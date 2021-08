JAV doleris koregavosi iki 1 mėnesio žemumų

Rugpjūtis 02, 2021 12:53

Praėjusią savaitę JAV doleris galiausiai pasidavė pozityviam sentimentui finansų rinkose ir pasikoregavo iki 1 mėnesio žemumų. Investuotojai rinkosi rizikingesnes valiutas, kuomet akcijų indeksai išsilaikė arba testavo naujas visų laikų aukštumas, o žaliavų CRB indeksas užfiksavo naują ciklo aukštumą. Rinkose ir toliau vyrauja pozityvus sentimentas ir investuotojai renkasi rizikingesnius instrumentus atspindėti ir išnaudoti gerą ekonominę situaciją.

USD

JAV ekonominiai duomenys buvo pozityvūs. Ekonomikos metinis augimas antrame ketvirtyje siekė 12.1% lyginant su periodu prieš metus arba 6.5% lyginant su prieš tai buvusiu ketvirčiu. Šalies vartotojų pasitikėjimo indeksas buvo 129.1 punktai ir liko stabilus lyginant su praėjusiu mėnesiu, tačiau nepaisant to išlieka panašiame kaip ir prieš pandemiją buvusiame lygyje, kas sufleruoja apie ženkliai atsigavusį sentimentą tarp šalies gyventojų. Naujų namų pardavimai siekė 676 tūkstančius per metus ir krito nuo 724 lygio praėjusį mėnesį. Ženkliai išaugusios kainos mažina įperkamumą, todėl krenta ir pirkėjų aktyvumas. Vartotojų išlaidų indeksas rodė 4.0% per metus kainų didėjimą bei palaikė aukštos infliacijos šalyje sentimentą. Naujų bedarbių paraiškų skaičius sumažėjo nuo 0.42 iki 0.40 milijonų per savaitę.

Taip pat vyko JAV centrinio banko susirinkimas, tačiau jame svarbių ir netikėtų sprendimų nebuvo priimta. Palūkanos liko nepakeistos, o skatinimo programoje ir toliau bus superkama instrumentų už 120 milijardų JAV dolerių per mėnesį, nepaisant aukštos infliacijos šalyje.

Naujienos dėl korona viruso

Korona viruso nauja atmaina toliau sparčiai plito ir tempas pasaulio mastu spartėjo, kuomet naujų atvejų savaitės vidurkis kilo nuo 521 iki 582 tūkstančių per dieną. Situacija JAV toliau rodė neigiamas tendencijas, kuomet naujų atvejų savaitės vidurkis pakilo nuo 49 iki 76 tūkstančių per dieną. Šalyje suleistų skiepų skaičius didėjo nuo 341 iki 345 milijonų ir pokytis sudarė tik 4 milijonus ir nerodė spartėjimo ženklų nepaisant didėjančio naujų atvejų skaičiaus. Bendrai JAV bent viena doze paskiepytų žmonių skaičius pakilo nuo 56.6% iki 57.4% gyventojų ir per savaitę padidėjo 0.8%. Lietuvoje šis rodiklis kilo nuo 48.2% iki 50.5% ir skirtumas sudarė 2.3%, kas rodo sugrįžimą prie birželį matytų aukštų skiepijimo tempų. Įdomu, kad Anglijoje, kur delta atmaina plačiai plisti pradėjo ganėtinai anksti, paskutinėmis savaitėmis fiksuoja atvejų kritimą ir savaitės vidurkis sumažėjo nuo 40 iki 28 tūkstančių per dieną.

EUR

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD atspindėjo JAV dolerio nuotaikas ir atsispyrusi nuo 1.175 lygio brango iki pat 1.190, nors savaitės prekybą galiausiai užbaigė ties 1.187 lygiu. Ekonominiai duomenys Senajame žemyne buvo geri ir rodė tolimesnį atsigavimą po pandemijos. Europos ekonomika antrame ketvirtyje augo 13.7% lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus, o metinė infliacija siekė 2.2%. Vokietijos Ifo verslo klimato indeksas buvo 100.8 punktai ir neženkliai pasikoregavo nuo 101.7 praeito mėnesio lygio. Vokietijos darbo rinkoje bedarbių skaičius sumažėjo -91 tūkstančiais, o nedarbo lygis nukrito iki 5.7%. Preliminari birželio Vokietijos metinė infliacijos pakilo iki 3.8% lygio. EUR/USD pora savaitės prekybą užbaigė pakilusi 0.9%.

JPY

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY daugiausiai nuvertėjo ir pasikoregavo iki 109.4 lygio, nors galiausiai savaitės prekybą užbaigė ties 109.7 punktais. Tarp ekonominių duomenų buvo preliminarūs vadybininkų pirkimo indeksai, kurie siekė 52.2 pramonės ir 46.4 punktus paslaugų sektoriuje. Birželį mažmeniniai pardavimai augo 0.1% per metus. USD/JPY savaitės prekybą baigė nukritusi -0.8%.

GBP

Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio pora brango ir penktadienį buvo pasiekusi 1.398 punktų lygį. Svarbių ekonominių duomenų nebuvo skelbiama. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė pakilusi 1.1%.

Svarbiausi ekonominiai įvykiai šią savaitę

Ši savaitė prasidės pramonės sektoriaus vadybininkų pirkimo indeksais, Vokietijos mažmeninės prekybos rodikliais. Antradienį svarbių duomenų nesuplanuota, o trečiadienį bus laukiami paslaugų sektoriaus vadybininkų pirkimo indeksai ir Europos mažmeninės prekybos duomenys. Ketvirtadienį suplanuotas Anglijos centrinio banko susirinkimas, o penktadienį visų dėmesys nukryps į JAV darbo rinkos duomenis.

Rinkos nuotaikos

Remiantis Admiral Markets rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 40% investuotojų (krito -17 procentinių punktų lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 52% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (kilo 34 procentiniais punktais). GBP/USD poroje 31% dalyvių tikisi kilimo (krito -3 procentiniais punktais). Tokie rinkos duomenys interpretuojami kaip priešingas indikatorius, todėl tikėtinas EUR/USD ir GBP/USD brangimas, o USD/JPY nuvertėjimas. Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize.

