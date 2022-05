News di trading per principianti - Quanto è importante il PIL degli USA?

Maggio 05, 2022 18:27

Il prodotto interno lordo (PIL) è un altro modo di riferirsi alle risorse e alla crescita di un'economia.

Dato che gli Stati Uniti sono la più grande economia del mondo, la salute del suo PIL è una priorità numero uno per gli investitori e i partner commerciali. Ma quanto è grande l'economia statunitense? Nel 2020, per esempio, il PIL annuale è stato valutato a 20,9 trilioni di dollari rispetto ai 14,7 trilioni di dollari della Cina e ai 13 trilioni di dollari della Eurozona.

Le notizie di trading presentano regolarmente il PIL degli Stati Uniti e i comunicati economici dell'US Bureau of Economic Analysis sono eventi di trading mensili, trimestrali e annuali. C'è una connessione diretta tra l'USD e gli eventi di trading del PIL che spesso possono muovere la valuta nazionale a seconda che le notizie siano positive o negative.

La crescita dell'economia statunitense

Quando l'economia statunitense cresce, i trader e gli investitori lo prendono come un buon segno e l'USD diventa attraente nei mercati Forex perché il PIL è considerato una valuta stabile e liquida con buone prospettive. Questo è il motivo per cui la coppia di valute EURUSD è la più trattata nei mercati Forex e l'USD è anche un bene rifugio. I trader del Forex reputano entrambe le valute stabili e facilmente scambiabili tra loro perché le economie sottostanti sono forti.

Le Stablecoin come USDT si basano sulle riserve di USD e sono considerate più facilmente scambiabili di molte altre criptovalute.

Una valuta resistente non è l'unico effetto positivo di un'economia statunitense in crescita. Anche le attività fruttifere che vengono comprate e vendute in dollari USA diventano interessanti per gli investitori. Questi possono includere obbligazioni come US Treasuries e titoli bancari e societari.

Anche gli investimenti azionari possono diventare più brillanti con il loro effetto raggiante quando gli investitori si sentono più sicuri che il PIL sta crescendo.

Ultimo, ma non meno importante, il mercato del lavoro sarà probabilmente robusto e i datori di lavoro investiranno nella creazione di nuove posizioni e nell'apertura di nuove aziende.

In breve, un PIL in aumento è la chiave di tutto.

La contrazione del PIL degli Stati Uniti

Eventi drammatici accadono nei mercati finanziari quando gli Stati Uniti entrano in recessione e il PIL delude i trader e gli investitori.

In uno scenario in cui l'economia statunitense si contrae, ci possono essere effetti domino sulla valuta nazionale, che può indebolirsi e compromettere il potere di spesa dei consumatori. Invece di essere un acquisto attraente, i mercati commerciali possono passare la loro spesa di rifugio sicuro agli asset dell'oro o allo JPY.

Una diminuzione del PIL implica un calo dei mercati nei settori azionari e valutari, ma questo non significa che gli investitori smettano di investire o che i trader smettano di operare. Al contrario, il loro comportamento e la loro psicologia diventano difensivi e possono concentrarsi su prese di profitto a breve termine e altre strategie.

Come fare trading sulle notizie del PIL degli Stati Uniti

Il trading sulle notizie del PIL degli Stati Uniti dipende dalla direzione che sta prendendo l'economia, dalla portata del cambiamento e da quali sono le condizioni. Tieni presente che quando le notizie sul PIL vengono annunciate, di solito c'è una risposta immediata dei mercati Forex, poiché milioni di trader prendono posizioni in base ai risultati del sondaggio. Gli scenari che seguono non sono affatto esaustivi, ma intendono fornire un'istantanea di ciò che potrebbe accadere.

Recessione economica

In uno scenario, il PIL si sta riducendo leggermente, ma ci sono ragioni temporanee come eventi geopolitici che stanno causando un problema limitato. Gli investitori e i trader potrebbero tagliare le loro posizioni sul dollaro e sugli asset denominati in dollari, ma mantenere la calma e la fiducia che il problema passerà presto.

In un'altra possibilità, il PIL si sta riducendo rapidamente e uno dei parametri chiave dell'economia come il mercato del lavoro ha un problema a lungo termine. Gli investitori nei mercati azionari e i trader di valuta probabilmente prenderanno misure più drastiche per limitare la loro esposizione agli asset denominati in USD e metteranno i loro soldi in asset di rifugio sicuro come l'oro.

Ripresa economica

Se il PIL degli Stati Uniti è lievemente aumentato e le condizioni economiche sono normali, è probabile che il sentiment del mercato sia positivo e l'USD potrebbe guadagnare maggiore attrattiva grazie al fattore stabilità e fiducia.

C'è un'altra possibilità: l'economia potrebbe essere in pieno boom e un punto di riferimento economico chiave come l'inflazione potrebbe essere alto. Questo renderebbe probabilmente nervoso il sentiment del mercato a causa del rischio di un'inversione improvvisa e una crescente probabilità di una recessione.

Prima di fare trading sulle notizie del PIL degli Stati Uniti, è saggio approfondire il funzionamento dell'analisi fondamentale iscrivendosi ai Webinar di Admirals, organizzati da esperti dei mercati del trading, e leggendo la nostra vasta gamma di materiali didattici e corsi per trader e investitori, tra cui Forex 101.

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.