Liepa 05, 2021 13:31

Praėjusią savaitę JAV dolerio vertė daugiausiai kilo ir penktadienį rytą pasiekė aukščiausią tašką nuo balandžio pradžios, nepaisant rinkoje plačiai vyraujančio aukšto rizikos apetito ir visų laikų aukštumas fiksuojančių akcijų rinkų. Tik penktadienio popietę, paskelbus stiprius JAV darbo rinkos duomenis, JAV doleris koregavosi bei prarado kelių dienų prieaugį.

USD

JAV ekonominiai duomenys ir toliau išliko stiprūs. Darbo rinkoje birželį buvo sukurta 850 tūkstančių darbo vietų ir buvo viršyti 700 tūkstančių rinkos lūkesčiai. Nedarbo lygis nukrito iki 5.9% ir beveik pasiekė 5.8% vidurkį, vertinant periodą nuo II pasaulinio karo pabaigos. Faktinis pramonės vadybininkų pirkimo indeksas ISM buvo 60.6 punktai ir liko stabilus lyginant su praėjusio mėnesio duomenimis. Tuo tarpu kainų komponentas buvo net 92.1 punktai ir pasiekė aukščiausią tašką nuo pat 1979 metų, kas sufleruoja, kad infliacija vis dar neatsitraukia ir kainų augimo spaudimas išlieka. Nepaisant stiprios darbo rinkos ir išsilaikančios infliacijos, JAV centrinis bankas išlaiko agresyvų skatinimą ir toliau supirkinėja obligacijas, taip didindamas likvidumą ir skatindamas valstybės išlaidas bei deficitą. Vartotojų pasitikėjimo indeksas siekė 127.3 punktus ir pakilo iki prieš pandemiją buvusio lygio, aukščiausio nuo 2020 metų vasario. Naujų bedarbių paraiškų skaičius nukrito nuo 0.41 iki 0.36 milijonų per savaitę.

Naujienos dėl korona viruso

Korona viruso situacija pasaulio mastu neženkliai blogėjo, kuomet naujų atvejų savaitės vidurkis kilo nuo 368 iki 381 tūkstančių per dieną. Skaičiai JAV atspindėjo bendras pasaulines tendencija ir neženkliai blogėjo, naujų atvejų savaitės vidurkis nuosaikiai pakilo nuo 12.0 iki 14.1 tūkstančių per dieną. Šalyje suleistų skiepų skaičius pakilo nuo 322 iki 329 milijonų ir pokytis sudarė 7 milijonus, stabilus lyginant su buvusia savaite. Bendrai JAV bent viena doze paskiepytų žmonių skaičius pakilo nuo 53.9% iki 54.7% gyventojų ir per savaitę padidėjo 0.8%. Lietuvoje šis rodiklis kilo nuo 43.9% iki 44.8% ir vakcinavimo tempas lieka ženkliai sulėtėjęs vasaros metu. Delta viruso atmaina tebėra dėmesio centre, kuri žymiai lengviau plinta tarp žmonių. Anglijoje ši atmaina dominuoja tarp naujų užsikrėtimų ir nepaisant apie 66% visuomenės gavusios bent pirmą skiepą, naujų atvejų skaičius per kelis mėnesius pakilo nuo kelių tūkstančių per dieną iki 28 tūkstančių paskutinėmis paromis. Džiaugiamasi, kad nepaisant didelio užsikrėtimų skaičiaus, mirčių yra labai nedaug, kas sufleruoja, kad vakcinos yra veiksmingos.

EUR

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD atspindėjo JAV dolerio tendencijas ir penktadienį trumpai buvo pasiekusi 1.181 lygį, bet galiausiai savaitės prekybą užbaigė ties 1.186. Tarp ekonominių duomenų Senajame žemyne buvo preliminari Vokietijos birželio metinė infliacija 2.3%, o Europos 1.9%. Vokietijos mažmeninės prekybos apimtys gegužę buvo -2.4% mažesnės nei tuo pačiu periodu prieš metus. Europos nedarbo lygis nukrito nuo 8.1% iki 7.9%. Senojo žemyno pramonės gamintojų kainų indeksas rodė 9.6% augimą per metus, aukščiausią nuo pat 1982 metų. EUR/USD pora savaitės prekybą užbaigė nukritusi -0.6%.

JPY

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY brango, nors pasižymėjo kintamumu. Tarp ekonominių duomenų buvo gegužės mažmeninės prekybos apimčių 8.2% metinis kilimas ir 22% pramonės produkcijos augimas. USD/JPY savaitės prekybą baigė pakilusi 0.2%.

GBP

Didžiosios Britanijos svaras nuvertėjo prieš JAV dolerį iki 1.374 lygio, nors dalį nuostolių penktadienio vakarą atgavo ir užbaigė savaitės prekybą ties 1.382. Tarp ekonominių duomenų buvo šalies pirmo ketvirčio ekonomikos pokytis, kuris siekė -1.6% lyginant su prieš tai buvusiu ketvirčiu. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė nukritusi -0.4%.

Svarbiausi ekonominiai įvykiai šią savaitę

Ši savaitė prasidės ganėtinai ramiai, pirmadienį investuotojai lauks faktinių paslaugų sektoriaus vadybininkų indeksų rodiklių, o JAV bus nedarbo diena. Antradienį suplanuotas Vokietijos ir Europos ZEW ekonomikos sentimento indeksas, Europos mažmeninės prekybos duomenys. Trečiadienį bus laukiamos paskutinio JAV centrinio banko susirinkimo minutės, o ketvirtadienį Vokietijos tarptautinės prekybos duomenys. Penktadienis ganėtinai ramus, Anglijoje bus skelbiami pramonės produkcijos ir tarptautinės prekybos rodikliai.

Rinkos nuotaikos

Remiantis Admiral Markets rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 50% investuotojų (krito -12 procentinių punktų lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 40% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (kilo 4 procentiniais punktais). GBP/USD poroje 47% dalyvių tikisi kilimo (krito -14 procentinių punktų). Tokie rinkos duomenys interpretuojami kaip priešingas indikatorius, todėl tikėtinas GBP/USD ir USD/JPY brangimas, o EUR/USD poroje lūkesčiai šiuo metu yra subalansuoti. Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize.

