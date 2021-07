Pasaulio rezervinė valiuta konsolidavosi ir kito prekybos kanalo rėžiuose

Liepa 19, 2021 11:34

Praėjusią savaitę JAV doleris konsolidavosi ir judėjo liepos mėnesį susiformavusiuose prekybos kanalo rėžiuose. Pasaulio rezervinė valiuta daugiausiai brango, bet trečiadienio prekybos sesijos metu ženkliai pasikoregavo, kuomet šalies infliacijos rodikliai toliau kilo ir viršijo rinkos lūkesčius.

USD

JAV ekonominiai duomenys buvo pozityvūs ir stiprūs. Itin daug dėmesio sulaukė šalies birželio infliacijos rodikliai – metinis kainų pokytis siekė 5.4% ir buvo sparčiausias nuo 2008 metų. Eliminavus energijos ir maisto kainas, infliacijos metinis lygis buvo 4.5% arba aukščiausiame taške nuo pat 1991 metų lapkričio. Šalies obligacijų rinka sureagavo ganėtinai nuosaikiai ir palūkanos keitėsi santykinai neženkliai, o investuotojų konsensusas lieka ganėtinai konservatyvus ir lūkesčiai yra pamatyti ne didesnį nei 1.0% JAV centrinio banko palūkanų kėlimą iki 2024 pabaigos. Pramonės kainų indeksas rodė 7.3% metinį kilimą, kuris toliau augo nuo 6.6% lygio praėjusį mėnesį bei sufleravo apie išsilaikantį infliacinį spaudimą šiame sektoriuje. Pramonės produkcijos apimtys kilo 9.8% per metus. Naujų bedarbių paraiškų skaičius nuosaikiai mažėjo nuo 0.37 iki 0.36 milijonų per savaitę.

Naujienos dėl korona viruso

Korona viruso sentimentas nesikeitė ir išliko neigiamas, kuomet naujų atvejų savaitės vidurkis kilo nuo 425 iki 492 tūkstančių per dieną. JAV situacija toliau prastėjo ir naujų atvejų savaitės vidurkis pakilo nuo 18 iki 31 tūkstančio per dieną. Šalyje suleistų skiepų skaičius didėjo nuo 333 iki 337 milijonų ir pokytis sudarė tik 4 milijonus bei išliko žemiausiame lygyje nuo metų pradžios. Bendrai JAV bent viena doze paskiepytų žmonių skaičius pakilo nuo 55.3% iki 55.9% gyventojų ir per savaitę padidėjo 0.6%. Lietuvoje šis rodiklis kilo nuo 45.6% iki 46.6%. Tarp kitų šalių, kuriose delta atmaina paplitusi ypač plačiai, dėmesio centre išliko Anglija, kurioj savaitės vidutinis užsikrėtimų skaičius sparčiai kilo nuo 29 iki 39 tūkstančių per dieną.

EUR

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD praėjusios savaitės viduryje nuvertėjo iki naujos 3 mėnesių žemumos, bet likusiomis dienomis kiek sumažino nuostolius. Tarp ekonominių duomenų Senajame žemyne buvo birželio infliacija, kuri siekė 1.9% per metus ir liko stabili lyginant su geguže. Europos pramonės produkcijos gegužės augimo tempas buvo 20.5% per metus. Europos centrinis bankas atliko savo strategijos peržiūrą, kurią paskutinį kartą keitė dar 2003 metais, bei paskelbė jos rezultatus. Buvo nuspręsta pakeisti pagrindinio tikslo formulavimą, kas yra svarbus sprendimas. Anksčiau banko tikslas buvo siekti kainų stabilumo ir išlaikyti infliaciją ties, bet žemiau, 2% lygiu. Naujasis tikslas formuluojamas kaip simetriškas 2% infliacijos lygis, kas reiškia, kad mažesnė infliacija yra taip pat nepageidaujama kaip ir per didelė. Tikėtina, kad toks pokytis leis palaikyti monetarinio skatinimo apimtis aukštesniame lygyje ilgiau. EUR/USD pora savaitės prekybą užbaigė nukritusi -0.6%.

JPY

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY savaitę pradėjo pozityviai, tačiau trečiadienį su JAV infliacijos duomenimis ženkliai pasikoregavo, bet išliko ir užbaigė savaitės prekybą virš 200 dienų slankiojo vidurkio. Tarp ekonominių duomenų buvo pramonės kainų indeksas, kuris siekė 5.0% augimą per metus ir liko stabilus lyginant su prieš tai buvusiu mėnesiu. USD/JPY savaitės prekybą baigė nepakitusi.

GBP

Didžiosios Britanijos svaras nuvertėjo prieš JAV dolerį iki 1.377 lygio, vieno mėnesio žemumų. Tarp ekonominių duomenų buvo birželio infliacija, kuri siekė 2.5% per metus, o pramonės kainų indeksas net 9.1% augimą. Darbo rinkoje vidutinis užmokestis augo 7.3% per metus, o nedarbo lygis siekė 4.8%. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė nukritusi -1.0%.

Svarbiausi ekonominiai įvykiai šią savaitę

Ši savaitė prasidės ramiai ir pirmadienį svarbių duomenų nesuplanuota. Antradienio rytą bus laukiami Japonijos eksporto ir infliacijos rodikliai, o trečiadienis bus vėl ramus. Ketvirtadienį dėmesys nukryps į Europos centrinio banko susirinkimą ir sprendimus jame. Penktadienį bus laukiami Anglijos mažmeninės prekybos duomenys ir preliminarūs didžiųjų ekonomikų vadybininkų pirkimo indeksai.

Rinkos nuotaikos

Remiantis Admiral Markets rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 72% investuotojų (kilo 39 procentiniais punktais lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 41% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (krito -12 procentinių punktų). GBP/USD poroje 79% dalyvių tikisi kilimo (kilo 58 procentiniais punktais). Tokie rinkos duomenys interpretuojami kaip priešingas indikatorius, todėl tikėtinas EUR/USD ir GBP/USD nuvertėjimas, o USD/JPY brangimas. Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize.

Šaltiniai: bloomberg.com, reuters.com, Admiral Markets MT4 Supreme Edition, investing.com

Šaltinis: Rinkos nuotaikos 2021 metų liepos 19 d., Admiral Markets Rinkos nuotaikos - Pagrindinės valiutų poros ir auksas

