti valiutų rinkos tendencijų.

Tačiau patekimas į rinką pagal dydį yra stiprus signalas ir padeda rasti laiko kitiems dalykams susitvarkyti, kurie laikui bėgant prisideda prie padėties atsipalaidavimo.“

Kai finansų žurnalistai paklausė Japonijos finansų ministro Shunichi Suzuki, ar įvyko intervencija, jis pasakė, kad nenori „komentuoti, ar Japonija įsikišo į valiutų kursų rinką“. S. Suzuki pabrėžė, kad spartūs judėjimai valiutų rinkoje yra nepageidaujami ir pridūrė, kad stabilumas yra svarbus.

Japonijos finansų ministras neatmetė jokių galimybių apsisaugoti nuo pernelyg didelių žingsnių ir pakartojo, kad valiutos kursus turėtų nustatyti rinka.

Pažymėtina, kad S. Suzuki paminėjo, kad „ėmėmės tik tokių veiksmų, kuriuos supranta JAV valdžia“. Prieš kelias dienas JAV iždo sekretorė ir buvusi FED vadovė Janet Yellen sakė, kad JAV pritarimas Japonijos intervencijoms į valiutų rinką priklausys nuo situacijos detalių.

Japonijos jena ir intervencijos istorija

Jeigu intervencija į valiutų rinką iš tiesų įvyktų, Japonijai tai būtų ne pirmas kartas. Tačiau tai taip pat nėra įprasta taktika.

Per Azijos finansų krizę (1997–1998 m.) Japonija tiesiogiai įsikišo į valiutų rinką, kad palaikytų jeną, kai 1998 m. rugpjūčio mėnesį JAV dolerio ir Japonijos valiutos kursas pasiekė 148,00 JPY.

Praėjus daugiau nei dešimtmečiui, 2011 metais, Japonijos vyriausybė ir Japonijos bankas suskubo parduoti Japonijos jeną „Forex“ rinkoje, nes ši valiuta buvo per daug įsitvirtinusi prieš JAV dolerį ir buvo prekiaujama 82,87 JPY lygyje, tai yra žemiausiai per 15 metų.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, USD JPY 2017 m. lapkričio 1 d. – 2023 m. spalio 5 d. mėnesinis grafikas. 2023 m. spalio 5 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

2022 m. rugsėjo pradžioje (rugsėjo 7 d.) Japonijos vyriausybė ir centrinis bankas išreiškė susirūpinimą dėl jenos susilpnėjimo dėl „staigių, vienpusių“ pokyčių valiutų rinkoje.

Po dviejų savaičių BoJ sprendimas palikti galioti itin žemas palūkanų normas lėmė naują intervenciją, siekiant išlaikyti jenos vertę arti priimto lygio, bet to nepakako, nes spalį USD/JPY pora buvo prekiaujama ties 151,94, o tai žemiausias lygis per pastaruosius 32 metus.

Kodėl Japonijos valdžios institucijos įsikištų į „Forex“ rinką?

Ne paslaptis, kad pasaulinę finansų rinką paveikė didžiųjų pasaulio centrinių bankų vykdomos pinigų politikos griežtinimas. FED pademonstravo pavyzdį, padidindamas savo skolinimosi išlaidas iki lygio, kurio nebuvo per dešimtmečius, o Anglijos bankas ir Europos centrinis bankas seka jo pavyzdžiu.

FED politika sustiprino JAV dolerį prieš pagrindinius konkurentus. Nors ekonomistai teigė, kad palūkanų kėlimo sustabdymas kitais metais gali lemti palūkanų mažinimą, darbo rinkos ir pagrindinės infliacijos duomenys rodo, kad JAV centrinis bankas galėtų išlaikyti tokias aukštas palūkanų normas ilgiau, nei tikėtasi iš pradžių.

Priešingai, Japonijos bankas (BoJ) vis dar įgyvendina laisvą pinigų politiką, atitinkančią ankstesnius metus, o infliacija vis dar yra žema, bet viršija Japonijos 2 procentų tikslą, lyginant su kitomis didžiosiomis ekonomikomis.

Tačiau stiprėjantis doleris ir susilpnėjusi jena privertė Japonijos įmones ir vartotojus skųstis, nes įmonės perkėlė gamybos linijas į užsienį, o prekių importo išlaidos išaugo.

Remti Japonijos jeną yra brangus sprendimas. „Reuters“ ataskaitoje teigiama, kad Japonija turi 1,3 trilijono JAV dolerių užsienio valiutos atsargų. Norint sustiprinti jeną, reikėtų išleisti dalį atsargų, todėl gali kilti toks klausimas: kiek Japonija būtų pasirengusi išleisti savo valiutai palaikyti?

Rizikos valdymas, prekiaujant Japonijos jena

Kai pradedate prekiauti, yra vienas dalykas, į kurį tikrai turėtumėte atsižvelgti: prekyba susijusi su rizika. Kadangi esate pradedantysis prekiautojas, tikriausiai, neturėsite reikiamų žinių ir įgūdžių, kad galėtumėte nuspręsti, kaip tinkamai elgtis.

Be to, jūsų refleksai ir prekybos aplinkos supratimas gali neatitikti reikalaujamų standartų. Tačiau dėl to neturėtumėte nusivilti.

Prekybos veikimo būdų studijavimas ir tinkamų rizikos valdymo priemonių taikymas gali būti geras atspirties taškas pradedantiesiems prekiautojams.

Internete galima rasti daugybę su prekyba susijusios mokomosios medžiagos, pavyzdžiui, elektroninių knygų, vadovų, vaizdo įrašų, todėl pradedantiesiems prekiautojams suteikiama galimybė sužinoti daugiau ir gauti atsakymus į savo klausimus.

Kalbant apie rizikos valdymo priemones, neabejotina, kad pradedantieji prekiautojai turėtų jas įtraukti į savo prekybos strategijas. Naudodami šiuos įrankius galite įgyvendinti strategijas ir nustatyti ribas, kurios gali apriboti galimus nuostolius, jums nestebint ekrano.

Išstudijuoti, kaip veikia rizikos valdymo įrankiai, būtina kiekvienam pradedančiam tyrinėti rinkų prekybos pasaulį, nes tai gali apsaugoti jūsų lėšas ir išvaduoti jus nuo per didelio streso.

