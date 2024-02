JAV dolerio stiprumas daro spaudimą besivystančių rinkų valiutoms

Vasaris 11, 2024 18:35

Besivystančių rinkų valiutos, greičiausiai, bus ne pirmasis prekiautojo pasirinkimas, kurį reikia įtraukti į strategiją, bet jos įgijo tam tikrą populiarumą tarp prekiautojų, kurie norėtų diversifikuoti savo valiutų prekybos portfelius.

Dauguma besivystančių rinkų yra didelės vartotojų skaičiaus požiūriu, todėl jos yra patrauklios investuotojams ir sudaro glaudų ryšį tarp jų valiutų ir pagrindinių valiutų, tokių kaip JAV doleris ar euras.

Šiame straipsnyje daugiau sužinosite apie kai kurių populiariausių besivystančių rinkų valiutų, tokių kaip Pietų Afrikos randas (ZAR), Meksikos pesas (MXN) ir Turkijos lira (TRY), ryšį su JAV doleriu (USD), taip pat šių valiutų porų prognozes šiems metams.

2024 metų pradžioje JAV doleris stiprėja

Vasario 7 dieną paskelbta „Reuters“ apklausa parodė, kad besivystančių rinkų valiutoms šiais metais gali būti sunku įsitvirtinti JAV dolerio atžvilgiu. Priežastis ta, kad iš JAV gaunami finansiniai duomenys atspindi ekonomiką, kuri susidūrė su griežtos FED vykdomos pinigų politikos poveikiu, bet vis dar išlieka atspari, ypač darbo rinkos sektoriuje.

Nors infliacija pastaraisiais mėnesiais sumažėjo, atrodo, kad tvirti pranešimai, susiję su įvairiais ekonomikos sektoriais, stabdo bet kokius JAV FED lūkesčius sumažinti palūkanų normas.

„CME Fedwatch“ įrankis rodo, kad yra tik 20 procentų tikimybė, kad skolinimosi išlaidos bus sumažintos kitame Federalinio atvirosios rinkos komiteto (FOMC) posėdyje, kuris įvyks kovo 20 dieną.

Dėl to JAV dolerio indeksas (DXY), matuojantis JAV valiutos stiprumą šešių pagrindinių valiutų krepšelio atžvilgiu, pirmąją vasario savaitę pasiekė aukščiausią lygį per tris mėnesius ir nuo metų pradžios padidėjo 2,68 procento. Tai viena geriausių metų pradžių doleriui per pastaruosius dešimtmečius.

Pietų Afrikos randas: stabdančios reformos kenkia ekonomikai

Ne paslaptis, kad Pietų Afrikos ekonomika susidūrė su problemomis, nes reformos stringa, o dideli elektros tiekimo nutraukimai kenkia produktyvumui – tai dažna problema dėl tinklo priežiūros trūkumo.

„Fitch Ratings“ prognozuoja, kad realusis BVP augimas 2024 metais padidės iki 0,9 procento, o 2025 – iki 1,3 procento, tuo tarpu 2023 metais fiksuotas 0,5 procento.

Analitikai minėtoje ataskaitoje pabrėžė svarbiausias ekonomikos problemas, teigdami: „Pietų Afrikos BB- IDR riboja mažas realaus BVP augimas, didelė nelygybė, didelis ir didėjantis valdžios sektoriaus skolos ir BVP santykis bei kuklus fiskalinio konsolidavimo kelias. Augimą stabdo elektros energijos trūkumas, kuris, kaip tikimasi, išliks artimiausiu ir vidutiniu laikotarpiu, nors ir mažesniu mastu nei pastaraisiais mėnesiais, ir sunkumus patiriantis logistikos sektorius.“

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, USD/ZAR 2023 m. rugsėjo 29 d. – 2024 m. vasario 9 d. dieninis grafikas. 2024 m. vasario 9 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas ateities veiklos rodiklis.

„Nedbank“ ekonomistai tikisi, kad Pietų Afrikos randui bus daromas spaudimas, kol įvyks vietos rinkimai ir bus išspręsta fiskalinė trajektorija. Pietų Afrikos randas 2023 metais nukrito prieš pagrindinius konkurentus dėl pasaulinių veiksnių, bet 2024 metais reikšmingą vaidmenį gali turėti vidaus veikla ir politinės problemos.

„Nedbank“ ataskaitoje teigiama, kad Pietų Afrikos rezervų bankas (SARB) gali pradėti mažinti palūkanų normas liepos mėnesį ir priduriama, kad „SARB pirmasis sumažinimas gali būti perkeltas į gegužę, jeigu per rinkimus randas išliks stabilus ir JAV pradės švelninti pinigų politiką anksčiau nei dauguma tikisi“.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, USD/ZAR 2016 m. gegužės 1 d. – 2024 m. vasario 9 d. mėnesinis grafikas. 2024 m. vasario 9 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas ateities veiklos rodiklis.

Analitikai, kalbėdami su „Reuters“ žurnalistais, pažymėjo, kad „ilgesnis JAV dolerio šuolis galėjo nulemti tam tikrą (rando) silpnumą, bet SA niekaip nepasinaudojo ir neišsiskyrė kaip perkama valiuta, nebent valstybė imtųsi dramatiškų reformų veiksmų.

Meksikos pesas: prezidento rinkimai gali sąlygoti svyravimus

Kaip ir lapkritį JAV, taip pat ir birželio 2 d. numatyti prezidento rinkimai Meksikoje. Meksika tapo pirmaujančiu į JAV importuojamų prekių šaltiniu ir pirmą kartą per pastaruosius dvidešimt metų aplenkė Kiniją.

JAV Prekybos departamento duomenimis, bendra iš Meksikos importuotų prekių vertė 2023 metais išaugo 5 procentais.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, USD/MXN 2016 m. gegužės 1 d. – 2024 m. vasario 9 d. mėnesinis grafikas. 2024 m. vasario 9 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas ateities veiklos rodiklis.

ING analitikų teigimu, Meksikos pesas yra viena valiutų, išsiskiriančių iš besivystančių rinkų grupės.

Savo ataskaitoje jie pažymi, kad „Meksikoje šiuo metu yra labai aukšti realūs tarifai – 6 %, atsižvelgiant į dabartinę infliaciją – ir panašu, kad nedidelis sumažinimas nepadarys per didelės žalos. Tuo pačiu metu MXN kainų judėjimas rodo, kad dar per anksti praleisti 11 procentų numanomo peso pajamingumo dėl grėsmės, kad Donaldas Trumpas lapkričio mėnesį gali būti išrinktas prezidentu. Mes vis dar labai teigiamai vertiname pesą.“

„Pimco“ analitikai taip pat optimistiškai vertina Meksikos pesą ir pažymi, kad „fundamentinė aplinka sumažins bet kokį artimiausio laikotarpio nepastovumą. Šiek tiek nutolstame ir žvelgiame į esmines Meksikos istorijos dalis. Nors rinkimai gali sąlygoti svyravimus, bet pagrindiniai rodikliai vis tiek yra labai geri.“

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, USD/MXN 2023 m. rugsėjo 28 d. – 2024 m. vasario 9 d. dieninis grafikas. 2024 m. vasario 9 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas ateities veiklos rodiklis.

Komentuodami Meksikos banko planus dėl palūkanų normų, „Commerzbank“ analitikai sakė: „Dabar realioji ekonomika rodo aiškius aukštų palūkanų normų įtakos ženklus. Priklausomai nuo to, ar šiandien yra daugiau ar mažiau įrodymų, kad palūkanų normos bus sumažintos, pesas gali susidurti su spaudimu. Tačiau, net jeigu nėra jokių užuominų, pirmasis palūkanų sumažinimas kovo mėnesį šiuo metu neatrodo mažai tikėtinas, atsižvelgiant į pagrindinės infliacijos raidą ir ekonomikos augimo sulėtėjimą. Nebent, žinoma, infliacija vėl taps nekontroliuojama.“

Turkijos lira: ar bus dar labiau griežtinama pinigų politika?

Kadangi Turkijos politinė valdžia kišosi į Turkijos Respublikos centrinio banko (CBRT) sprendimus dėl pinigų politikos, vietos ekonomika vis dar yra precedento neturinčių aukštų infliacijos rodiklių spiralėje.

Ketvirčio ataskaitoje, paskelbtoje vasario 8 dieną, CBRT nepakeitė savo 2024 ir 2025 metų infliacijos prognozės – atitinkamai 36 ir 14 procentų. Remiantis naujausiais oficialiais duomenimis, metinė infliacija Turkijoje paspartėjo nuo 64,77 procento 2023 metų gruodį iki 64,86 procento 2024 metų sausį.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, USD/TRY 2023 m. rugsėjo 29 d. – 2024 m. vasario 9 d. dieninis grafikas. 2024 m. vasario 9 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas ateities veiklos rodiklis.

Praėjusią savaitę Turkijos centrinio banko vadovas Hafize Gaye Erkanas atsistatydino po mažiau nei metų darbo ir jį pakeitė Fatihas Karahanas. Naujasis vadovas pažadėjo išlaikyti griežtą pinigų politiką, kol infliacija nukris iki lygio, atitinkančio užsibrėžtą tikslą.

Savo pastabose F. Karahan sakė: „Stebėsime infliacijos lūkesčius ir kainų elgseną. Esame pasirengę veikti, jeigu pablogėtų infliacijos perspektyva. Kol mūsų politika pradeda duoti rezultatų, laikysimės savo politikos pozicijų tol, kol pasieksime nuolatinį kainų stabilumą, sumažinsime infliaciją kaip numatyta ir užtikrinsime tvarų kainų stabilumą mūsų ekonomikai vidutinės trukmės laikotarpiu.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, USD/TRY 2016 m. gegužės 1 d. – 2024 m. vasario 9 d. mėnesinis grafikas. 2024 m. vasario 9 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas ateities veiklos rodiklis.

Buvusio JAV FED ekonomisto Fatiho Karahano paskyrimas iškėlė galimybę dar labiau sugriežtinti politiką, o tai rodo, kad, pagal Deutsche Bank ekonomistus, yra vietos dar 250 ar net 500 bazinių punktų griežtinimui, teigiama „Bloomberg“ pranešime.

ING analitikai savo ataskaitoje teigia, kad „TRY yra viena iš nedaugelio besivystančių rinkų valiutų, kurių bendra grąža dolerio atžvilgiu šiais metais yra teigiama. Esant mažam kintamumui tarp rinkų, atrodo, kad investuotojai nori prisiimti Turkijos užsienio valiutos riziką ir bandyti gauti palūkanas. Mes taip pat atsargiai remiame šias strategijas.“

Prekyba besivystančių rinkų valiutomis su „Admirals“

Prekyba valiutomis apsiriboja ne tik pagrindinėmis valiutomis, tokiomis kaip JAV doleris, euras ar Japonijos jena, bet strategijos gali apimti ir poras, pagrįstas besivystančių rinkų valiutomis. Nesvarbu, ar pradedantieji prekiautojai prekiauja pagrindinėmis, mažosiomis ar egzotiškomis valiutų poromis, jie turi įveikti žinių ir patirties trūkumą.

Gilindamiesi į mokomąją medžiagą, pavyzdžiui, straipsnius, vadovus, dalyvaudami seminaruose ar stebėdami juos internetu, galite susipažinti su tuo, kaip patyrę prekiautojai žvelgią į prekybą ir kaip jie reaguoja esant nepastovioms sąlygoms.

Žinios yra galia, kai kalbama apie rinkų prekybą, ypač kai rizikuojate savo lėšomis.

Sužinokite daugiau apie rizikos valdymą. Rinkos svyravimas gali būti didelis, o patirties trūkumas gali būti kliūtis kiekvienam pradedančiajam. Rizikos valdymo priemonės, tokios kaip Stop Loss ir Take Profit, gali sumažinti riziką, kai naudojamos tinkamai.

Šio tipo įrankiai yra prieinami populiariausiose prekybos platformose, todėl pradedantieji prekiautojai gali išmokti jais naudotis, prieš įtraukdami juos į savo prekybos strategijas.

Ar susidomėjote prekyba per naujienas? Mūsų nemokamuose seminaruose internetu sužinokite, kaip šis metodas veikia. Susitikite ir bendraukite su profesionaliais prekiautojais. Stebėkite ir mokykitės tiesioginėse prekybos sesijose.

Nemokami prekybos seminarai internetu Dalyvaukite tiesioginiuose seminaruose internetu, kuriuos rengia mūsų prekybos ekspertai REGISTRUOTIS NEMOKAMAI

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.