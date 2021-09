Praėjusią savaitę JAV doleris tęsė nuvertėjimą

Praėjusią savaitę valiutų rinkoje išsilaikė JAV dolerio korekcinės nuotaikos ir pasaulio rezervinės valiutos indeksas nuvertėjo -0.6%, žemiausio lygio per paskutinį mėnesį.

USD

Duomenys didžiausioje pasaulio ekonomikoje rodė tolimesnį augimą, bet nuosaikiai lėtėjantį lyginant su pirma metų puse. Faktinis pramonės sektoriaus vadybininkų indeksas ISM buvo 59.9 punktai ir liko stabilus lyginat su praėjusiu mėnesiu. Šalies darbo rinkoje buvo sukurta 235 tūkstančiai darbo vietų, bet faktinis rezultatas ženkliai atsiliko nuo 750 tūkstančių rinkos lūkesčių, kas sufleruoja, kad darbo rinka atsigauna lėčiau nei laukia investuotojai bei prisideda prie lėtesnių ekonomikos augimo skaičių antroje 2021 metų pusėje. Nedarbo lygis nukrito iki 5.2%. JAV vartotojų pasitikėjimo indeksas buvo 113.8 punktai ir lėtėjo antrą mėnesį iš eilės, nuo pandemijos periodo aukštumų. Naujų automobilių pardavimo skaičius nukrito iki 13.1 milijonų per metus, žemiausio lygio per paskutinius metus. Naujų bedarbių paraiškų skaičius vėl mažėjo nuo 0.353 iki 0.340 milijonų per savaitę, kas buvo teigiamas ženklas.

Naujienos dėl korona viruso

Pandemijos tendencijos rodė gerėjimą po daugiau nei 2 mėnesio spartaus atvejų skaičiaus augimo, plintant delta viruso atmainai pasaulio mastu. Praėjusią savaitę užsikrėtimų vidurkis nukrito nuo 654 iki 629 tūkstančių per dieną. Situacija JAV rodė augimo lėtėjimą, kuomet naujų atvejų savaitės vidurkis didėjo nuo 156 iki 163 tūkstančių per dieną. Šalyje suleistų skiepų skaičius didėjo nuo 367 iki 374 milijonų ir pokytis sudarė 7 milijonus ir skiepijimo tempas buvo sparčiausias nuo liepos pradžios. Bendrai JAV bent viena doze paskiepytų žmonių skaičius pakilo nuo 61.3% iki 62.2% gyventojų ir per savaitę padidėjo 0.9%. Lietuvoje bent viena doze paskiepytų žmonių skaičius kilo nuo 58.9% iki 59.9% ir skirtumas sudarė tik 1.0%. Nepaisant to, šią savaitę Lietuvoje buvo pasiektas 70% paskiepytos visuomenės lygis, vertinant vyresnių negu 16 metų gyventojus. Anglijoje atvejų skaičius stabilizavosi ties 34 tūkstančiais per dieną.

EUR

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD brango visos savaitės metu ir penktadienį buvo trumpai pakilusi virš 1.190 lygio. Ekonominiai duomenys Senajame žemyne buvo geri ir rodė spartėjantį kainų augimą. Faktinis Europos pramonės vadybininkų pirkimo indeksas buvo 61.4 punktai ir išliko spartaus augimo zonoje. Preliminari Vokietijos metinė infliacija buvo 3.9%, Europos pašoko iki 3.0%, ženkliai aukščiau nei 2.2% praėjusį mėnesį. Pramonės kainų indeksas liepos duomenimis rodė 12.1% metinį augimą, kuris sufleruoja, kad spaudimas kainoms kilti toliau išlieka, ypač kol žaliavų ciklas fiksuoja naujas aukštumas. Vokietijoje darbo rinkos situacija ir toliau gerėjo, kuomet rugpjūtį bedarbių skaičius sumažėjo 53 tūkstančiais, o nedarbo lygis nukrito iki 5.5%. Taip pat Vokietijos mažmeninės prekybos apimtys liepos mėnesį buvo -0.3% mažesnės nei tuo pačiu periodu prieš metus. EUR/USD pora savaitės prekybą užbaigė pakilusi 0.7%.

JPY

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY toliau judėjo kanale ties 50 dienų slankiuoju vidurkiu dieniniame grafike. Tarp duomenų buvo faktinis pramonės vadybininkų pirkimo indeksas, kuris siekė 52.7 punktus bei sufleravo apie nuosaikų sektoriaus augimą. Paslaugų sektoriaus buvo tik 42.9 punktai ir rodė aktyvumo mažėjimą. Liepos mažmeninės prekybos apimtys rodė 2.4% augimą per metus. Pramonės produkcija liepą buvo 11.6% didesnės nei prieš metus. USD/JPY savaitės prekybą baigė nukritusi -0.1%.

GBP

Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio pora pradėjusi savaitę labai ramiai, vėliau ženkliai brango ir prekybą užbaigė ties 1.386 punktų lygiu. Svarbių ekonominių duomenų nebuvo. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė pakilusi 0.8%.

Svarbiausi ekonominiai įvykiai šią savaitę

Ši savaitė ramiai, svarbių duomenų nesuplanuota, o JAV bus nedarbo diena. Antradienį bus stebimi Kinijos tarptautinės prekybos rodikliai, Europos preliminarus antro ketvirčio ekonomikos augimas bei ZEW indekso rezultatai Europoje ir Vokietijoje. Trečiadienį svarbių duomenų nesuplanuota, o ketvirtadienį bus stebimas Europos centrinis bankas ir sprendimai dėl kiekybinio skatinimo programos pokyčių. Penktadienį bus laukiami Anglijos pramonės produkcijos duomenys bei JAV pramonės gamintojų kainų indeksas.

Rinkos nuotaikos

Remiantis Admiral Markets rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 28% investuotojų (krito -1 procentiniu punktu lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 55% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (kilo +6 procentiniais punktais). GBP/USD poroje 22% dalyvių tikisi kilimo (krito -25 procentiniais punktais). Tokie rinkos duomenys interpretuojami kaip priešingas indikatorius, todėl tikėtinas EUR/USD ir GBP/USD brangimas, o USD/JPY nuvertėjimas. Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize.

Šaltiniai: bloomberg.com, reuters.com, Admiral Markets MT4 Supreme Edition, investing.com

Šaltinis: Rinkos nuotaikos 2021 metų rugsėjo 6 d., Admiral Markets Rinkos nuotaikos - Pagrindinės valiutų poros ir auksas

