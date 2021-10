JAV doleris išlaikė konsolidacines nuotaikas ir judėjo aplink 12 mėnesių aukštumas

Spalis 18, 2021 11:39

Praėjusią savaitę pasaulio rezervinė valiuta išlaikė konsolidacines nuotaikas ir judėjo aplink 12 mėnesių aukštumas, nors trečiadienį buvo trumpai prasiveržusi dar šiek tiek aukščiau, kuomet pasiekė aukščiausią tašką nuo 2020 metų rugsėjo pabaigos. Bendrai JAV doleris ir toliau atsilaiko prieš bendrą aukštos rizikos apetito tendenciją finansų rinkose.

USD

JAV ekonominiai duomenys buvo geri. Daug dėmesio sulaukė šalies rugsėjo mažmeninės prekybos apimtys, kurios buvo 14.0% didesnės nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Rinkoje daug kalbama apie tiekimo grandinių sutrikdymus, kurie dalinai mažina prekių prieinamumą. Vienas to pavyzdžių, automobilių gamintojas Toyota pranešė apie lapkritį -15% mažėsiančias apimtis, dėl komponentų trūkumo. Kitas svarbus rodiklis buvo rugsėjo faktinė infliacija, kuri siekė 5.4% per metus ir liko stabili virš 5% lygio jau 4 mėnesį iš eilės. Skirtingai nei komunikuoja centrinis bankas, infliacija neatsitraukia ir išlieka aukšta, o prie šios tendencijos ženkliai prisideda būsto komponentas, kuris nuo metų pradžios rodo nuoseklų augimo atsigavimą ir sudaro net trečdalį bendro infliacijos indekso. Taip pat buvo skelbiamas pramonės gamintojų kainų indeksas, kuris kilo 8.6% per metus ir užfiksavo dar vieną naują ciklo aukštumą, kas sufleruoja, kad infliacijos spaudimas iš šio sektoriaus išlieka ir toliau persiduos likusiai ekonomikai. Darbo rinkoje žmonių trūkumas tebėra didelis, kuomet atvirų darbo pozicijų skaičius buvo 10.44 milijonai ir tik labai neženkliai atsitraukė nuo istorinių aukštumų. Naujų bedarbių paraiškų skaičius toliau krito nuo 0.326 iki 0.293 milijonų per savaitę.

Naujienos dėl korona viruso

Pandemijos tendencija rodė pozityvius ženklus ir naujų atvejų savaitės vidurkis mažėjo nuo 408 iki 402 tūkstančių per dieną. Pokyčiai žemynuose išliko nepakitę – Šiaurės Amerikoje atvejų skaičius mažėjo -14% per savaitę, Azijoje -8%, Pietų Amerikoje -19%, tačiau Europoje ir toliau augo bei per savaitę kilo +12%. JAV duomenys rodė tolimesnį gerėjimą ir vidurkis krito nuo 87 iki 85 tūkstančių per dieną. Suleistų skiepų skaičius didėjo nuo 402 iki 405 milijonų ir pokytis sudarė 3 milijonus. Bendrai JAV bent viena doze paskiepytų žmonių skaičius pakilo nuo 65.3% iki 65.6% gyventojų ir per savaitę padidėjo 0.3%. Lietuvoje bent viena doze paskiepytų žmonių skaičius kilo nuo 63.2% iki 63.5% ir skirtumas sudarė 0.3%.

EUR

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD atspindėjo JAV dolerio nuotaikas ir savaitės pradžioje nuvertėjo iki pat 1.153 lygio. Vėliau nuostolius atgavo ir kilo iki 1.160 lygio. Tarp ekonominių duomenų Senajame žemyne buvo pramonės produkcijos apimtys rugpjūtį, kurios buvo 5.1% didesnės nei prieš metus tuo pačiu metu. ZEW ekonomikos sentimento indeksas Europoje buvo 21.0, o Vokietijoje 22.3 punktai, bei abu toliau nuosekliai mažėjo. EUR/USD pora savaitės prekybą užbaigė pakilusi 0.2%.

JPY

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY ir toliau pasižymėjo stipriu brangimo sentimentu, kuomet poros vertė pakilo iki 114.2 lygio, aukščiausio nuo pat 2018 metų spalio. Tarp ekonominių duomenų buvo pramonės gamintojų kainų indeksas, kuris kilo 6.3% per metus, ir rugpjūčio pramonės apimčių pokytis, kuris siekė 8.8% per metus. USD/JPY savaitės prekybą baigė pakilusi 1.8%.

GBP

Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio pora pasižymėjo pozityviu sentimentu ir nuosekliai brango visos savaitės metu bei užbaigė prekybą ties 1.375 lygiu. Tarp svarbių ekonominių duomenų buvo darbo rinkos rodikliai, nedarbo lygis siekė 4.5%, o vidutinės pajamos kilo 7.2% per metus. Pramonės produkcijos apimtys rugpjūtį buvo 3.7% didesnės nei prieš metus. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė pakilusi 1.0%.

Svarbiausi ekonominiai įvykiai šią savaitę

Ši savaitė prasidės svarbiais ekonominiais duomenimis iš Kinijos, kur bus skelbiamas ekonomikos augimas, pramonės produkcijos apimtys ir mažmeninės prekybos pardavimai. Vėliau pirmadienį bus stebimi JAV pramonės produkcijos duomenys. Antradienį svarbių pranešimų nesuplanuota, o trečiadienį bus laukiami Anglijos ir Europos infliacijos rodikliai. Ketvirtadienį investuotojai stebės JAV antrinės nekilnojamo turto rinkos pardavimus, o penktadienį Japonijos infliaciją, Anglijos mažmeninės prekybos apimtis ir preliminarius vadybininkų pirkimo indekso rezultatus.

Rinkos nuotaikos

Remiantis Admiral Markets rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 59% investuotojų (krito -8 procentiniais punktais lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 10% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (krito -1 procentiniu punktu). GBP/USD poroje 24% dalyvių tikisi kilimo (krito -22 procentiniais punktais). Tokie rinkos duomenys interpretuojami kaip priešingas indikatorius, todėl tikėtinas EUR/USD pigimas, o USD/JPY ir GBP/USD brangimas. Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize.

