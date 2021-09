Pasaulio rezervinė valiuta konsolidavosi ir nuoseklios krypties nerodė

Praėjusią savaitę JAV doleris pasižymėjo konsolidacinėmis nuotaikomis ir nuoseklios krypties nerodė, nors akcijų rinkos savaitę pradėjo ganėtinai ženkliu nuvertėjimu, o vėliau JAV centrinis bankas galiausiai indikavo apie skatinimo programos mažinimą ateinančiais mėnesiais.

USD

Duomenys didžiausioje pasaulio ekonomikoje išliko geri ir rodė apie aukštą aktyvumą tarp gyventojų ir verslų. Preliminarūs vadybininkų pirkimo indeksų duomenys sufleravo apie nuosaikiai lėtėjantį augimo tempą: pramonės siekė 60.5 punktus, o paslaugų 54.4, ir abu išliko teigiamoje zonoje, nors rezultatai buvo prastesnis nei praėjusį mėnesį. Antrinėje nekilnojamo turto rinkoje rugpjūčio duomenimis metinių pardavimų lygis buvo 5.88 milijonai ir buvo stabilus paskutinio pusmečio perspektyvoje, o naujų namų pardavimai siekė 740 tūkstančių per metus ir laipsniškai augo antrą mėnesį iš eilės. Naujų bedarbių paraiškų skaičius toliau neženkliai augo nuo 0.332 iki 0.351 milijonų per savaitę.

Taip pat praėjusią savaitė buvo paskelbtos JAV centrinio banko paskutinio susirinkimo minutės, kuriose pagrindinė žinutė buvo, kad banko nariai yra pasirengę mažinti skatinimo programos apimtis ir supirkinėti mažesnius kiekis obligacijų rinkoje. Rinkos lūkesčiai, kad jau kitame susirinkime bus paskelbta apie konkrečius skaičius ir datas, kada ir kaip prasidės šis procesas. Taip pat buvo atnaujintos 2022 metų prognozės: laukiamas 3.8% ekonomikos metinis augimas ir 2.2% infliacija.

Naujienos dėl korona viruso

Viruso plitimas toliau rodė lėtėjimo tendenciją – naujų atvejų vidurkis pasaulio mastu krito nuo 533 iki 482 tūkstančių per dieną. Šiaurės Amerikoje buvo fiksuojamas apie -15% atvejų mažėjimas per savaitę, kuomet Europoje buvo stebimas neženklus kelių procentų augimas. Vien tik JAV skaičiai judėjo teigiama linkme, kuomet savaitės atvejų vidurkis krito nuo 148 iki 122 tūkstančių per dieną. Suleistų skiepų skaičius didėjo nuo 383 iki 389 milijonų ir pokytis sudarė 6 milijonus, aktyvėjant trečios dozės skiepams. Bendrai JAV bent viena doze paskiepytų žmonių skaičius pakilo nuo 63.5% iki 64.1% gyventojų ir per savaitę padidėjo 0.6%. Lietuvoje bent viena doze paskiepytų žmonių skaičius kilo nuo 61.5% iki 62.0% ir skirtumas sudarė 0.5%. Anglijoje atvejų skaičius išlieka stabilus ties 33 tūkstančiais per dieną.

EUR

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD savaitės pradžioje nuvertėjo iki 1.169 lygio, tačiau vėliau atgavo nuostolius ir užbaigė prekybą neženkliai pasikeitusi. Tarp ekonominių duomenų Senajame žemyne buvo Vokietijos pramonės gamintojų kainų indeksas, kuris rugpjūtį augo 12% lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus ir tai buvo sparčiausias kilimas nuo pat 1974 metų, kas sufleruoja, kad kainų augimo spaudimas vis dar išlieka ekonomikoje. Taip pat buvo paskelbti preliminarūs vadybininkų pirkimo indeksai: Europos pramonės nukrito iki 58.7, o paslaugų nuvertėjo iki 56.3 punktų, sufleruodami apie lėtesnius augimo lūkesčius ateinančiais mėnesiais. EUR/USD pora savaitės prekybą užbaigė nukritusi -0.1%.

JPY

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY judėjo prekybos kanale, susiformavusiame nuo liepos pradžios. Pradėjusi savaitę korekcija iki jo apačios ties 109.2 lygio, trečiadienį ėmė ženkliai brangti ir užbaigė savaitę ties 110.7 punktų lygiu. Tarp duomenų buvo rugpjūčio metinė infliacija, kuri išliko neigiama ir siekė -0.4%. Preliminarūs vadybininkų pirkimo indeksai rodė skirtingus rezultatus: pramonės krito iki 51.7 punktų, o paslaugų kilo iki 47.4. USD/JPY savaitės prekybą baigė pakilusi 0.7%.

GBP

Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio pora atspindėjo bendrą sentimentą valiutų rinkose ir savaitės pradžioje nuvertėjo, o antroje pusėje brango. Tarp duomenų buvo preliminarūs vadybininkų indeksai: pramonės siekė 56.3, o paslaugų 54.6 punktus. Centrinio banko nariai vienbalsiai nusprendė nekeisti monetarinės politikos ir skatinimo apimčių. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė nukritusi -0.5%.

Svarbiausi ekonominiai įvykiai šią savaitę

Ši savaitė prasidės ramiai ir pirmadienį bus stebimas tik JAV pramonės užsakymų skaičius. Antradienį bus laukiamas JAV vartotojų pasitikėjimo indeksas, o trečiadienį Vokietijos mažmeninės prekybos rodikliai ir JAV preliminarių namų pardavimų sutarčių skaičius. Ketvirtadienį bus stebimi Japonijos pramonės produkcijos duomenys, Vokietijos darbo rinkos rezultatai, o penktadienį Europos preliminari infliacija ir faktiniai vadybininkų pirkimų indeksai.

Rinkos nuotaikos

Remiantis Admiral Markets rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 70% investuotojų (krito -15 procentinių punktų lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 9% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (krito -15 procentinių punktų). GBP/USD poroje 68% dalyvių tikisi kilimo (krito -15 procentinių punktų). Tokie rinkos duomenys interpretuojami kaip priešingas indikatorius, todėl tikėtinas EUR/USD ir GBP/USD pigimas, o USD/JPY brangimas. Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize.

