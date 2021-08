JAV doleris koregavosi investuotojams renkantis rizikingesnes alternatyvas

Praėjusią savaitę pasaulio rezervinės valiutos sentimentas keitėsi neigiama linkme ir jos vertė krito nuo 10 mėnesių aukštumų. Investuotojai pardavinėjo JAV dolerius ir pirko rizikingesnes alternatyvas, taip atspindėdami bendrą aukštą rizikos paklausą biržose, o JAV pagrindinis indeksas S&P500 užbaigė savaitės prekybą ties dar viena nauja visų laikų aukštuma.

USD

JAV ekonominiai duomenys buvo stiprūs ir sufleravo apie išsilaikantį augimą, nors šiek tiek lėtėjančio tempo. Preliminarus vadybininkų pirkimo indeksas rodė nuosaikų kritimą, kuomet pramonės buvo 61.2 punktai ir nukrito nuo 63.4, o paslaugų siekė 55.2 ir sumažėjo nuo 59.9 punktų praėjusį mėnesį. Antrinės nekilnojamo turto rinkos liepos namų metiniai pardavimai kilo iki 5.99 milijonų ir rodė nuosaikų aktyvumo augimą. Vartotojų išlaidų kainų indeksas, kurį šalies centrinis bankas aktyviai stebi kaip infliacijos indikatorių, rodė metinį 4.2% augimą. Naujų bedarbių paraiškų skaičius neženkliai augo nuo 0.348 iki 0.353 milijonų per savaitę.

Naujienos dėl korona viruso

Korona viruso situacija rodė stabilią situaciją pasaulio mastu, nes naujų užsikrėtimų savaitės vidurkis tik labai neženkliai augo nuo 648 iki 654 tūkstančių per dieną. JAV užsikrėtimų skaičius rodė tolimesnį augimą ir delta atmainos banga nesitraukė, kuomet naujų atvejų savaitės vidurkis pakilo nuo 139 iki 156 tūkstančių per dieną. Šalyje suleistų skiepų skaičius didėjo nuo 361 iki 367 milijonų ir pokytis sudarė 6 milijonus. Bendrai JAV bent viena doze paskiepytų žmonių skaičius pakilo nuo 60.4% iki 61.3% gyventojų ir per savaitę padidėjo 0.9%. Lietuvoje bent viena doze paskiepytų žmonių skaičius kilo nuo 57.5% iki 58.9% ir skirtumas sudarė 1.4%. Anglijoje susirgimų skaičius vėl auga ir pakilo nuo 31 iki 34 tūkstančių per dieną.

EUR

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD atsispyrė nuo žemumų ir kilo iki 1.180 lygio. Ekonominiai duomenys Senajame žemyne sufleravo apie augimą, nors ir lėtesnį nei iki šiol. Preliminarūs vadybininkų pirkimo indeksai rodė tolimesnę plėtrą, bet buvo žemesni nei praėjusį mėnesį ir rinkos lūkesčiai: Europos pramonės siekė 61.5 punktus, o paslaugų 59.7. EUR/USD pora savaitės prekybą užbaigė pakilusi 0.8%.

JPY

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY pasižymėjo kintamumu ir nerodė kryptingo judėjimo – pradėjusi savaitę nuvertėjo, bet vėliau augo ir atgavo nuostolius. Tarp duomenų buvo preliminarus vadybininkų indeksas: pramonės 52.4 ir paslaugų 43.5 punktai. USD/JPY savaitės prekybą baigė nepakitusi.

GBP

Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio pora atspindėjo bendrą JAV dolerio tendenciją ir kilo iki 1.376 punktų. Tarp ekonominių duomenų buvo preliminarūs vadybininkų indeksai: pramonės 60.1 ir paslaugų 55.5 punktai, abu indikavo apie augimą, nors ir šiek tiek lėtesnį. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė pakilusi 1.0%.

Svarbiausi ekonominiai įvykiai šią savaitę

Ši savaitė prasidės Japonijos mažmeninės prekybos duomenimis, Europos vartotojų pasitikėjimo indeksu bei preliminaria Vokietijos infliacija. Antradienį bus laukiami Japonijos pramonės produkcijos ir darbo rinkos rodikliai, taip pat preliminari Europos rugpjūčio infliacija bei JAV vartotojų pasitikėjimo indeksas. Trečiadienį bus skelbiami faktiniai pasaulio pramonės vadybininkų pirkimo indeksai. Ketvirtadienis bus ganėtinai ramus, bet penktadienį investuotojų dėmesys nukryps į JAV darbo rinkos duomenis.

Rinkos nuotaikos

Remiantis Admiral Markets rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 29% investuotojų (krito -18 procentinių punktų lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 49% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (krito -11 procentinių punktų). GBP/USD poroje 47% dalyvių tikisi kilimo (krito -28 procentiniais punktais). Tokie rinkos duomenys interpretuojami kaip priešingas indikatorius, todėl tikėtinas EUR/USD ir GBP/USD brangimas, o USD/JPY yra neutralioje pozicijoje. Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize.

Šaltinis: Rinkos nuotaikos 2021 metų rugpjūčio 30 d., Admiral Markets Rinkos nuotaikos - Pagrindinės valiutų poros ir auksas

