Come fare trading su Visa alla vigilia del nuovo anno

Dicembre 22, 2022 11:24

Alla vigilia di un nuovo anno, le prospettive economiche rimangono incerte. L'inflazione è elevata, i tassi d'interesse sono ai livelli più alti degli ultimi anni e si prevede che molte nazioni entreranno in recessione nei prossimi mesi.

Per questo motivo, la scelta dei titoli con l'obiettivo di generare un rendimento a breve termine diventa sempre più difficile. Gli investitori che scelgono di entrare nel mercato nell'attuale contesto dovranno essere pazienti e pronti ad affrontare la potenziale volatilità dei prossimi mesi.

Nonostante il difficile contesto economico, ci sono ancora titoli potenzialmente destinati a vivere un forte 2023. Visa è uno di questi. Vediamo perché.

Titolo: Visa Inc. Simbolo sul conto Invest.MT5: V Data dell'Idea: 19 Dic 2022 Periodo: 12 mesi Livello di Entrata: $215.00 Livello di Target: $250.00 Volume dell'operazione sul conto Invest.MT5: Max 5% Rischio: Alto

Il conto Invest.MT5 ti permette di acquistare azioni e titoli reali da 15 delle più grandi borse del mondo.

TradingView - I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Fonte:

Tutto il trading è ad alto rischio e si può perdere più di quanto si rischia in un operazione. Non investire mai più di quanto tu possa permetterti di perdere, perché alcune operazioni perdono e altre vincono. Inizia in piccolo per capire i tuoi livelli di tolleranza al rischio o fai pratica su un conto demo per costruire le tue conoscenze prima di investire.

Perché fare trading su Visa?

Con tutte le società interessanti quotate sul mercato azionario globale, investire in una società consolidata e blue chip come Visa può sembrare una scelta un po' noiosa.

Ma, quando si tratta di investire, a volte la noia è un bene! Con l'incertezza che attualmente avvolge il mercato azionario, una società consistente come Visa, che è radicata nel suo mercato e genera un reddito affidabile, è esattamente ciò che gli investitori dovrebbero cercare.

Un gigante mondiale

L'azienda non ha bisogno di presentazioni e, con quasi 4 miliardi di carte in circolazione, è sicuro che una discreta percentuale di lettori possiede una carta di debito o di credito con il nome dell'azienda.

Il modello commerciale di base è semplice. Ogni volta che si effettua un pagamento con una di queste 4 miliardi di carte, questo viaggia lungo la rete di pagamento di Visa, un privilegio per il quale Visa addebita una percentuale sul pagamento totale.

Presente in oltre 200 Paesi e territori in tutto il mondo, nel 2021 Visa ha elaborato circa il 40% dei pagamenti globali con carta. Nell'intero anno conclusosi il 30 settembre 2022, la società di elaborazione dei pagamenti ha registrato un fatturato netto di 29 miliardi di dollari e un utile netto di 15 miliardi di dollari, con un aumento rispettivamente del 23% e del 21% rispetto all'anno precedente. Non sono molte le aziende che possono vantare un simile margine di profitto.

Performance del mercato azionario resiliente

Nonostante l'eccellente performance finanziaria, alla chiusura del mercato il 16 dicembre Visa ha registrato un calo del 4,5% su base annua. Sebbene non sia esattamente un risultato fantastico, deve essere considerato nel contesto del mercato più ampio. Nello stesso periodo di tempo, il Dow Jones e l'S&P 500, che contengono entrambi Visa come componente, hanno subito un crollo molto più consistente, rispettivamente del 9,4% e del 19,2%.

Quindi, sebbene il prezzo delle azioni Visa sia sceso nel 2022, ha sovraperformato in modo significativo il mercato in generale.

Il metodo di generazione dei ricavi di Visa si adatta meglio a un'economia in espansione. In parole povere, più la gente spende, più Visa guadagna. Tuttavia, si tratta di un titolo che ha il potenziale per realizzare performance robuste in tutte le fasi del ciclo economico, come dimostrato quest'anno.

Indipendentemente dalle prospettive economiche, la gente deve comprare e, mentre l'uso del contante diminuisce in molti paesi, una quantità crescente di questi acquisti viene effettuata con carte di credito o di debito. Ciò significa che Visa dovrebbe poter contare su un flusso di entrate affidabile, indipendentemente da ciò che l'anno prossimo riserverà all'economia globale.

Tuttavia, senza dubbio, una recessione e un conseguente calo dei consumi sarebbero una pessima notizia per Visa. Tuttavia, le qualità difensive del titolo, così come l'ampia liquidità e il basso rapporto di indebitamento, dovrebbero consentirgli di superare una potenziale tempesta economica e di prosperare al di là di essa.

Previsioni sul titolo Visa - Cosa dicono gli analisti?

Secondo gli analisti interpellati da TipRanks per una previsione sulle azioni Visa negli ultimi 3 mesi, attualmente ci sono 17 valutazioni buy, 1 hold e 1 sell sul titolo. Il livello di prezzo più alto per le previsioni sulle azioni Visa è di 287,00 dollari, mentre l'obiettivo di prezzo più basso è di 216,00 dollari.

L'obiettivo di prezzo medio per le previsioni sul titolo Visa è di 250,44 dollari.

Fonte: TipRanks – 19 Dicembre 2022

Un esempio di idea di trading sul prezzo delle azioni di Visa

Un'idea di trading di esempio sul prezzo delle azioni di Visa potrebbe essere la seguente:

Acquista le azioni su una rottura sopra i 215.00 dollari in modo da tenere conto dello stato attuale di volatilità

Punta all'obiettivo di prezzo mediano degli analisti di $250.00.

Mantieni il tuo rischio ridotto ad un massimo del 5% del tuo conto totale.

Linea temporale = 12 mesi

Se compri 10 azioni Visa:

Se l'obiettivo viene raggiunto = 350.00 dollari di profitto potenziale ($250.00 - $215.00 *10 azioni).



È opportuno ricordare che è improbabile che il prezzo delle azioni salga in linea retta e che potrebbe addirittura scendere ancora più in basso prima di risalire. Ciò è particolarmente vero nel presente, a causa dei notevoli ostacoli che l'economia si trova attualmente ad affrontare.

Pertanto, assicurati di esercitare una buona gestione del rischio che è uno degli aspetti più importanti del trading di successo. Dovresti sempre sapere quanto potresti potenzialmente perdere in un'operazione e i rischi connessi.

Un altro fattore da considerare sono le commissioni che possono intaccare i tuoi profitti. Con il conto Admirals Invest.MT5 è possibile acquistare azioni statunitensi a partire da 0,02 dollari per azione. Questo significa che l'acquisto di 10 azioni di Visa comporterebbe una commissione di $0.20 ($0.02 * 10 azioni).

C'è una bassa tassa di transazione minima di $1. Quindi, l'idea di trading di esempio sopra risulterebbe in una commissione di solo $1 in totale!

Come acquistare azioni Visa in 4 passi

Con Admirals è possibile acquistare azioni Visa e di oltre 4.500 altre società quotate in borsa! Per acquistare le azioni Visa, basta attenersi ai seguenti passaggi:

Apri un conto con Admirals per accedere alla Trader's Room. Clicca su Opera su uno dei tuoi conti reali o demo per aprire la piattaforma web. Cerca Visa nella parte inferiore della finestra di Market Watch e trascina il simbolo sul grafico. Usa la funzione di trading con un solo clic, o clicca con il tasto destro del mouse e apri una finestra di trading per inserire la dimensione dell'operazione, lo stop loss e il livello di take profit.

Raffigurato: Admirals MetaTrader WebTrader – Visa Grafico giornaliero - Nuovo Ordine. Data di acquisizione: 20 dicembre 2022. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Clicca sul banner qui sotto per acquistare le azioni di Visa subito ▼▼▼

Ritieni che il prezzo delle azioni Visa si muova in modo diverso?

Ricorda che tutte le analisi e le idee di trading sono basate sulla visione personale e l'esperienza dell'autore.

Se credi che ci sia una maggiore possibilità che il prezzo delle azioni Visa possa scendere, allora puoi anche fare trading short da un conto di trading CFD (Contracts for Difference) che Admirals fornisce pure.

I conti Trade.MT5 e Trade.MT4 ti permettono di speculare sulla direzione dei prezzi delle azioni e dei titoli utilizzando i CFD.

Questo significa che puoi fare trading long e short per trarre potenzialmente profitto dai prezzi delle azioni che salgono o scendono. Scopri di più sui CFD in questo articolo Come fare trading con i CFD.

INFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO:

I dati forniscono informazioni aggiuntive riguardanti tutte le analisi, stime, prognosi, previsioni, analisi di mercato, prospettive settimanali o altre valutazioni o informazioni simili (di seguito "Analisi") pubblicate sui siti web delle società di investimento Admirals che operano sotto il marchio Admirals (di seguito "Admirals") Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si prega di prestare molta attenzione a quanto segue: