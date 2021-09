JAV doleris brango ir susigrąžino dalį paskutinio mėnesio nuostolių

Rugsėjis 13, 2021 12:18

Praėjusią savaitę pasaulio rezervinė valiuta susigrąžino dalį paskutinio mėnesio nuostolių, atsispyrusi nuo 200 dienų slankiojo vidurkio dieniniame grafike. Finansų rinkose vyravo nuosaikios korekcinės nuotaikos, kuomet akcijų indeksai neženkliai raudonavo, o obligacijų pajamingumai augo, kas tikėtina prisidėjo ir prie didesnės JAV dolerio paklausos šiomis aplinkybėmis.

USD

JAV ekonominiai duomenys buvo geri, nors jų buvo nedaug. Daug dėmesio pritraukė šalies pramonės gamintojų kainų indeksas, kuris rodė 8.3% kilimą per metus, naują aukščiausią lygį per paskutinį dešimtmetį. Tai rodo, kad kainų augimo spaudimas vis dar nesitraukia ir infliacijos rodikliai tikėtina išsilaikys aukštesni ilgiau. Šalyje atvirų darbo vietų skaičius tęsė kilimą ir paskutiniais JOLTs duomenimis pasiekė 10.93 milijonus, aukščiausią tašką per kelis paskutinius dešimtmečius, kas rodo, kad darbo rinka atsigauna sparčiau nei žmonės yra linkę grįžti į darbus. Naujų bedarbių paraiškų skaičius tęsė kritimą nuo 0.340 iki 0.310 milijonų per savaitę, kas sufleruoja, kad mažėja gyventojų, prašančių pagalbos netekus darbo.

Naujienos dėl korona viruso

Viruso duomenys rodė teigiamus ženklus, kuomet pasaulio mastu naujų užsikrėtimų savaitės vidurkis nukrito nuo 629 iki 552 tūkstančių per dieną. JAV duomenys palaikė pasaulinę tendenciją, kuomet šalyje naujų atvejų savaitės vidurkis mažėjo nuo 162 iki 135 tūkstančių per dieną. Suleistų skiepų skaičius didėjo nuo 374 iki 379 milijonų ir pokytis sudarė 5 milijonus. Bendrai JAV bent viena doze paskiepytų žmonių skaičius pakilo nuo 62.2% iki 63.0% gyventojų ir per savaitę padidėjo 0.8%. Lietuvoje bent viena doze paskiepytų žmonių skaičius kilo nuo 59.9% iki 60.8% ir skirtumas sudarė 0.9%. Anglijoje atvejų skaičius neženkliai augo nuo 34 iki 37 tūkstančių per dieną.

EUR

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD nuvertėjo iki 1.180 lygio, atspindėdama stiprėjančio JAV dolerio tendenciją. Ekonominiai duomenys Senajame žemyne buvo geri ir preliminariais duomenimis antrame ketvirtyje ekonomika augo 14.3% lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus arba 2.2% lyginant su prieš tai buvusiu ketvirčiu. Ekonomikos sentimento indeksas ZEW buvo 31.1 punktai Europoje ir 26.5 punktai Vokietijoje, abu krito iki žemiausio lygio per paskutinius metus. Taip pat Europos centrinis bankas nekeitė palūkanų normos ir skatinimo programos apimčių, tačiau pranešė, kad jos tikėtina bus mažinamos metų pabaigoje arba kitų pradžioje, jeigu tą leis rinkos sąlygos. Konkrečių skaičių arba datų pateikta nebuvo. EUR/USD pora savaitės prekybą užbaigė nukritusi -0.6%.

JPY

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY tęsė konsolidaciją ir judėjo ties 50 dienų slankiuoju vidurkiu dieniniame grafike. Tarp duomenų buvo faktinis ekonomikos augimas antrame ketvirtyje, kuris siekė 1.9% lyginant su ketvirčiu prieš metus arba 0.5% lyginant su pirmu 2021 metų ketvirčiu. Šalies namų ūkių išlaidos augo 0.7% per metus. USD/JPY savaitės prekybą baigė pakilusi 0.2%.

GBP

Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio pora konsolidavosi paskutinių kelių mėnesių prekybos rėžiuose. Tarp duomenų buvo metinis ekonomikos 7.5% augimas ir pramonės produkcijos apimčių 3.8% didėjimas per metus. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė nukritusi -0.2%.

Svarbiausi ekonominiai įvykiai šią savaitę

Ši savaitė prasidės ramiai ir pirmadienį bus stebimas Japonijos pramonės gamintojų kainų indeksas. Antradienį investuotojai lauks Japonijos pramonės gamybos apimčių, Anglijos darbo rinkos duomenų ir JAV rugpjūčio infliacijos. Trečiadienį bus stebimi svarbūs Kinijos pramonės, infliacijos ir mažmeninės prekybos rodikliai, taip pat Anglijos infliacija ir Europos bei JAV pramonės gamybos apimčių duomenys. Ketvirtadienį dėmesys bus sutelktas į JAV mažmeninės prekybos skaičius, o penktadienį į šį rodiklį Anglijoje.

Rinkos nuotaikos

Remiantis Admiral Markets rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 65% investuotojų (kilo +37 procentiniais punktais lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 49% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (krito -6 procentiniais punktais). GBP/USD poroje 40% dalyvių tikisi kilimo (kilo +18 procentinių punktų). Tokie rinkos duomenys interpretuojami kaip priešingas indikatorius, todėl tikėtinas EUR/USD pigimas, GBP/USD brangimas, USD/JPY yra neutralioje pozicijoje. Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize.

