JAV doleris pasižymėjo stipraus kilimo tendencija ir ženkliai brango

Spalis 04, 2021 16:17

Praėjusią savaitę pasaulio rezervinė valiuta pasižymėjo stipraus kilimo tendencija ir pasiekė aukščiausią tašką nuo 2020 metų rugsėjo. Investuotojai buvo aktyvūs JAV dolerio pirkėjai, kuomet šalies akcijų indeksai koregavosi ir S&P500 penktadienį trumpai buvo nukritęs daugiau nei -6% nuo visų laikų aukštumos, pasiektos rugsėjo pradžioje.

USD

JAV ekonominiai duomenys išliko geri ir stiprūs bei sufleravo apie toliau išliekantį pozityvų sentimentą tarp gyventojų ir verslų. Pramonės sektoriaus vadybininkų pirkimo indeksas ISM buvo 61.1 punktai ir nuosaikiai augo lyginant su praėjusio mėnesio 59.9 duomenimis. Šalies vartotojų kainų indeksas (angl. PCE) rugpjūtį rodė 4.3% metinį augimą ir sufleravo apie išliekantį kainų augimą ekonomikoje. Vartotojų pasitikėjimo indeksas buvo 109.3 punktai ir krito jau 4 mėnesį iš eilės. Tuo tarpu nekilnojamo turto rinka išlieka stipri ir aktyvi, o namų kainų indeksas buvo 19.2% didesnis nei tuo pačiu periodu prieš metus, kas tikėtina prisidės prie aukštų infliacijos rodiklių ateinančiais mėnesiais. Naujų bedarbių paraiškų skaičius tęsė augimą nuo 0.351 iki 0.362 milijonų per savaitę.

Naujienos dėl korona viruso

Pandemijos tendencija pasaulio mastu rodė tolimesnį lėtėjimą – naujų atvejų savaitės vidurkis sumažėjo nuo 482 iki 434 tūkstančių per dieną. Šiaurės Amerikoje ir Azijoje toliau mažėjo atvejų skaičius, o Europa išsiskyrė ir rodė apie 8% augimą per savaitę. Tik JAV duomenys sufleravo apie atsiraukiančią susirgimų bangą, kuomet vidurkis krito nuo 122 iki 98 tūkstančių per dieną. Suleistų skiepų skaičius didėjo nuo 389 iki 395 milijonų ir pokytis sudarė 6 milijonus, daugiausiai dėl trečios dozės skiepų. Bendrai JAV bent viena doze paskiepytų žmonių skaičius pakilo nuo 64.1% iki 64.7% gyventojų ir per savaitę padidėjo 0.6%. Lietuvoje bent viena doze paskiepytų žmonių skaičius kilo nuo 62.0% iki 62.7% ir skirtumas sudarė 0.7%.

EUR

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD atspindėjo JAV dolerio tendenciją ir savaitės antroje pusėje laikinai nuvertėjo iki 1.157 lygio, žemiausio nuo 2020 metų liepos. Tarp ekonominių duomenų Senajame žemyne buvo faktiniai vadybininkų pirkimo indeksai: Vokietijoje siekė 58.4 punktus, o Europoje 58.6, bei abu sufleravo apie tolimesnį augimą. Vokietijos preliminari rugsėjo metinė infliacija siekė 4.1% ir buvo didesnė nei 3.9% praėjusį mėnesį, o šalies mažmeninės prekybos apimtys buvo 1.1% didesnės nei prieš metus. Europos preliminari metinė infliacija buvo 3.4%. Vokietijos darbo rinkos duomenys rodė teigiamas tendencijas, bedarbių skaičius sumažėjo 30 tūkstančių per rugsėjį, o nedarbo lygis siekė 5.5%. EUR/USD pora savaitės prekybą užbaigė nukritusi -1.1%.

JPY

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY savaitės pirmoje pusėje brango ir pasiekė 112.0 lygį, tačiau vėliau nuvertėjo iki 111.0 punktų. Tarp duomenų buvo rugpjūčio pramonės gamybos apimtys, kurios rodė 9.3% metinį kilimą, ir mažmeninės prekybos apimtys, kurios buvo -3.2% mažesnės nei prieš metus. Faktinis pramonės vadybininkų pirkimo indeksas buvo 51.5 punktai. USD/JPY savaitės prekybą baigė pakilusi 0.3%.

GBP

Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio pora judėjo kartu su valiutų rinka ir trečiadienį trumpai buvo nuvertėjusi iki 1.342 lygio. Svarbių ekonominių duomenų skelbiama nebuvo. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė nukritusi -1.0%.

Svarbiausi ekonominiai įvykiai šią savaitę

Ši savaitė prasidės ramiai ir pirmadienį svarbių duomenų nesuplanuota. Antradienį bus laukiami faktiniai vadybininkų pirkimo paslaugų sektoriaus indeksai, JAV tarptautinės prekybos duomenys. Trečiadienį bus stebimi Europos mažmeninės prekybos rodikliai, ketvirtadienį bus gan ramu, bet penktadienį investuotojai bus susitelkę į JAV darbo rinkos rodiklius.

Rinkos nuotaikos

Remiantis Admiral Markets rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 81% investuotojų (augo +11 procentinių punktų lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 24% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (kilo +15 procentinių punktų). GBP/USD poroje 56% dalyvių tikisi kilimo (krito -12 procentinių punktų). Tokie rinkos duomenys interpretuojami kaip priešingas indikatorius, todėl tikėtinas EUR/USD ir GBP/USD pigimas, o USD/JPY brangimas. Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize.

Šaltiniai: bloomberg.com, reuters.com, Admiral Markets MT4 Supreme Edition, investing.com

Šaltinis: Rinkos nuotaikos 2021 metų spalio 4 d., Admiral Markets Rinkos nuotaikos - Pagrindinės valiutų poros ir auksas

Pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė"), skelbiamą „Admiral Markets" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus: