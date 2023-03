Trading su cacao: dolce o amaro nel 2023?

Marzo 10, 2023 15:34

Quante volte avete letto del trading sul cacao? La risposta è probabilmente non troppe. Le materie prime agricole rappresentano una parte importante dell'attività di trading globale. Il cacao è una merce importante scambiata in tutto il mondo, in quanto è uno degli ingredienti di base della nostra alimentazione quotidiana.

Molti fattori influenzano la domanda e l'offerta di cacao. In questo blog condivideremo le informazioni necessarie che i trader principianti dovrebbero avere a disposizione per quanto riguarda il trading sul cacao.

Informazioni fondamentali sul cacao

Le ricerche archeologiche hanno dimostrato che l'albero del cacao è stato coltivato per la prima volta nel Sud America equatoriale. Gli archeologi suggeriscono che gli Olmechi, in America centrale, consumavano semi di cacao tra il 1500 e il 1400 a.C.. I semi di cacao erano utilizzati come moneta di scambio tra le tribù dell'America centrale e meridionale prima dell'arrivo dei conquistadores spagnoli.

Gli invasori spagnoli erano entusiasti dei semi di cacao e li portarono in Europa, dove la bevanda divenne molto popolare nel XVII secolo. Gli spagnoli iniziarono a creare piantagioni di cacao durante la conquista delle tribù native per fornire all'Europa il cacao e avviare un'impresa commerciale molto redditizia.

La Costa d'Avorio, il Ghana e l'Indonesia sono i Paesi che producono più semi di cacao al mondo. In generale, i semi di cacao provengono da regioni piuttosto umide e molto vicine all'equatore. Gli Stati Uniti, i Paesi Bassi e il Regno Unito sono i principali produttori di prodotti a base di cacao.

Il Trading sul cacao: Fluttuazioni dei prezzi

Come si può vedere nel grafico sottostante, il 2018 è stato un anno turbolento per il trading sul cacao. Il 1° aprile 2018, il cacao statunitense è stato scambiato a 2.821 dollari per tonnellata metrica, scendendo a 2.009 dollari per tonnellata metrica il 1° settembre 2018. Da allora, ci sono state molte fluttuazioni a seconda della domanda e dell'offerta.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Cacao USA (1 tonnellata metrica), USD Grafico mensile acquisito il 9 marzo 2023. Intervallo di date: 7 ottobre 2022 - 9 marzo 2023. La performance passata non è un indicatore dei risultati futuri.

Il 26 ottobre 2022, il cacao statunitense è stato scambiato a 2.252 dollari per tonnellata metrica. La commodity agricola sembra aver guadagnato terreno negli ultimi mesi, registrando un massimo plurimensile a metà febbraio 2023.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Cacao USA (1 tonnellata metrica), USD Grafico giornaliero acquisito il 9 marzo 2023. Intervallo di date: 7 ottobre 2022 - 9 marzo 2023. La performance passata non è un indicatore dei risultati futuri.

Il prezzo del cacao dipende da molti fattori. Alcuni di questi sono le condizioni meteorologiche e climatiche, l'incertezza geopolitica, le malattie dei raccolti e i problemi di lavoro.

La produzione di cacao è danneggiata dalle condizioni meteorologiche?

I dati pubblicati da GEPEX, un gruppo che comprende 6 dei maggiori torrefattori di cacao al mondo, hanno annunciato che la macinatura del cacao della Costa d'Avorio è aumentata del 16% su base annua nel febbraio 2023, raggiungendo le 58.452 tonnellate.

Il raccolto totale dall'inizio della stagione 2022/23 in ottobre era di 292.195 tonnellate di semi alla fine di febbraio, con un aumento di quasi il 12% su base annua.

Un rapporto di Investing.com, pubblicato il 15 febbraio, afferma che il macinato di cacao nordamericano, una misura della domanda, è sceso dell'8,13%, su base annua, nel quarto trimestre del 2022. Sulla base di questi dati, gli analisti di mercato suggeriscono che i prezzi del cacao potrebbero rimanere elevati per i prossimi 3-4 mesi. Tuttavia, i trader principianti dovrebbero tenere in considerazione che il mercato del cacao è volatile, poiché diversi fattori esterni, come ad esempio le condizioni meteorologiche, potrebbero influenzare la domanda e l'offerta.

La Costa d'Avorio limita gli acquisti di semi di cacao

Un rapporto della Reuters pubblicato il 23 febbraio ha rivelato che l'autorità di regolamentazione del cacao della Costa d'Avorio ha limitato l'acquisto di semi di cacao per l'esportazione a 20 importanti commercianti, tra cui Cargill e Barry Callebaut, dopo aver raggiunto i loro limiti di acquisto.

Cargill Inc. e Barry Callebaut sono i maggiori produttori di cacao del Paese e i maggiori acquirenti di semi di cacao prodotti in Costa d'Avorio. Le due aziende hanno annunciato di aver avviato trattative con il Consiglio del caffè e del cacao (CCC).

Fonti della Reuters hanno suggerito che la misura potrebbe non essere ancora sufficiente, poiché le precipitazioni inferiori alla media e le cattive condizioni climatiche degli ultimi mesi hanno danneggiato la produzione. Tuttavia, le condizioni meteorologiche sembrano essere migliorate a febbraio: secondo un rapporto della Costa d'Avorio, infatti, "le piogge stagionalmente abbondanti della scorsa settimana nella maggior parte delle regioni di coltivazione del cacao della Costa d'Avorio contribuiranno a migliorare le dimensioni e la qualità del raccolto intermedio da aprile a settembre".

Migliorare il trading con la formazione

Anche se le materie prime come i metalli, le energie e altre possono essere strumenti di trading meno volatili rispetto, ad esempio, alle coppie di valute, non bisogna dimenticare che il trading comporta dei rischi. I trader principianti possono provare il brivido del trading, poiché la volatilità può aumentare l'adrenalina. Spesso i trader principianti tendono a fare trading e a perdere i fondi duramente guadagnati a causa di una preparazione insufficiente. Il raggiungimento dei propri obiettivi finanziari non deve essere legato al trading eccessivo, soprattutto se si è agli inizi.

Come possono i trader principianti migliorare le loro prestazioni? La risposta è la formazione. I trader e gli analisti di trading più esperti sottolineano l'importanza di studiare il funzionamento del trading. Esistono diverse tecniche di trading che i trader principianti dovrebbero conoscere. Soprattutto, esistono strumenti di gestione del rischio che possono ridurre la possibilità di un errore di trading e aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di trading.

Ci sono molte risorse da utilizzare per aggiornare le proprie conoscenze di trading. I broker offrono l'accesso a webinar, seminari, e-book, tutorial preparati da esperti e talvolta senza alcun costo aggiuntivo. Dedicare un po' di tempo a migliorare le proprie conoscenze di trading sarebbe un'ottima strada per i trader principianti.

Il trading sulle notizie macroeconomiche vi interessa? Scoprite come funziona questo approccio con i nostri webinar gratuiti. Incontrate e interagite con trader esperti. Guardate e imparate dalle sessioni di trading live.

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.